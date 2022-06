Torontos TOP Events und Festivals 2022

Die Multi-Kulti-Metropole feiert den Sommer mit Musik, Kunst und Theater

Bochum/Toronto, 27. Juni 2022 – Große Kunst internationaler Maler-Stars und preisgekrönte Fotografien, Musikfestivals mit dem Sound kanadischer und internationaler Top-Acts sowie Bühnenshows, bei denen kaum ein Zuschauer auf seinem Sitzplatz bleibt: Toronto wird diesen Sommer wieder viele neue Attraktionen liefern.

Frida: Immersiver Traum

Lighthouse Immersive, Nordamerikas führender Produzent bahnbrechender experimenteller Kunstausstellungen, wurde am 31. März eröffnet. Sie folgt dem jüngsten rekordverdächtigen Verkauf von Frida Kahlos Gemälde „Diego and I“ aus dem Jahr 1949, das am 16. November bei Sotheby’s für 34,9 Millionen Dollar verkauft wurde. Diese Summe macht es zum wertvollsten lateinamerikanischen Kunstwerk, das jemals auf einer Auktion verkauft wurde.

Kreativ und vielfältig: ArtworxTO

ArtworxTO ist eine einjährige Feier, 2021-2022, Torontos außergewöhnlicher öffentlicher Kunstsammlung und der kreativen Gemeinschaft, die dahintersteckt. Diese neue Initiative unterstützt Künstler und Kunstprojekte, welche die Vielfalt Torontos widerspiegeln und mehr Möglichkeiten für die Öffentlichkeit schaffen, sich in ihrem Alltag mit Kunst auseinanderzusetzen.

Scotia Bank Contact Photography Festival

Festival Torontos herausragendes einmonatiges Festival präsentiert jedes Jahr im Mai eine Liste etablierter und aufstrebender kanadischer und internationaler Fotokünstler. Für die 26. Ausgabe des Festivals werden kanadische und internationale Künstler fotografische Arbeiten in Ausstellungen, ortsspezifischen Installationen und Auftragsprojekten in Museen, Galerien und öffentlichen Räumen in Toronto präsentieren.

Harry Potter im Mirvish Theatre

Kanadas größte Theatergruppe, Mirvish Productions, Programm aufregender Shows. Den Anfang macht die kanadische Premiere des internationalen Blockbusters Harry Potter und das verfluchte Kind, der im CAA Ed Mirvish Theatre aufgeführt wird. Ein echtes nationales Highlight: Mit einer rein kanadischen Besetzung und mit schillernden magischen Effekten wird Harry Potter und das verfluchte Kind die größte Theaterproduktion in der kanadischen Theatergeschichte sein. Ebenfalls auf den großen Stadtbühnen in diesem Sommer sind die Stücke: „2 Pianos 4 Hands“, eine Komödie über das Studium zum besten Konzertpianisten, die am 4. Juni im Royal Alexandra Theatre eröffnet wird; und die nordamerikanische Premiere von Londons neuestem Musical-Hit „& Juliet“, die am 22. Juni im Princess of Wales Theatre beginnt. „& Juliet“ enthält ein urkomisches Drehbuch von David West Read (Schitt’s Creek) zu einigen der größten Hits unserer Zeit.

Akrobatik und Poesie: Cirque du Soleil KURIOS

Toronto wird die offizielle Rückkehr von KURIOS nach seiner durch die globale Pandemie verursachten Pause feiern. KURIOS, das als „fesselnde, übertriebene magische Show“ gefeiert wird, wurde am 14. April unter dem ikonischen Big Top am Ontario Place eröffnet und läuft bis zum 17. Juli 2022. Die Show „KURIOS – Cabinet of Curiosities“, die auf der ganzen Welt von der Kritik gefeiert wird, greift auf erstaunliche Weise den charakteristischen Cirque du Soleil-Performance-Stil auf, indem sie atemberaubende Akrobatik mit einem erfrischenden Hauch von Poesie, Artistik und Humor verwebt.

Lavazza IncluCity Festival im Distillery District

Das Lavazza IncluCity Festival 2022 findet vom 27. Juni bis 16. Juli 2022 zum ersten Mal im The Distillery Historic District statt. Das Festival zieht in das kulturelle und künstlerische Herz Torontos, in dem ein innovatives Kino-Dorf entstehen wird. Die Trinity Street des Distrikts wird von Freilufttheater und Terrassen gesäumt sein, ein neuer innovativer Theaterraum wird den Festivalbesuchern einen magischen Aussichtspunkt bieten.

