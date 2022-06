Ganzheitliche, funktionierende Vorsorge bei gleichzeitiger Diskretion & Sicherheit der Inhalte

Der Sorgen-Los-Koffer der SORGEN LOS GMBH

Schwäbisch Hall im Juni 2022 – Mit einer Reihe von nützlichen, selbst entwickelten Dienstleistungen und Produkten läutet die SORGEN LOS GmbH die Zukunft im Bereich Vorsorgeberatung für Unternehmer und Unternehmen ein. Und mit einer vollkommen neuen, weltweit einzigartigen Innovation erfüllen die führenden Spezialisten der Vorsorge von Firmeninhabern die lang gehegten Erwartungen der Anhänger in dem sie den Kunden die Möglichkeit bietet, in einem Bruchteil der Zeit, die man sonst selbst dafür investieren müsste, an das Ziel einer ganzheitlichen und funktionierenden Vorsorge als Unternehmer zu gelangen. Hier sind die wichtigsten Fakten zu den einzigartigen Produkten: https://www.mein-sorgen-los.de

Das Unternehmen wurde als GmbH im Jahre 2007 von Thomas Schleicher gegründet. Im Lauf der Jahre hat die Firma eine sinnvolle Auswahl an eigenen Produkten entwickelt, die den Kunden dabei behilflich sind eine ganzheitliche, funktionierende Vorsorge in Form eines gut gepackten „Sorgen-Los-Notfallkoffers“ aufzustellen.

Die SORGEN LOS GmbH setzt einen frei von Beratungs-, Produkt- oder Provisionsinteressen getriebenen Beratungsstandard in der Welt der Vorsorgeberatung für Unternehmer und Unternehmen. Dieser Standard verleiht den Unternehmern das beruhigende Gefühl der rundherum gesicherten Existenz sowohl des Firmeninhabers selbst, der Familie und des Unternehmens. Die Dienstleistungen und Produkte von SORGEN LOS GmbH bestechen dadurch, dass sie die Existenzgrundlage der Unternehmer dauerhaft schützen: die Kunden erhalten Sicherheit für jene, die ihnen am allermeisten am Herzen liegen – der Familie zu Hause und der Familie im Betrieb. Mehr über die innovative und nützliche Dienstleistungen und Produkte von SORGEN LOS GmbH finden Sie ab sofort: https://www.mein-sorgen-los.de/leistungen/produkte

Der Sorgen-Los-Koffer selbst ist das physische, anfassbare 2. Gedächtnis in das alle rechtlichen Verfügungen, Unterlagen, Verträge, Abschriften, Zeugnisse, Ausweise, Bescheinigungen & Co. gebündelt abgelegt werden. Der elektronische Sorgen-Los-Datenspeicher ist das digitale Zusatzgedächtnis. Der stabile, formschöne Aluminiumkoffer hat ein individuell einstellbares Zahlenschloss und wird mit einer praktischen „Brandschutzvorrichtung“ – dem Tragegriff für leichte Mitnahme im Brandfall geliefert. Der Sorgen-Los-Koffer gewährleistet Diskretion und Sicherheit der Inhalte und beantwortet die Frage „Wo schaffe ich einen zentralen Platz, auf den im Ernstfall schnell zugegriffen werden kann?“

Thomas Schleicher, der Geschäftsführer von der SORGEN LOS GmbH sagt zu diesem Thema: „Wir sind stolz darauf, schon bald neue Meilensteine setzen zu können. Ich freue mich, dass es gelungen ist, ein attraktives Produktangebot auf den Markt zu bringen. Unsere Geschäftspartner und vor allem Kunden werden davon nachhaltig profitieren.“

SORGEN LOS GMBH ist ein renommiertes Unternehmen. Es plant, mit den angebotenen Services in Zukunft den kompletten deutschsprachigen Raum abzudecken.

Das Unternehmen wurde als GmbH im Jahre 2007 von Thomas Schleicher gegründet, damals als Besitzgesellschaft mit einem anderen Geschäftszweck. Als die Idee des Sorgen-Los-Koffers sowie des Konzepts Mein Sorgen-Los im Jahr 2011 geboren war erhielt das Unternehmen 2012 seinen heutigen Namen und Geschäftszweck.

