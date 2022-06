Grazie – der neue Italopop von Fausta Gallelli

Der neue Italosound für Deutschland

Fausta Gallelli: Ein Traum wurde Musik!

Neue Single „Grazie“ erscheint am 24. Juni 2022

Fausta Gallelli – die unverkennbare Italo-Stimme präsentiert sich mit ihrem neuen Titel „Grazie“. Ein Traum wurde Musik, das klingt zunächst nach einem Film-Klassiker aus Hollywood, doch in Wirklichkeit handelt sich um die brandneue Single „Grazie“. Die Künstlerin hat den Titel anlässlich eines neuen Seelenabschnittes nicht nur geschrieben, sondern von ihm geträumt.

„Es ist schon verwunderlich, ich träume eigentlich selten, aber in dieser einen Nacht träumte ich tatsächlich vom Refrain von Grazie. Um ihn nicht gleich wieder zu vergessen, sang ich ihn mitten in der Nacht ganz leise auf mein Handy ein. Schließlich wollte ich ja meine Familie nicht aufwecken“, lacht Fausta. Als sie die Melodie am nächsten Tag anhörte und an dem Song weiterarbeiten wollte, fragte sich die Sängerin:

„Warum GRAZIE?“

Fausta musste immer wieder neu beginnen: von ihrer Heimat in Süditalien aus ging sie nach Mailand um zu studieren und der Liebe wegen verschlug es sie später nach Österreich. Jeder Neustart verlangte der Künstlerin viel Kraft ab, jedoch war sie in der glücklichen Lage immer Menschen an ihrer Seite zu haben, die sie liebevoll an der Hand genommen und auf ihrem Weg begleitet haben. All diesen Wegbegleitern, mal war es jemand aus der Familie, mal Freunde und mal waren es Menschen, die sie noch nie zuvor gesehen hatte, widmet Fausta Gallelli dieses besondere Lied. Es soll nicht nur die Wertschätzung zum Ausdruck bringen, die die Künstlerin für diese wichtigen Personen in ihrem Leben hegt, sondern auch ein kleines Geheimnis lüften, dass sie auf Ihrem Weg erfahren hat. „Wenn man mit Positivität und Dankbarkeit durch das Leben geht, dann sät man das, was man erntet“, erzählt Fausta freudig.

In diesem Sinne auch ein „Grazie mille“ an den burgenländischen Musikproduzenten Lukas Lach, welcher auch diesmal wieder sein Können unter Beweis stellte. Lach arbeitet für Schlagergrößen wie Francine Jordi und Ross Antony und gehört als Fixstarter in das Team Fausta Gallelli. „Fausta versprüht pure italienische Lebensfreude und es ist mir eine Ehre, als Songwriter und Musikproduzent die positive Message von „Grazie“ in Musikform gießen zu dürfen. Fausta berührt mich mit ihrer kraftvollen Stimme immer wieder aufs Neue“, so Lach über die Zusammenarbeit mit Fausta.

Ihre Leidenschaft zur Musik

Ihre Liebe und ihre Leidenschaft zur Musik haben Fausta Gallelli stets nach vorne blicken lassen. Sie reist seit Jahren für ihre Auftritte ins In- und Ausland und begeistert das Publikum mit ihren beschwingten italienischen Songs.

Sie verzauberte sogar Fürst Albert II von Monaco bei seinem Empfang in der Wiener Hofburg.

Am 4. Juni 2022 sang die Powerfrau aus Italien bei der „Starnacht am Neusiedler See“ live auf der Seebühne in Mörbisch. Vor tausenden, begeisterten Starnacht-Fans präsentierte sie italienische Klassiker sowie ihren eigenen Song „La Dolce Vita“.

Bereits am 24. Juni 2022 erscheint nun ihre nächste Single „Grazie“. Der Song ist auf allen Streaming- und Download-Plattformen erhältlich.

