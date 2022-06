Rosenstein & Söhne Profi Saft- & Beerenpresse

Säfte, Gelees und Marmeladen sind im Handumdrehen zubereitet

– Ideal zum Verarbeiten von Beeren, Früchten und Gemüse

– Einfache Montage am Tisch oder an der Arbeitsplatte

– Kerne werden von einem Sieb vom Saft getrennt

– Mit separatem Auslass an der Seite

Selbstgemacht und frisch: Mit der Gusseisen-Saftpresse von Rosenstein & Söhne stellt man aus rohem oder gekochtem Obst und Gemüse leckere Säfte, Marmeladen, Gelees u.v.m. ganz einfach zu Hause her! So konserviert, geliert und kocht man selbst frische Lebensmittel ein und weiß, was in den Erzeugnissen steckt!

Leichtes Zubereiten: Einfach den Einfülltrichter befüllen und den Inhalt darin klein drücken. Kerne werden von einem Sieb zurückgehalten und gemeinsam mit dem Fruchtfleisch aus der Presse transportiert. Dank der ergonomischen Handkurbel mit Holzgriff gelingt das Pressen von Säften & Co. ohne großen Kraftaufwand.

Kinderleichte Montage: Die Saft- und Beerenpresse wird mit der Schraubzwinge einfach an einer Tischplatte befestigt. Die Gummiunterlage verhindert dabei, dass empfindliche Oberflächen Kratzer abbekommen. Schon kann es losgehen!

– Saft- und Beerenpresse aus massivem Gusseisen

– Material: Gusseisen

– Maße: 200 x 180 x 100 mm, Gewicht: 2,7 kg

– Profi Saft- und Beerenpresse inklusive Gummipad und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107398183

Preis: 32,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8201-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8201-3001.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/8HS2aTQk7joDy4i

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

