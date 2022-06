Vorankündigung über neue Preise für Weiterbildungen der NEURES Akademie

Berlin, 23.06.2022 Um weiterhin innovationsfreudig zu bleiben und qualitativ hochwertige Trainings- und Weiterbildungsbildungsangebote anzubieten, wurde zum 1. Juli eine Preiserhöhung beschlossen.

Seit der Gründung der NEURES Akademie ist das Weiterbildungsangebot in Berlin, in Köln und in München stetig vergrößert worden. Um auch weiterhin innovativ bleiben zu können und qualitativ hochwertige Trainings- und Weiterbildungsbildungsangebote anbieten zu können, gibt es dieses Jahr eine Preiserhöhung für ausgewählte Weiterbildungen und das Angebot an Einzelcoachings. Unverändert bleiben unter anderem die Preise für die Trainerausbildung, die Coachingausbildung und das Soziale Panorama Seminar sowie für die Seminare The Work nach Byron Katie, Positive Psychologie und Storytelling.

Alle bereits gebuchten Ausbildungen, Seminare, Supervisions-Pakete und Coaching-Pakete gelten weiter zum gebuchten Preis. Viele Ausbildungen bleiben im Preis unverändert. Es wurde beschlossen, die Preise zum 1. Juli anzupassen.

Veränderte Preise zum 01.07.2022 (Auswahl)

o NLP-Basic (DVNLP) 995 EUR (statt 950 EUR)

o NLP-Practitioner (DVNLP) 1.900 EUR (statt 1.800 EUR)

o Hypnose Ausbildung 1.870 EUR EUR (statt 1.800 EUR)

o Gewaltfreie Kommunikation 350 EUR (statt 320 EUR)

o Coachingsitzung (1 Zeitstunde) 98 EUR (statt 90 EUR)

o Coaching-Paket (5 Zeitstunden) 450 EUR (statt 400 EUR)

Wenn sich Interessierte bis zum 30.06.2022 für eine Weiterbildung anmelden, erhalten sie die Weiterbildung selbstverständlich zum derzeit aktuellen Preis. Das gilt auch, wenn die gebuchte Weiterbildung nach dem 01.07.2022 beginnt.

Unveränderte Preise in der NEURES Akademie (Auswahl)

o NLP-Master (DVNLP)

o Trainer Ausbildung (DVNLP)

o Coach (DVNLP)

o The Work nach Byron Katie

o Positive Psychologie

o NLP Einführungsseminar

o Storytelling

Die Teilnehmer der NLP-Practitioner Ausbildung beenden ihre Ausbildung als besserer Gesprächspartner (mit besseren Kommunikations- und Rapportfähigkeiten), als besserer Kollege und Mitarbeiter (mit effektiven Motivationsstrategien) und als besserer Beobachter (mit einer erhöhten Kreativität und Bewusstsein für sich und seine Umwelt).

Die komplette Übersicht der Preisanpassungen ab dem 01. Juli 2022 finden Sie auf der Homepage der NEURES Akademie.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NEURES Akademie

Herr Carsten Gramatke

Brandenburgische Str. 78

10713 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 75541857

web ..: https://neures.de/

email : mail@neures.de

