Avex electronics s.r.o. installiert neue SMT-Linie mit Bestückungsautomaten von FUJI

EMS-Dienstleister erweitert Kapazitäten in der SMD-Bestückung

Kelsterbach, 23. Juni 2022 – Der EMS-Dienstleister Avex electronics s.r.o. baut seine Kapazitäten in der SMD-Bestückung aus und stärkt damit seine Marktposition. Dazu hat das Unternehmen weitere SMD-Bestückungsautomaten der Serien AIMEXIII und AIMEXIIIc der FUJI EUROPE CORPORATION GmbH ( www.fuji-euro.de) installiert. Mit der neuen SMT-Linie wird die vorhandene Bestückungskapazität massiv erhöht. Auch in Bezug auf Flexibilität, Präzision und Qualität werden damit neue Meilensteine gesetzt. Zusätzlich sorgt ein neuer Smart Nozzle Cleaner von FUJI für zuverlässige Wartungsprozesse, reibungslosen Ablauf und eine hohe Platzierungsqualität.

Avex electronics s.r.o. mit Hauptsitz in der Slowakei ist unter anderem auf die Bestückung von Leiterplatten (SMT und THT) mit vollständiger Rückverfolgbarkeit sowie die Entwicklung von Prüfgeräten spezialisiert. Das Unternehmen bedient die Industriebereiche Konsumgüter, Automobile und Beleuchtung.

Karol Gočal, Marketing and Sales Manager bei Avex electronics s.r.o., erklärt: „Wir fertigen sowohl sehr hohe Stückzahlen in Massenproduktion als auch Kleinserien, Prototypen und Testserien. Die Nachfrage ist aktuell sehr hoch. Um unsere Kapazitäten auszubauen, haben wir eine neue SMT-Linie in Betrieb genommen. Wir haben uns dabei für FUJI-Bestückungsautomaten entschieden, da diese auf die High-Mix-Produktion ausgelegt sind.“

Der Bestückungsautomat AIMEXIII/IIIc ist eine Maschinen-Plattform, die jede Art der Produktion und Änderungen in den verwendeten Gehäuseformen ermöglicht. Sie unterstützt in einer Maschine die Bearbeitung von kleinsten (0201 mm) Chip-Komponenten bis hin zu großen Bauteilen (32 x 1180 mm). Dabei ist ein einfaches Hochfahren neuer Produktionen oder das Reagieren auf Änderungen in den Gehäuseformen möglich. Auch Klebepunkte können einfach mit dem DX-Bestückkopf über das Glue Tool im Dispensverfahren appliziert werden.

Beide Anlagen sind hochflexibel und erweiterbar. So können zum Beispiel die Bestückköpfe ohne Werkzeug in wenigen Minuten auf eine optimale Maschinenkonfiguration geändert bzw. angepasst werden. Alle eingesetzten Bestückköpfe sind zusätzlich mit dem „Intelligent Parts Sensor“ (IPS) ausgestattet. Somit ist eine lückenlose Überwachung vom Abholen der Bauteile bis zur Platzierung sichergestellt. Die DX-Köpfe sind hochflexibel und wechseln vollautomatisch die Werkzeuge von Dispensaufgaben über mechanische Greif-Werkzeuge für Odd-Form-Bauteile bis hin zu Chip-Shooter-Aufgaben.

Effizientere Prozesse und mehr Handlungsspielraum

„Die Bestückungsautomaten von FUJI steigern die Präzision, Qualität sowie Zuverlässigkeit und bringen uns mehr Handlungsspielraum. Wir planen daher, weitere Bestückungsautomaten der AIMEX-Serie in unsere Produktion einzubinden“, erklärt Karol Gočal.

Gleichzeitig legt Avex bei der Bestückung auch Wert auf höhere Effizienz durch automatisierte Prozesse – auch bei der Wartung. Daher setzt das Unternehmen den Smart Nozzle Cleaner ein, mit dem eine dokumentierte Reinigung, Lagerung und Vorbereitung des nächsten Set Ups ermöglicht wird. Das System ist in die FUJI-Bediensoftware NEXIM integriert. So werden sämtliche gereinigte Nozzles über das Qualitätsmanagement überwacht und Avex setzt erfolgreich eine „Null-Fehler-Strategie“ um.

„Um die Verfügbarkeit in der Produktion effizient und hochzuhalten, ist die Instandhaltung des Equipments für eine stabile und hohe Qualität von entscheidender Bedeutung. Der Smart Nozzle Cleaner von FUJI gewährleistet die regelmäßige Nozzles-Reinigung und sorgt so für höchste Bestückungsqualität. Darüber hinaus wird neben der Reinigung auch eine vollständige Qualitätskontrolle der Nozzles durchgeführt. Somit wird sichergestellt, dass für die Produktion ausschließlich geprüfte Nozzles zum Einsatz kommen. Dies reduziert Fehler, spart manuelle Eingriffe und somit Kosten“, sagt Jonas Ernst, Assistant Managing Director und Export Sales Manager bei der FUJI EUROPE CORPORATION GmbH.

Die FUJI EUROPE CORPORATION GmbH mit Sitz in Kelsterbach ist seit 1991 als direkte Niederlassung des japanischen Konzerns FUJI CORPORATION im europäischen Markt tätig. Gestartet im Jahr 1959 als Werkzeugmaschinenhersteller, verfügt FUJI CORPORATION heute über mehrjährige Erfahrung im Maschinenbau und im Bereich der Elektronik-Bestückungsautomaten sowie in Robotic Solutions.Der Konzern ist ein international führender Maschinen-Lieferant.FUJI EUROPE CORPORATION deckt alle Bereiche einer modernen Produktion im Großraum Europa ab: von hochflexiblen Bestücksystemen im High-Mix bis hin zu kompletten Bestückungslinien im High-Volume. Die innovativen Bestücksysteme aus der NXT- und AIMEX-Serie sind Fundamente der SMT-Anforderungen. Als Europazentrale ist das Unternehmen verantwortlich für die Marktentwicklung in Zentral- und Osteuropa, Afrika, Russland und im Nahen Osten. FUJI EUROPE CORPORATION zählt rund 90 Mitarbeiter und unterstützt namhafte Unternehmen aus der Elektronikbranche in den Bereichen: Sales, Service, Ersatzteillager, Customer Process Support und Logistik/Auftragsabwicklung.

