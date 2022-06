Das Fruchtlexikon reichert den „Fruchtkorb der Woche“ mit gesundem Wissen an: ein Service der fruiton GmbH

Frisches Obst entfaltet am Arbeitsplatz optimale Wirkung, wenn die gesunden Effekte bekannt sind

Köln, im Juni 2022. Obst ist gesund! Aber warum? Immer mehr Menschen interessieren sich für eine ausgewogene Ernährung. Sie schalten ein bei Die Ernährungs-Docs auf NDR, folgen Doc Esser in den sozialen Medien oder lesen die Bücher von Dr. Eckart von Hirschhausen. Dieses Wissen nehmen sie mit an den Arbeitsplatz. Gibt es hier Obst, wird es mit Freude und Verstand genossen. Als seriöser Player im onlinebasierten Business informiert die fruiton GmbH gewissenhaft: Das Fruchtlexikon wird direkt und digital der Produktauswahl im Obstkorb der Woche zugeordnet. Und siehe da: Obst ist gesund!

Obst: aus dem Netz in den Korb und an den Arbeitsplatz

Krankenstand senken, Motivation heben, Bindung stärken: Unternehmen fördern aktiv das Wohl der Mitarbeitenden. Mit dem Obstkorb geht fruiton passgenau darauf ein. Das Frische-Team bietet für seine hochwertige und teils empfindliche Ware den idealen Weg der Distribution: Klar gegliederte Infos auf der Website gehen Hand in Hand mit dem aufmerksamen, persönlichen Service durch die Regionalbüros sowie die Zentrale in Köln. Schließlich bringen freundliche Fahrer oder ausgesuchte Zustelldienste die Obstkörbe direkt an den Arbeitsplatz – in das Büro oder sogar die Werkstatt. Digital meets analog: Die Mischung macht“s – wie bei den gesunden Obstkörben.

Für das Team die richtige Entscheidung treffen: fruiton unterstützt aktiv

„Meist kümmern sich Assistentinnen oder Assistenten der Geschäftsführung um das Thema Obstkorb“, hat Sheila Röbkes festgestellt. Die Geschäftsführerin der fruiton GmbH bekennt: „Da will man doch die beste Entscheidung treffen!“ Als digitale Entscheidungshilfe entwickelte man das Fruchtlexikon. „Dieses Hintergrundwissen bestärkt das gute und sichere Gefühl der Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen auf Kundenseite“, berichtet Sheila Röbkes. Außerdem liefert das Fruchtlexikon neue Ideen: Auf Wunsch werden die saisonal wechselnden Obstkörbe mit speziellen Früchten bestückt – gegen Aufpreis.

Der digitale Check zeigt: Kunden von fruiton sind bestens informiert

„Wir holen regelmäßig das Feedback unserer Kunden ein. Das Ergebnis: Man will mit Hintergrundwissen zu den einzelnen Obstsorten auf dem Laufenden bleiben“, berichtet Geschäftsleiter Mario Dutenstädter. Mit dem Onlinemarketing entwickelt man regelmäßig informative und zugleich unterhaltsame Texte. So bleibt das einzigartige Lexikon von fruiton ständig frisch. „Wir entwickeln unsere Services immer weiter, damit unsere Kunden rundum zufrieden sind.“

