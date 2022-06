Die Besten Möglichkeiten, eine Backsteindusche in ein modernes Badezimmer zu verwandeln

Die Kosten für die Umgestaltung einer alten gemauerten Dusche hängen von einer Reihe von Faktoren ab. Der wichtigste Faktor sind die Arbeitskosten.

Wenn Ihr Haus mit natürlichem Licht, neutralen Farben und einem Mix aus Möbeln ausgestattet ist, dann haben Sie wahrscheinlich eine moderne Ästhetik. Das gilt auch für das Badezimmer. Tatsächlich haben die meisten modernen Badezimmer einen sehr zurückhaltenden Look. Wenn Sie ein altmodisches Bad haben und es modernisieren möchten, um es funktioneller und ansprechender zu machen, ist der Umbau einer alten gemauerten Moderne Dusche eine der besten Lösungen. Da diese Bäder in der Regel kleiner sind als andere Bäder, haben sie außer der Toilette und dem Waschbecken nicht viel Platz für Einrichtungsgegenstände. Daher ist es eine gute Idee, die alten Wandfliesen durch moderne Fliesen oder Laminat zu ersetzen, die nicht nur Ihrem Bad neues Leben einhauchen, sondern auch genügend Platz für andere Einrichtungsgegenstände lassen. In diesem Blog finden Sie Tipps, wie Sie eine hässliche Backsteindusche mit geringem Aufwand und minimalen Kosten in ein modernes Bad verwandeln können.

Wie sieht ein modernes Badezimmer mit einer gemauerten Dusche aus?

Als Erstes müssen Sie die alten Fliesen entfernen. Wenn sie sich nicht leicht entfernen lassen, können Sie sie durch neue ersetzen, die gebeizt werden können. Als Nächstes müssen Sie die Badewanne oder die Duschstange entfernen. So entsteht eine große Freifläche für die Installation der modernen Armaturen. Sie können Fliesen, die zu den Wänden passen, oder Laminat verwenden. Der Bodenbelag kann aus Vinyl- oder Feinsteinzeugfliesen bestehen. Als Nächstes müssen Sie einen neuen wandmontierten Duschkopf installieren. Dies kann entweder ein Handbrausekopf oder ein fester Kopf sein. Als Nächstes sollten Sie die alten Wasserhähne durch moderne ersetzen. Wenn Sie es sich leisten können, sollten Sie sich für eine Wannenarmatur mit Doppelspülung entscheiden. Sie sind nicht nur funktionell, sondern sehen auch gut aus. Als Nächstes sollten Sie einen modernen Waschtisch mit einem Spiegel einbauen. Dies wird das Aussehen Ihrer neuen gemauerten Ebenerdige Duschelemente vervollständigen.

Planung und Schätzung der Renovierungskosten

Die Kosten für die Umgestaltung einer alten gemauerten Dusche hängen von einer Reihe von Faktoren ab. Der wichtigste Faktor sind die Arbeitskosten. Wenn die Renovierungsexperten und Bauunternehmer in Ihrer Gegend Ihnen keinen Kostenvoranschlag machen können, müssen Sie die Arbeit selbst erledigen, was sehr schwierig und teuer sein wird. Die Planungsphase ist ebenfalls wichtig. Um Ihre Renovierung richtig zu budgetieren, müssen Sie die Renovierungskosten kennen. Dazu gehören die Kosten für Material, Arbeit und alle anderen Ausgaben, die während der Renovierung anfallen. Wenn Sie zum Beispiel Vinylfliesen für den Bodenbelag verwenden, müssen Sie die Wanne nach der Renovierung wieder mit Kunststoff abdecken. Wenn Sie Ihr Budget nicht sorgfältig planen, werden Sie am Ende eine Menge unnötiger Ausgaben haben.

Decoupage für ein gealtertes Aussehen

Es gibt keine bessere Methode als Decoupage, um die alten Fliesen in Ihrer Dusche mit einem schönen alten Look zu überziehen. Sie können viele Materialien verwenden, um Schablonen zu erstellen und Muster zu übertragen, um ein individuelles Muster sowie ein Design an der Wand zu schaffen. Nachdem das Design auf die Wand übertragen wurde, können Sie die Wand mit Decoupage mit einem Design bedecken, das zu Ihrem Badezimmer passt. Zusätzlich können Sie die Wand auch mit einer Farbe streichen, die zu Ihrer Einrichtung passt.

