Der neue Volvo FM sorgt für Bewegung bei James Removals

Bei James Removals ist ein neuer Volvo FM 430 Globetrotter 4×2 in Betrieb genommen worden, nachdem ein anderer Unternehmer ihn wärmstens empfohlen hatte.

Der von Mark Reeves, Truck Sales Executive bei MC Truck & Bus, gelieferte neue FM wurde so spezifiziert, dass er die Drei-Sterne-Einstufung des Direct Vision Standard (DVS) von Transport for London erfüllt. Damit ist sichergestellt, dass er die Mindestanforderungen für den Verkehr im Großraum London ab Oktober 2024 erfüllt.

Der FM ist ein direkter Ersatz für ein älteres, baugleiches Fahrzeug einer konkurrierenden Marke.

Er ergänzt die 20-köpfige Flotte des Unternehmens und ist der erste neue Volvo für das in Blackheath ansässige Unternehmen in dessen 35-jähriger Geschichte. Der FM wird von dem bewährten D11K Euro-6-Motor von Volvo angetrieben, der bis zu 430 PS und 2.050 Nm Drehmoment leistet. Er ist mit einem automatisierten I-Shift-Getriebe ausgestattet, das sich bereits durch einen geringeren Kraftstoffverbrauch und positive Leistungsergebnisse auszeichnet.

Er ist für maximalen Fahrerkomfort ausgelegt und verfügt über eine Lederausstattung, Doppelkojen, Mikrowelle, Fernseher, Satellitennavigation und einen 28-Liter-Kühlschrank.

James Removals hat den FM außerdem mit dem Volvo Active Safety Paket ausgestattet, das unter anderem einen adaptiven Geschwindigkeitsregler mit Notbremsassistent, einen Fahrerassistenten, der das Fahrverhalten und die Lenkradeingaben überwacht und eine Warnung ausgibt, wenn er feststellt, dass der Fahrer müde ist und eine Pause braucht. Das Paket beinhaltet außerdem einen Spurverlassenswarner und einen Spurhalteassistenten.

Die markanten neuen V-förmigen LED-Scheinwerfer von Volvo und die Scheibenwischer mit Regensensor sorgen für eine perfekte Kombination aus Stil und Sicherheit. Der FM ist mit einer Vollluftfederung und einer Anhängerkupplung am Heck ausgestattet und verfügt über eine speziell angefertigte, abnehmbare Karosserie.

Der FM wird direkt gekauft und soll etwa 10 Jahre lang in Betrieb sein. An fünf Tagen in der Woche wird er bis zu 35.000 km pro Jahr zurücklegen und lokale, nationale und internationale Umzüge durchführen.

Der neue Volvo FM sorgt für Bewegung