Buch-Tipp: Leyla Sommer – Cinderella 4.0

Vom kurdischen Mädchen zur erfolgreichen Unternehmerin

Dieses Buch ist nicht nur eine Lebensgeschichte, die niedergeschrieben werden wollte, sondern vor allem eine unterstützende Motivation für alle, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. „Indem ich meine Cinderella-Geschichte erzähle, möchte ich allen Mut machen, ihr Leben nicht einfach hinzunehmen, wie es ist. Ich will das Mädchen sein, das alles verändert. Das Mädchen, das einen Unterschied gemacht hat. Das Mädchen, das dir eine Geschichte zum Weitererzählen gab.“

Cinderella 4.0 ist kein Märchen, sondern Autobiografie, Lebensratgeber und Mutmacher für Frauen – alles zwischen zwei Buchdeckeln erzählt. „Jeder Mensch besitzt einen Schatz an wunderbaren Fähigkeiten, der nur darauf wartet, entdeckt zu werden“, sagt die Autorin aus eigener Erfahrung. Leyla Sommer lässt den Leser in ihre Lebensgeschichte eintauchen und teilt so mit ihm das Geheimnis ihres Erfolgs: Eine positive Haltung, die auf Liebe, Dankbarkeit, Neugier, Mut, Selbstbewusstsein und Verantwortungsgefühl beruht. Offen und humorvoll berichtet sie, wie sie vom kurdischen Mädchen zur erfolgreichen Unternehmerin wurde, erzählt von ihren Niederlagen und wie sie diese in Siege umgemünzt hat. Sie zeigt, wie Frauen sich in einer von Männern dominierenden Welt ihren Platz erkämpfen können, ohne sich als deren „bessere Kopien“ anzubiedern. Auch beschreibt sie, wie man sich die richtigen Ziele setzt und diese auch erreicht. Praktische Tipps, wie man clever mit Geld umgeht, um sich ein „passives Einkommen“ aufzubauen, runden das Buch ab.

Cinderella 4.0 ist ein über 300 Seiten starkes autobiografisches Sachbuch für alle Frauen (und selbstverständlich auch Männer), die sich den Kompass zu ihrem eigenen Schatz aus Talenten und Stärken wünschen.

CINDERELLA 4.0

Vom kurdischen Mädchen zur erfolgreichen Unternehmerin

Leyla Sommer (Autorin) in Zusammenarbeit mit Ralf Isau (Koautor)

ISBN: 978-3-00-071861-8

DE: 19,95 Euro / AT: 20,95 Euro / CH: 19,95 CHF

Erschienen: 1. April 2022 / Selbstverlag

Kontaktinformation

Webseite: https://leylasommer.com

Shop: https://shop.leylasommer.com

Druckfähige Bilder zum Download: https://leylasommer.com/downloads/LS-Bilder.zip

E-Mail: presse@leylasommer.com

Bitte fordern Sie gern ihr kostenfreies Rezensionsexemplar an.

Leyla Sommer steht gern für Interview-Anfragen zur Verfügung.

http://www.leylasommer.com

Kontakt

Sommer Holding GmbH

Sevgi Serez

Schultenfeld 1

59302 Oelde

+491716187419

presse@leylasommer.com

http://www.leylasommer.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.