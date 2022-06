Dirk Wannmacher: Wie der Berliner zum erfolgreichen Unternehmensberater aufstieg

Berlin (ots)

Dirk Wannmacher ist Unternehmensberater für Personal Trainer.

Auf Basis seiner langjährigen Erfahrung unterstützt er seine Kunden in den Bereichen Marketing, Sales und Businessaufbau. Hier erfahren Sie, wie sich der Experte aus ärmlichen Verhältnissen zum erfolgreichen Unternehmer hochgekämpft hat und wie ihn dies in seinem beruflichen Wirken als Berater bis heute prägt.

Personal Trainer üben ihren Beruf vor allem deswegen aus, weil sie anderen Menschen helfen und ihnen einen gesundheitlichen Mehrwert bieten wollen. Um möglichst vielen Kunden unter die Arme greifen zu können, möchten sie ihr Unternehmen stetig ausbauen und ihr Team um weitere Mitarbeiter erweitern. Entgegen dieser Wunschvorstellung und trotz ihrer Hingabe gelingt es vielen von ihnen nicht, ausreichend Menschen für ihr Angebot zu begeistern. So stehen harter, leidenschaftlicher Arbeit häufig geringe Einnahmen gegenüber. „Personal Trainer leisten einen wertvollen Dienst am Menschen – bedauerlicherweise spiegelt sich dies meist nicht auf ihrem Konto wider. Stagniert deshalb das Wachstum ihres Unternehmens, staut sich Frust an, was ihren Verkaufserfolg zusätzlich mindert“, erklärt Dirk Wannmacher.

„Für viele von ihnen ist es nicht einfach, aus dieser Spirale auszubrechen und den Weg des Erfolgs einzuschlagen. Hierfür sind klare Konzepte und durchdachte Strategien notwendig, die ich ihnen vermittle“, führt der Experte weiter aus. Dirk Wannmacher ist bereits seit 16 Jahren erfolgreicher Personal Trainer. Aus ärmlichen Verhältnissen kämpfte er sich an die Spitze – mehrmals: Dreimal zog er in eine neue Stadt, dreimal musste er sein Business von Grund auf neu aufbauen. Im Laufe der Zeit entwickelte und optimierte er eine zielgerichtete Herangehensweise, die er anderen Personal Trainern heute in seiner Funktion als Unternehmensberater beibringt und damit auch ihren Weg zum Erfolg ebnet.

Weg aus der Armut: mit Disziplin zum erfolgreichen Personal Trainer

Dirk Wannmacher wuchs in einer Berliner Plattenbausiedlung auf. Als er zehn Jahre alt war, begann er, sich zunehmend für Kampfsport zu interessieren. „Meine Mutter motivierte mich dazu, damit ich nicht auf die schiefe Bahn gerate“, erzählt er. So legte er während seiner Kindheit seinen gesamten Fokus auf unermüdliches Training und seine Schulbildung. Diese Disziplin machte er sich schließlich als Unteroffizier und Ausbilder bei der Bundeswehr zunutze, wo er junge Menschen zu ebenso großem Ehrgeiz antrieb.

Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr kehrte Dirk Wannmacher in seine Heimatstadt zurück, um dort in einem Familienstudio als Fitnesstrainer zu arbeiten. „Mein Ziel war es, insbesondere jungen Menschen aus derartigen Problembezirken einen alternativen Weg aufzuzeigen und ihnen den Wert des Sports zu vermitteln“, verrät er. Schließlich bildete er sich zum Personal Trainer weiter und baute sich im Herzen von Berlin ein erstes Business auf. Nach einigen Jahren des Erfolgs zog er schließlich nach München, wo er ebenfalls selbstständig arbeitete.

Wie Dirk Wannmacher seine Erfahrungswerte zur Unterstützung seiner Kunden nutzt

Nach einiger Zeit ging er erneut nach Berlin. Zwar hatte er dort wiederholt keine günstigen Startvoraussetzungen, im Laufe der Jahre sammelte er jedoch einen umfassenden Erfahrungsschatz über den Aufbau und die Führung eines Unternehmens. So gelang es ihm auch im dritten Anlauf, ein erfolgreiches Business zu etablieren. Parallel hierzu trat er als Dozent auf und bildete über mehrere Jahre hinweg deutschlandweit Personal Trainer für verschiedene internationale Fitnessunternehmen aus – unter anderem für eine Premium Fitness Kette.

Sein angesammeltes Know-how gab Dirk Wannmacher zudem als Dozent für mehrere internationale Fortbildungsinstitute weiter. Dabei schulte er Fitness und Personal Trainer vorwiegend in den Bereichen Marketing, Sales und Businessaufbau. „Während dieser Zeit brachte ich hunderten Menschen das Verkaufen bei“, erzählt er. Zudem habe er drei Lehrbriefe über Personal Training geschrieben, so der Experte. „In all den Jahren lernte ich, niemals aufzugeben und stets Kraft aus meinen Ängsten zu schöpfen. Die eigenen Träume und Ziele zu verfolgen, ist es, was uns antreibt. Es ist außerdem essenziell, sich selbst immer der wichtigste Mensch zu sein, dabei aber niemanden zurückzulassen“, fasst Dirk Wannmacher seine Erfahrungen zusammen.

Sie möchten ebenfalls andere Menschen mit Ihrer Expertise unterstützen und sich als erfolgreicher Personal Trainer verwirklichen? Melden Sie sich bei Dirk Wannmacher und vereinbaren Sie ein kostenfreies Erstgespräch!

