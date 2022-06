ZENNER IoT Solutions entwickelt Open Data Modul

Bürgerinnen und Bürger haben gemäß Datennutzungsgesetz ein Recht auf freien Zugang zu Daten des öffentlichen Sektors. ZENNER IoT Solutions stellt das dafür nötige Tool bereit. Mit der Lösung ELEMENT IoT Open Data können Stadtwerke, Energieversorger und Kommunen die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und Daten aus Smart-City-Anwendungen unkompliziert zur Verfügung stellen.

Immer mehr Kommunen und Städte wandeln sich zur Smart City. Dabei werden mithilfe digitaler Infrastrukturen – beispielsweise von ZENNER – viele Daten erfasst, die von Interesse für die Allgemeinheit sind. Dazu gehören beispielsweise Pegelstände stehender und fließender Gewässer, Feinstaubbelastungen, Belegung öffentlicher Parkplätze, Füllstände von Recycling-Containern oder die Erkennung von Bodenfrost. Das Datennutzungsgesetz (DNG) verpflichtet öffentliche Stellen und Unternehmen in den Bereichen Wasser-, Verkehrs- und Energieversorgung, diese Daten zur freien Nutzung, Weiterverbreitung und Weiterverwendung diskriminierungsfrei zugänglich zu machen. Die passende Softwarelösung gibt es jetzt von ZENNER IoT Solutions: ELEMENT IoT Open Data ist ein Modul, mit dem die Akteure in der Smart City alle Anforderungen des DNG unkompliziert erfüllen können.

Einfach bedienbares Werkzeug

„Mit ELEMENT IoT Open Data geben wir Stadtwerken, Energieversorgern, Kommunen und anderen Betreiber von IoT-Lösungen ein einfach zu bedienendes Werkzeug an die Hand, über das sie den Bürgerinnen und Bürgern sowohl Sensor- als auch zugehörige Metadaten zur Verfügung stellen können. Das Modul unterstützt den gesamten Prozess von der Auswahl der freizugebenden Daten über die Selbstregistrierung der Bürgerinnen und Bürger bis zur Ausgabe der Werte in offenen, maschinenlesbaren Formaten“, erklärt Rene Claussen, Geschäftsführer der ZENNER IoT Solutions GmbH. Eine solche Lösung steht ganz im Einklang mit der Open-Data-Strategie der Bundesregierung: Die Bereitstellung offener Daten stärkt das Vertrauen zwischen politischen Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürgern, Medien und Wirtschaft und fördert eine aktive Gestaltung des digitalen Zeitalters. Deshalb entspricht das Modul auch den Förderrichtlinien der Bundesministerien hinsichtlich Open Data.

Offenes Netzwerkprotokoll

Bei der technischen Realisierung setzt ZENNER IoT Solutions auf das offene Netzwerkprotokoll MQTT. Bürgerinnen und Bürger können damit einfach und kostenfrei Zugang zu den Informationen bekommen. Nahezu in Echtzeit werden die Messdaten aus dem Internet of Things (IoT) über MQTT im Textformat zur Verfügung gestellt. Auch deshalb ist MQTT heute der De-facto-Standard im Internet of Things und kann problemlos zur Anbindung weiterer urbaner Datenplattformen genutzt werden. Der dafür notwendige Broker, der die Daten verteilt, ist als Managed Service bereits in ELEMENT IoT Open Data enthalten. Die IoT-Anbieter können sich daher komplett auf die Abbildung ihrer Anwendungsfälle konzentrieren, während ZENNER den Betrieb und die Wartung der IT-Landschaft übernimmt.

Schaufenster zu den Daten

Ist zusätzlich eine Visualisierung der Daten gewünscht, ist diese mit dem Smart-City-Dashboard von ZENNER realisierbar. Das Dashboard gibt einen Gesamtüberblick über alle IoT-Anwendungen in der Stadt. Zudem können verschiedene Stakeholder jeweils die Informationen erhalten, die sie für ihre Anwendungen brauchen. Zum Beispiel lassen sich Füllstände von Müllcontainern an den lokalen Entsorger übermitteln oder Taupunktinformationen an den kommunalen Winterdienst. „Unser Dashboard ist für Bürgerinnen und Bürger ein Schaufenster zu den Daten der smarten und vernetzten Stadt“, erklärt Claussen und ergänzt: „Man kann aus diesen Daten mehr machen, als sie nur in der öffentlichen Verwaltung zu nutzen. Offene, für alle Bürger zugängliche Daten bieten mehr Transparenz, mehr Beteiligung der Bürger und die Möglichkeit, neue Services oder Geschäftsmodelle auszuprägen“.

Mehr über ELEMENT IoT Open Data erfahren Sie hier: https://zenner-iot.com/element-iot/element-iot-open-data/

Die ZENNER International GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Saarbrücken entwickelt, produziert und vertreibt Messtechnik für globale Märkte. ZENNER betreibt Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA und ist weltweit mit 60 Standorten vor Ort. 1903 gegründet, gehört das Unternehmen seit 2005 zur familiengeführten Unternehmensgruppe Minol-ZENNER. Minol und ZENNER beschäftigen weltweit mehr als 4.200 Mitarbeiter. Zum Portfolio gehören Wohnungs-, Haus- und Großwasserzähler, Wärmezähler, Gaszähler und moderne Systemtechnik. Kunden von ZENNER sind Energieversorger und Stadtwerke, aber auch Industrieunternehmen, Großhändler und Messdienstleister. Seit 2016 setzt ZENNER im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie auf innovative Systemlösungen auf Basis von Internet-of-Things (IoT)- Technologien von der Projektentwicklung über die Messdatenerfassung und -verarbeitung bis zur Applikation beim Endanwender und IoT-Netzbetrieb. Seit 2017 gehören die ZENNER IoT Solutions GmbH mit Sitz in Hamburg sowie die ZENNER Hessware GmbH in Mannheim zur Unternehmensgruppe. Beide sind spezialisiert auf die Entwicklung kundenspezifischer IoT-Applikationen. Mehr Informationen: www.zenner.com

