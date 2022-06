JUMEIRAH GROUP ERÖFFNET ERSTES LUXUSRESORT IM OMAN

Führende Luxushotelgruppe setzt internationale Expansion mit Ankündigung eines neuen Hauses fort.

Das Jumeirah Muscat Bay wird ab dem 30. Juni 2022 Gäste empfangen und bietet eine Oase der Ruhe

Muscat, Oman/ München, 29. Juni 2022: Die Jumeirah Group, das globale Unternehmen für Luxushotellerie und ein Mitglied der Dubai Holding, baut sein internationales Portfolio mit der Eröffnung eines außergewöhnlichen neuen Resorts im Nahen Osten weiter aus – dem Jumeirah Muscat Bay.

Eingebettet in die abgeschiedene Bucht von Bandar Jissah zwischen dem Hajar-Gebirge und dem Golf von Oman, nur 15 Minuten von der Hauptstadt Muscat entfernt, bietet Jumeirah Muscat Bay ein wahres Gefühl von Ruhe und Entspannung. Mit dem Meer, den Bergen und der historischen Stadt vor der Haustür ist es der ideale Ort, um abzuschalten und herrliche Tage am Strand zu verbringen, die Natur zu erfahren und sie sich mit besonderen Erlebnissen zu erschließen oder die reiche Geschichte des Sultanats zu entdecken.

Jose Silva, Chief Executive Officer der Jumeirah Group, sagte: „Der Oman ist ein beliebtes Reiseziel für alle, die Natur und Wellness mit kulturellem Interesse verbinden möchten. Im Jumeirah Muscat Bay haben wir uns auf die natürliche Landschaft und ihre erholsame Energie konzentriert und diese durch Design und Architektur im Resort zum Leben erweckt. Im Einklang mit den Markenzeichen der Jumeirah Hotels & Resorts sind unsere innovativen gastronomischen Konzepte, der unverwechselbare Service und die außergewöhnlichen Erlebnisse in diesem Resort gut repräsentiert. Da wir unser Portfolio weiter ausbauen, freuen wir uns sehr, die Türen dieses wunderschönen Resorts zu öffnen und unser Markenversprechen „Stay Different“ zum ersten Mal in den Oman zu bringen.“

Jumeirah Muscat Bay wird seine Gäste mit 206 geräumigen Zimmern und Suiten empfangen, die alle einen atemberaubenden Blick auf den Ozean bieten. Zimmer mit Verbindungstür für den perfekten Familienurlaub sind ebenso verfügbar. Darüber hinaus werden fünf abgelegene Sommerhäuser mit zwei und vier Betten sowie die außergewöhnliche Sanctuary Villa das ultimative Gästeerlebnis bieten: jeweils mit privatem Pool, eigenem Butler-Service und Zugang zu einem exklusiven Privatstrand. Das moderne, arabeske Design des gesamten Resorts stellt die natürliche Schönheit Omans in den Mittelpunkt, die Inneneinrichtung verbindet auf elegante Weise traditionelle omanische Handwerkskunst mit hellem und modernem Hoteldesign.

Ein Schwerpunkt des neuen Resorts sind die außergewöhnlichen kulinarischen Erlebnisse. Es wird fünf verschiedene Lokale beherbergen, die vom kulinarischen Direktor Claudio Dieli geleitet werden. Einschließlich seiner Tätigkeit in mehreren internationalen Hotels mit drei Michelin-Sternen, bringt er über 26 Jahre Erfahrung in der internationalen Gastronomie mit.

Die Gäste können sich im Multi-Cuisine-Restaurant PERIDOT am Meer bei interaktiven Live-Cooking-Stationen verwöhnen lassen, wo sie frische und gesunde Gerichte aus aller Welt probieren können. In der TARINI-Lounge, die eine ruhige Zuflucht vor der omanischen Sonne bietet, können sie bei einem genussvollen Nachmittagstee entspannen oder im Restaurant ZUKA am Pool leckere Häppchen essen und den Tag ausklingen lassen. Bei Einbruch der Dunkelheit können Sie in der intimen ANZO-Bar und -Terrasse mit atemberaubendem Blick auf die Bucht durstlöschende Cocktails von Meistermixern, asiatische Spezialitäten und eine exquisite Zigarrenauswahl genießen. Das Restaurant BREZZA, das im September eröffnet werden soll, bietet ein cooles, modernes Ambiente mit der besten Aussicht in Muscat. Es wird exquisite Meeresfrüchte im Sharing-Stil und atemberaubende kulinarische Kreationen von Chef de Cuisine Cristiano Goattin serviert, einem in Italien geborenen Küchenchef, der Erfahrungen in Michelin-Stern-Restaurants gesammelt hat. Jumeirahs berühmte Cocktails sind ebenfalls im Restaurant und an der Rooftop-Bar erhältlich.

Das Talise Spa gibt mit der Eröffnung des Jumeirah Muscat Bay sein Debüt im Oman und wird alle begeistern, die das außergewöhnliche Wellness-Angebot der Jumeirah Group bereits kennen und schätzen gelernt haben. In acht Einzel- und zwei Paar-Behandlungsräumen mit einer Reihe von therapeutischen und energetisierenden Behandlungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten werden, schafft das Refugium eine Welt des Wohlbefindens und der Entspannung. Auf zwei Etagen gibt es außerdem ein Hammam, eine Sauna und ein Dampfbad, während die weltbekannten Experten von Pedi: Mani: Cure Studio by Bastien Gonzalez die Gäste für den Rest ihres Aufenthalts auf Wolken gehen lassen. Das Talise Spa wird sich auch für lokale und nachhaltige Marken einsetzen, um der natürlichen Umgebung Rechnung zu tragen.

