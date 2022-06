Makler helfen Privatkunden und Projektentwicklern beim Mietmanagement

Eigentümer können sich bei der Vermietung von Marquardt Immobilien aus Herrenberg unterstützen lassen

Den richtigen Mietpreis festlegen, die Wohnung ansprechend vermarkten und einen geeigneten Mieter finden – Eigentümer, die ihre Immobilie vermieten möchten, können sich zwar meist attraktive Renditen sichern. Dafür müssen sie aber auch selbst einigen Aufwand betreiben oder Experten wie die von Marquardt Immobilien aus Herrenberg damit betrauen.

Es gibt viele Gründe dafür, Immobilienmakler mit der Vermietung zu beauftragen. Sie wissen genau, zu welchem Preis eine Immobilie in einem entsprechenden Stadtteil vermietet werden kann, fertigen attraktive Objektfotos, aussagekräftige Exposés und moderne Clips an und kennen oftmals schon einen geeigneten Mieter. „Wir halten nicht nur persönlich Kontakt zu Mietinteressenten, sondern verfügen auch über eine umfangreiche Datenbank“, erklärt Vertriebsleiterin Sylvia Gairing. In dieser sind Mietinteressenten gelistet, die anhand von verschiedenen Dokumenten von den Immobilienmaklern bereits im Hinblick auf ihre Bonität geprüft worden sind.

Selbstverständlich kennen die Immobilienmakler die Ansprüche der Eigentümer an den Mieter sowie die Ansprüche der Mieter an eine Wohnung oder ein Haus genau. „Bei den Eigentümern wissen wir beispielsweise exakt, ob sich ihre Immobilie für Singles, Familien oder Senioren eignet“, so Sylvia Gairing. „Bei den Mietinteressenten haben wir vorab unter anderem geprüft, in welcher Lage sich das Objekt befinden soll, nach wie vielen Zimmern sie suchen und ob sie sich einen Balkon oder eine Terrasse wünschen“, erklärt die Vertriebsleiterin, „und selbstverständlich berücksichtigen wir auch ihre Budgetvorstellungen“.

Schließlich bringe es nichts, einen Mietinteressenten, der über ein geringes Einkommen verfügt, mit dem Vermieter einer hochpreisigen Immobilie zusammenzubringen. „Es ist wichtig, sich die Wünsche beider Seiten im Vorfeld genau anzuhören, damit für beide möglichst schnell die perfekte Lösung gefunden wird“, meint Sylvia Gairing.

Stimmt die Chemie zwischen dem Eigentümer und dem Mietinteressenten, klären die Immobilienmakler aus Herrenberg wichtige Fragen, sorgen für einen rechtsgültigen Mietvertrag und führen auch die Immobilienübergabe professionell durch, bei der der neue Mieter die Schlüssel erhält.

Eigentümer, die im Raum Herrenberg oder in der Umgebung ihre Immobilie mithilfe der Makler vermieten oder verpachten möchten, können sich unter der Telefonnummer 07032 95575-60 kostenlos und unverbindlich über ihr Vorhaben beraten lassen. Neben Privatkunden übernimmt Marquardt Immobilien auch für Projektentwickler das Mietmanagement, die ihre Wohn- und Gewerbeeinheiten vermieten.

Weitere Informationen zum Thema oder zu Immobilienpreise Herrenberg, Immobiliengutachter Herrenberg, Immobilien Rottweil und mehr sind auf https://www.immobilien-marquardt.de zu finden.

