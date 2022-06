Buchvorstellung: Das sage ich Dir nach dem Abitur

Klaus Oberloskamp veröffentlicht erstes Buch

„In bestimmten Situationen ist es eben manchmal so, dass ein Satz zum falschen Zeitpunkt ungeahnte Folgen haben kann“, sagt Autor Klaus Oberloskamp und leitet so sein Erstlingswerk „Das sage ich Dir nach dem Abitur“ ein.

Wenn Eltern oder Erziehungsberechtigte sich über die Bedürfnisse und Erwartungen von Kindern hinwegsetzen und nur nach eigenen Vorstellungen entscheiden, kann das gravierende Auswirkungen haben. Die hier erzählten Geschichten, teils biografisch, teils fiktiv, zeigen, was passieren kann, wenn man nicht emphatisch handelt, und sind ein eindrücklicher Appell an alle Erwachsenen, Kinder ernst zu nehmen und nicht nur an sich selbst zu denken.

Es geht um die Unfähigkeit mancher Eltern und Erzieher, sich in die Situation des Kindes hineinzuversetzen und sich vorzustellen, was das Handeln oder die Worte von Eltern und Erziehern Fürchterliches bei einem Kind anrichten kann. Noch zugespitzter: Es geht darum, dass ein einziger Satz zum falschen Zeitpunkt das Leben des Kindes für den Rest des Lebens nicht nur entscheidend beeinflussen, sondern die Existenz des Kindes auf’s Spiel setzen kann.

Kinderrechte gehören ins Grundgesetz!

„Das sage ich Dir nach dem Abitur“, Klaus Oberloskamp, erschienen im Paramon-Verlag

ISBN: 978-3-03830-722-8, gebunden, 66 Seiten, 12€, 13CHF

Auch als E-Book erhältlich, ISBN: 978-3-03830-758-7, 7,90€