Diejenigen, die in die Natur eintauchen und etwas abenteuerlicher unterwegs sein möchten, können die zahlreichen Wanderungen und landschaftlich reizvollen Lauf- und Radwege durch das Hajar-Gebirge nutzen, um majestätische Aussichten und üppige Wadis zu entdecken. Den Gästen stehen außerdem der Sunrise Beach, ein hochmodernes Fitnesscenter, ein Yogastudio und ein Tennisplatz zur Verfügung, während ein PADI-zertifiziertes Tauch- und Wassersportzentrum mit Aktivitäten wie Tauchen, Segeln und Schnorcheln mit Schildkröten für unvergessliche Erinnerungen sorgt. Eltern werden sich freuen zu hören, dass der Kinderclub täglich ein spannendes Programm mit Aktivitäten in der Natur, mit Handwerk, Abenteuer und Sport anbietet, das sich an lokalen und saisonalen Themen orientiert.

Entdecker aller Altersgruppen können auch verschiedene historische und archäologische Stätten erkunden, die Omans einzigartige Geschichte und Kultur geprägt haben. Die Überreste alter, von der UNWTO anerkannter Tourismusdörfer, alte Hafenstädte, moderne Souks und das Königliche Opernhaus sind nur einige der Highlights, die leicht zu erreichen sind.

Zur Eröffnung lädt das Hotel seine Gäste mit einem speziellen Eröffnungsangebot ein, den abenteuerlichen Oman in unübertroffenem Luxus zu entdecken. Wer bis zum 30. September 2022 bucht, erhält bei einem Aufenthalt von vier Nächten oder mehr bis zu 20 % Ermäßigung auf die Zimmerpreise, einen kostenlosen Aufenthalt für ein Kind bis zu 11 Jahren im selben Zimmer oder in derselben Suite, kostenlosen Kids Club-Zugang für kleine Gäste und Gutschriften im Wert von 100 USD, die im gesamten Gastronomie- und Spa-Angebot des Resorts eingelöst werden können. Gleichzeitig erhalten Mitglieder von Jumeirah Hotels & Resorts‘ führendem Prämienprogramm, Jumeirah One, bei Buchung eines Ocean Deluxe Zimmers zusätzlich 5 % Rabatt auf ihren Aufenthalt und ein kostenloses Upgrade in die nächsthöhere Zimmerkategorie.

Das neue Jumeirah-Resort befindet sich in Muscat Bay, Omans einzigem vollständig integriertem Resortdorf – einem atemberaubend malerischen Naturparadies, das alle modernen Annehmlichkeiten und die luxuriöse Gastfreundschaft der Omanis bietet. Dieses einzigartige und wachsende Feriendorf bietet sorgfältig entworfene, exklusive Wohnanlagen sowie Geschäfte, Restaurants, Pools, Grillplätze und Kinderspielplätze, die von wunderschön angelegten Gärten und Parkanlagen umgeben sind.

Um Jumeirah Muscat Bay zu entdecken, besuchen Sie bitte https://www.jumeirah.com/MuscatBay für weitere Informationen oder kontaktieren Sie uns unter jmureservations@jumeirah.com für Buchungen. Bleiben Sie in der Zwischenzeit über unsere Social-Media-Kanäle in Verbindung und vergessen Sie nicht, uns in Ihren Beiträgen mit #TimeExceptionallyWellSpent zu markieren.

Über Jumeirah Group:

Jumeirah Group, ein Mitglied der Dubai Holding und ein globales Luxushotelunternehmen, betreibt ein Weltklasse-Portfolio von 24 Luxushotels mit mehr als 6.500 Zimmern im Nahen Osten, Europa und Asien.

Die Gruppe rühmt sich einiger der prestigeträchtigsten und faszinierendsten Häuser der Welt, vom ikonischen Flaggschiff-Hotel und zeitlosen Höhepunkt des Luxus, dem Burj Al Arab Jumeirah, über die üppigen arabischen Paläste in Dubais Madinat Jumeirah bis hin zum modernen maledivischen Inselparadies auf Olhahali Island und dem von der Kunst inspirierten Dolce Vita auf der Insel Capri. Ob eine moderne Variante eines britischen Klassikers im Herzen von Belgravia im The Carlton Tower Jumeirah oder ein futuristisches Ambiente im Jumeirah Nanjing, der Name Jumeirah ist ein Synonym für exzellenten Service und außergewöhnliche Erlebnisse für jeden, der durch seine Türen tritt.

Über ihre Häuser und Resorts hinaus widmet sich die Jumeirah Group auch der Erlebnisgastronomie, indem sie die authentischsten und vielfältigsten Küchen mit spektakulären Kulissen kombiniert, um unvergessliche Momente zu schaffen, die es wert sind, mit anderen geteilt zu werden. Mit mehr als 85 Restaurants in ihrem Portfolio genießen die preisgekrönten eigenen Konzepte der Jumeirah Group, darunter Sal, KAYTO, Shimmers, Al Mare, Pierchic und French Riviera, einen beneidenswerten Ruf für kulinarische Exzellenz mit zehn ihrer Restaurants, die in den renommierten Gault&Millau UAE 2022 aufgenommen wurden. Die Gruppe hat darüber hinaus drei mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants – Shang High, L’Olivo und Al Muntaha.

Die Gesundheit und Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern hat für die Jumeirah Group oberste Priorität. Aus diesem Grund hat die Gruppe in allen ihren Hotels eine Reihe von Schutzmaßnahmen eingeführt und hält sich strikt an die jeweiligen Regierungsrichtlinien der einzelnen Märkte.

www.jumeirah.com

