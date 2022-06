Mehr Wissen für Mehrwert – das neue und umfassende Technische Handbuch Flächenheiz- und Kühlsysteme von Blanke.

Kaum ein anderer Oberbelag eignet sich so perfekt für Flächenheiz- und Kühlsysteme wie Fliesen. Denn die keramischen Platten sind dünn, wärmespeichernd und langlebig. Verlegt werden sie von Fachhandwerkern, die sich mit Boden- und Wandkonstruktionen bestens auskennen: den Fliesenlegern. Und da Flächenheizungen an Wand und Boden auch Teil dieser Gesamtkonstruktion sind, liegt es nahe, dass sie gleich mit verlegt werden. Dieser Philosophie folgen die Blanke Flächenheiz- und Kühlsysteme BLANKE PERMATOP und BLANKE ELOTOP dank ihrer lösungsorientierten Varianten schon seit ihrer Einführung in den Markt. Mit dem neuen „Technischen Handbuch Flächenheiz- und Kühlsysteme“ bietet der Iserlohner Systemanbieter im Bereich Fliesenzubehör Blanke Systems dem Fliesenleger jetzt das komplette Wissen rund um Flächenheizungen.

Auf 224 Seiten erfährt der Fliesenprofi alles zum Thema Flächenheizungen: Angefangen bei den technischen Vorgaben und Anforderungen, über unterschiedliche Systemlösungen bis hin zu vorausschauender Planung und fachgerechter Verlegung. Dabei werden sowohl die wasserführenden als auch die elektrischen Systeme vorgestellt. Zudem stehen eine Vielzahl von Formularen als interaktive PDFs zur Verfügung, die direkt ausgefüllt werden können.

Über die Grundlagen zum Thema „Flächenheizung“ bis hin zur konkreten Planung eines Projektes wird der Fliesenleger mit dem neuen Kompendium „an die Hand genommen“. Unterwegs lernt er unterschiedlichste Hilfsmittel wie den BLANKE PERMATOP NAVIGATOR zur Beratung und Planung kennen. Gleichzeitig finden sich auch hilfreiche Tipps und technische Hinweise zur fach- und normgerechten Verlegung der einzelnen Systeme. Nicht zuletzt gibt es an den systembedingten Schnittstellen klare Hinweise, welche Arbeiten durch andere Gewerke auszuführen sind.

Am Ende sind es natürlich die verschiedenen Blanke Flächenheiz- und Kühlsysteme selbst, die je nach Anforderung zu einer optimalen und zufriedenstellenden Lösung für den Auftraggeber führen. Insbesondere der Einsatz in den unterschiedlichsten Szenarien wie energetischer Neubau, umfassende Sanierung oder kleinteiliger Umbau spricht für das vielseitige Blanke Angebot.

Eigentlich unbezahlbar und in keinem Handbuch fassbar ist die individuelle Beratung vor Ort. Dank eines deutschlandweit verfügbaren Fachberaterteams steht interessierten Fliesenlegern immer ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Technische Beratung, begleitende Planung oder Hilfe bei der Angebotserstellung von Flächenheiz- und Kühlsystemen, die Blanke-Experten bieten genau den Service, der gerade benötigt wird.

Die vielseitig einsetzbaren Blanke Flächenheiz- und Kühlsysteme BLANKE PERMATOP und BLANKE ELOTOP in Kombination mit dem neuen Technischen Handbuch und dem persönlichen Vor-Ort-Service ermöglichem jedem Fliesenleger Mehrwert bei seinen Projekten. Downloadbar ist das neue Technische Handbuch über https://blanke-blue-base.de/technisches-handbuch

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

