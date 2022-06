CEHATROL® Technology eG spendet brotZeit e.V.

CEHATROL® Technology eG, brotZeit e.V. helfen Kinder

Köpenick, den 24.06.2022: Spende für den guten Zweck, CEHATROL® Technology eG spendet für Kinder.

Mit einer Spende unterstützt die CEHATROL® Technology eG diese wichtige soziale Arbeit von brotZeit e.V. Die Genossenschaft für Mensch, Energie und Umwelt möchte mit dieser Spende Kindern helfen. Die beliebte und bekannte Schauspielerin Uschi Glas, ihr Ehemann Dieter Hermann, dem Rechtsanwalt Dr. Harald Mosler und weiteren Mitstreitern folgten einer Vereinsidee Ende 2008. Die Vereinsgründung wurde im Januar 2009 umgesetzt.

Der brotZeit e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der deutschlandweit bedürftigen Kindern an Grund- und Förderschulen mit Frühstücksspeisen versorgt. Diese wertvolle Vereinsarbeit basiert auf privater Initiative.

Was beutet „Hunger“ für Kinder?

Viele von uns kennen das Gefühl von Hunger gar nicht. Bei Erwachsenen sinkt die Körpertemperatur schnell, die meisten Menschen frieren und fühlen sich in dieser Situation schlapp und nicht leistungsfähig. Von wichtiger Konzentration bei Arbeit, Uni, Sport etc. darf wirklich nicht gesprochen werden.

Und, wie fühlen sich hungrige Kinder? Heutzutage geht jedes 5. Kind ohne Frühstück zur Schule! Oft fehlt den Familien die Zeit oder das Geld um gemeinsam gesund und ausgewogen zu essen. Statt Obst und Gemüse stehen dann Fertiggerichte oder Fast Food auf dem Speiseplan. Aber, was erleidet ein Kind, welches Hunger leiden muss? Denn Hunger sorgt gerade bei Kindern auch für Wut-, Trotz oder anderen tränenreichen Ausnahmesituationen. Auch wissenschaftliche Studien belegen deutlich, dass hungrige Kinder nicht in der Lage sind, den Lernstoff während der Schulzeit aufzunehmen, eine reale Verkettung findet sogar statt, die katastrophale Auswirkungen auf die Zukunft dieser kleinen „hilfebedürftigen“ Menschen und auf unsere Gesellschaft haben.

Das „Frühstücksprojekt“ von brotZeit e.V. unterstützt den Kindern in dieser Not, völlig unabhängig von Religion oder der Herkunft derer Eltern. Diesen Kindern wird mit Spenden auf direkten Weg geholfen. Der brotZeit e.V. ist eine so engagierte und wertvolle Stütze zur heutigen Zeit, die die Kinder dringend benötigen aber nur wenig durch die Politiker erwarten dürfen.

Rückblick zur Wahlkampagne von Union, SPD und Bündnis 90/Die Grünen:

Ob Olaf Scholz, Annalena Baerbock oder Armin Laschet, jede Partei versprach sichtbare Änderungen bzw. Verbesserung zur Problematik Kinderarmut in Deutschland. Wie sieht die aktuelle Situation aus? Kinderarmut will jede Partei verhindern, um von allen Wählern die nötige Aufmerksamkeit zu bekommen! „Kinderarmut kann und darf nicht in einem so reichen Land wie Deutschland eine so bittere Realität sein. Wir werden damit Schluss machen“, versprach der Kanzler Olaf Scholz. Was wurde bisher konkret getan? Die Zeugnisnote: Fünf (Note nach Leistung).

Die CEHATROL® Technology eG hat eine langfristige Vision; Die Pausenversorgung in den Schulen (Frühstück- und Mittagessen usw.) sollte für alle Kinder in Berlin gleichermaßen zugänglich sein- ohne Unterschiede nach Geschlecht, Religion oder Alter. Der notwendige Geldbetrag sollte im besten Fall vom Staat direkt an die Schulen gegeben werden, ohne Formulare- ohne Bürokratie Alle Kinder bekommen das Gleiche. Ein Politikum, das viel Druck von außen braucht. Die Gleichstellung für jedes Kind muss endlich erkannt und anerkannt werden. Denn ein Kind ohne Hunger fühlt sich gesehen, verstanden und geliebt.

CEHATROL® Technology eG „Wir bedauern diesen furchtbaren Zustand. Deutschland ist eines der reichsten Länder auf dieser Welt. Ein hungriges Kind muss in die Schule gehen- das ist ein erbärmlicher Zustand unserer Gesellschaft. Wir schauen da nicht weg“. Frank Knauer, Bevollmächtigter der Generalversammlung, CEHATROL® Technology eG.

Die CEHATROL® Technology eG möchte an dieser Stelle die Wichtigkeit nochmals aussprechen, welchen Stellenwert unsere Kinder für eine gesunde und zukünftige Gesellschaft besitzt.

-Die CEHATROL® Technology eG hat einen gesonderten Bereich Sponsoring. Herr Lukas Fichtner als Ansprechpartner/ E-Mail: lf@cehatrol.eu darf jeder Zeit kontaktiert werden. Oder besuchen Sie unsere Homepage: SPONSORED by CEHATROL®

https://www.cehatrol.com/news/verein-sponsored-by-cehatrol/

Mit weiteren Spenden, ob von Privat- oder Gewerbemitgliedern, wird die Energiegenossenschaft für Mensch, Energie und Umwelt weiterhin diesen Bereich abdecken. Jede Spende, jedes Sponsoring geht direkt zum ausgewählten Bereich beispielsweise u.a. Kind, Schule oder Sport. Versprochen. Sprechen Sie Lukas Fichtner an und teilen Sie mit uns Ihre Spendenidee.

Die durchweg positive Resonanz ist die beste Motivation, mit ähnlichen Aktionen eine so wertvolle Einrichtung wie „brotZeit e.V.“ auch weiterhin zu unterstützen.

CEHATROL® Technology eG „Danke an Uschi Glas, Ehemann Dieter Hermann, RA Dr. Harald Mosler und weiteren Helfern beispielsweise Lehrern, Senioren und Eltern“.

CEHATROL® Technology eG- Die Genossenschaft für Mensch, Energie und Umwelt.

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

Kontakt

CEHATROL Technology eG

Frank Knauer

Bahnhofstraße 12

12555 Berlin

030577019851

ofk@cehatrol.eu

http://www.cehatrol.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.