Schleifen vor dem Streichen

Wenn Sie die alten, abgenutzten Ziegel und Fliesen loswerden wollen, müssen Sie sie abschleifen, um alle Unebenheiten zu entfernen. Nach dem Abschleifen können Sie Ihr Bad mit einer Farbe streichen, die zum vorhandenen Badezimmerdekor passt. Wenn Ihr Bad zum Beispiel in einem hellen Grünton gestrichen ist, können Sie die Wand in einem hellen Blau streichen, um es modern aussehen zu lassen. Auf diese Weise können Sie auch das Grün von der Wand entfernen. Sie können auch eine graue Farbe verwenden, um die Wand langweilig aussehen zu lassen. Wenn Sie einen weißen oder natürlichen Fliesenboden haben, dann können Sie eine dunklere Farbe wählen. Wenn Ihr Badezimmer zum Beispiel in einem hellen Blauton gestrichen ist, können Sie die Wand in einem dunkleren Blauton streichen, um sie modern aussehen zu lassen.

Verkleidung der Duschplatte mit Vinyl-Bodenbelag

Die Duschplatte besteht in der Regel aus Kunststoff. Es handelt sich um einen großen Kunststoffblock mit eingelassenen Rillen, durch die das Wasser aus dem Duschkopf fließt. Wenn Ihre Duschplatte aus Kunststoff ist, sollten Sie sie durch einen Vinyl- oder Laminatboden ersetzen, um Ihr Bad modern zu gestalten. Sie können sich für ein klassisches Design oder für ein gemustertes Design entscheiden, das zu Ihrer Einrichtung passt. Wenn Sie Ihr Badezimmer noch moderner gestalten wollen, können Sie sich auch für eine Oberfläche entscheiden, die den Schall reflektiert. Ein schalldichter Bodenbelag lässt zum Beispiel das Wasser aus der Dusche so klingen, als käme es von weit her, anstatt direkt unter Ihren Füßen zu sein.

Einbau einer Handbrause

Handbrausen sind die beste Art, sich die Haare zu waschen. Sie können mit einem Hebel oder einem Knopf bedient werden. Das Beste an Handbrausen ist, dass sie tragbar und kompakt sind. Daher lassen sie sich leicht in kleinen Schränken oder Schubladen unterbringen. Außerdem sind sie sehr leicht zu reinigen, da sie aus Kunststoff bestehen und sich leicht mit einem Geschirrtuch abwaschen lassen. Sie können eine Handbrause in Ihrer neuen gemauerten Dusche als Alternative zum vorhandenen Duschkopf einbauen. Das ist auch eine gute Option, um Ihr Bad modern zu gestalten.

Veranstalten Sie eine Strandparty, um Ihr Badezimmer zu modernisieren.

Wenn Ihre alte Ziegelsteindusche veraltet und langweilig ist, sollten Sie sie mit einem modernen Design aufpeppen. Sie können zum Beispiel mit einem Wandgemälde einen Farbakzent setzen. Sie können auch einen alten Spiegel oder einen Schrank im Badezimmer aufstellen. In einem Schrank können Toilettenartikel oder Handtücher aufbewahrt werden, und ein Spiegel kann für das Auffrischen des Make-ups verwendet werden. Sie können auch ein modernes Design wählen, wenn Sie ein Bidet oder ein Washlet installieren. Ein Bidet kann in einer Toilette oder an der Wand neben der Toilette installiert werden. Ein Washlet kann in einer Toilette oder an der Wand neben der Toilette installiert werden. Ein modernes Design kann auch bei der Ausstattung Ihres Badezimmers umgesetzt werden. Sie können sich zum Beispiel für ein modernes Waschbecken, eine Dusche oder eine Toilette entscheiden. Ein modernes Waschbecken kann in der Wand neben der Toilette oder in der Wand neben der Dusche installiert werden. Eine moderne Toilette kann an der Wand neben der Dusche oder in der Wand neben dem Waschbecken installiert werden.

Fazit

Wenn Sie Ihre alte gemauerte Dusche umgestalten und renovieren, können Sie das Aussehen und das Gefühl Ihres Badezimmers aktualisieren und es moderner und stilvoller gestalten. Dies kann auf verschiedene Arten geschehen, und eine davon ist, Ihre alte gemauerte Dusche umzugestalten, um sie funktioneller zu machen, indem Sie die alten Fliesen und Kacheln entfernen, wandmontierte Schränke installieren, ein neues Waschbecken, eine wandmontierte Toilette und einen neuen Duschkopf einbauen. Sie können sich bei der Renovierung Ihres Badezimmers auch für ein modernes Design entscheiden.

