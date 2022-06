Zollberatung für Quereinsteiger & Führungskräfte

Die Dürndorfer Zollberatung bietet allen, die in ihrem Unternehmen für den Bereich „Zoll“ verantwortlich sind, ein professionelles Coaching.

Wer in seinem Unternehmen für Zoll-Angelegenheiten zuständig ist, sollte sich natürlich bestens mit der Materie auskennen, um die vielen Fallstricke vermeiden zu können, die in diesem Aufgabengebiet vorkommen. Die Consulting-Agentur Dürndorfer Zollberatung bietet Quereinsteigern und Führungskräften im Rahmen eines individuellen Coachings die Möglichkeit, diese anspruchsvolle Tätigkeit professionell zu meistern.

Der erfahrene Zollexperte Günther Dürndorfer schult die Teilnehmer zielgerichtet für ihren jeweiligen Arbeitsbereich und berücksichtigt dabei selbstverständlich den vorhandenen Wissensstand. Auf diese Weise wird praxisnah und bedarfsgerecht das benötigte Wissen vermittelt, um den anstehenden Herausforderungen kompetent begegnen zu können. Dies ist wichtig, da das Zollwesen über eine Fülle von Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften und Richtlinien verfügt, die sich auch noch jederzeit ändern können. Die Zollberatung für Quereinsteiger und Führungskräfte hilft dabei, die vorhandene Informationsflut zu bewältigen. Sollen gleich mehrere Mitarbeiter geschult werden, sind auch individuelle Seminare und Workshops möglich, deren Inhalte genau an den jeweiligen Anforderungen und Zielgruppen ausgerichtet werden.

Neben dem Coaching, den Seminaren und Schulungen, bietet die Dürndorfer Zollberatung noch viele weitere Leistungen, wie beispielsweise einen umfassenden Zoll-Check. Dabei werden mit fachmännischem Blick Schwachstellen entdeckt und Optimierungspotentiale in bestehenden Zollprozessen aufgezeigt. Ein weiterer Baustein im Portfolio der Consulting-Agentur ist eine umfassende Beratung zur optimalen Zollabwicklung. Diese beinhaltet unter anderem die Erstellung von Arbeits- und Organisationsanweisungen, die Vorbereitung und Begleitung von Zoll-Betriebsprüfungen sowie die Beratung bei der Zusammenarbeit mit Zoll-Dienstleistern aller Art.

Noch mehr Informationen zu den verschiedenen Leistungen finden sich auf der Firmenwebseite. Bei Fragen zu dem umfangreichen Angebot der Agentur, steht der Zoll-Fachmann Günther Dürndorfer gerne für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.

Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO – Authorised Economic Operator) und Zoll, Diplom Finanzwirt (FH) Günther Dürndorfer ist Lehrbeauftragter für Zoll- und Außenwirtschaftsrecht der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Die Erfahrung des Experten für Zollrecht rührt aus 17 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen. Dazu gehören beispielsweise der Posten als Leiter der Zollabteilung mit operativer Verantwortung für Zoll- und Verbrauchsteuerangelegenheiten oder auch als Director in der Zollberatung (AUDI AG, BMW AG, Deloitte & Touche GmbH, KPMG AG). Des Weiteren war der Fachmann sechs Jahre „Betriebsprüfer Zoll“ beim Hauptzollamt für Prüfungen München. Mit seiner eigenen Consulting-Agentur sorgt Herr Dürndorfer für die professionelle Optimierung von unterschiedlichen Logistik- und Zollprozessen in Unternehmen aller Art. Seminare, Workshops und Inhouse-Schulungen gehören ebenfalls zum Angebot der Dürndorfer Zollberatung.

Firmenkontakt

Dürndorfer Zollberatung

Günther Dürndorfer

Winterstraße 16

85241 Hebertshausen

+49 (0) 8131 / 9076 769

+49 (0) 8131 / 2756 527

mail@duerndorfer-zollberatung.de

https://www.duerndorfer-zollberatung.de

Pressekontakt

TJWeb GmbH

Thomas Joppien

Klosterplatz 6

47551 Bedburg-Hau

+49 (0) 2821 / 7203 200

presseservice@tjweb.eu

https://www.tjweb.eu

Bildquelle: Creative Commons CC0