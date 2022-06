Die moderne Garage von heute – stylisch, smart und energiegeladen

Die Garagen-Experten der ZAPF GmbH wissen, worauf es ankommt

Betonfertiggaragen gibt es seit vielen Jahrzehnten. Moderne Fertiggaragen haben mit denen der ersten Generation aber nicht mehr viel gemeinsam. Die Zeiten haben sich geändert: Früher waren Fertiggaragen vor allem auf ihre Funktion reduziert. Sie sollten dem Auto einen sicheren Parkplatz bieten. Optische Aspekte oder technische Raffinessen spielten überhaupt keine Rolle.

Heute werden an die Garage ganz andere Ansprüche gestellt: Sie soll nicht nur Platz für bestenfalls zwei Autos bieten, sondern auch zusätzlichen Stauraum für Werkzeuge, Gartengeräte oder Hobbys. Zudem wird auf Komfort und Design enorm viel Wert gelegt. Und nicht zuletzt auch auf die Technik: Die Garage sollte SmartHome fähig sein – dann lassen sich beispielsweise Licht, Tor und damit die Lüftungseinstellung des Tores bequem via Handy-App steuern. Im Zuge des E-Auto-Booms werden auch die Voraussetzungen für die Installation einer Wallbox immer wichtiger.

Ready for E-Mobility

Bei der ZAPF GmbH, führendem Hersteller für Betonfertiggaragen, können Kunden ihre Garage bereits E-Mobile-Ready ab Werk bestellen. Das heißt, auch wenn bisweilen vielleicht noch kein E-Auto in der Garage parkt, ist die neue Garage bereits auf die Installation einer Wallbox ausgelegt. Starkstromdose und die notwendigen Stromleitungen werden ab Werk in die Garage gelegt. So ist der Kunde technisch bestens vorbereitet und kann die Garage jederzeit mit einer Wallbox ausrüsten, wenn eine Lademöglichkeit für ein Elektrofahrzeug gewünscht wird.

Eine stylische LED-Torbeleuchtung – die übrigens absolut energiesparend funktioniert – setzt dann noch die richtigen Highlights. Nicht nur optisch, denn die Beleuchtung sorgt auch für eine bessere Sicht. Überhaupt kommt dem optischen Aspekt eine immer wichtigere Bedeutung zu, wissen die Garagen-Experten der ZAPF GmbH. Die Garage steht nicht für sich allein, sondern soll sich perfekt in die Umgebung einfügen, z.B. architektonisch bzw. optisch zum Haus passen. Der richtige Putz und die passenden Farben gehören da genauso dazu wie der Einbau von zusätzlichen Türen oder Fenstern, die natürlich ebenfalls mit dem Hauptgebäude harmonieren sollen.

Unternehmensprofil

Mit mittlerweile mehr als 440.000 produzierten und montierten Garagen ist die ZAPF GmbH mit Sitz im Oberfränkischen Bayreuth der Experte in Sachen Betonfertiggaragen in Deutschland und Europa. 1904 als Baugeschäft gegründet, weist das Unternehmen bei der Fertigung von Garagen aus Beton bereits über 50 Jahre Erfahrung auf und hat sich mittlerweile ganz auf diesen Bereich spezialisiert. ZAPF produziert an vier Standorten in Deutschland: in Weidenberg und Baar-Ebenhausen in Bayern, in Neuenburg am Rhein in Baden-Württemberg sowie in Dülmen in Nordrhein-Westfalen. Das Liefergebiet des Traditionsunternehmens erstreckt sich über Süd-, Mittel- und Westdeutschland sowie Teile Frankreichs, Österreich und der Schweiz.

