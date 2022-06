Die Professionelle Lösung bei der flexiblen Kontaktierung

Mehrpolige Federkontaktleisten

Mit einer hochwertigen Reihe standardisierter Federkontaktleisten bietet uwe electronic eine flexible Lösung für vielen Anwendungen im Bereich der Kontaktierung mit gefederten Kontaktstiften zur Übertragung von Strömen und Signalen.

Die Vorteile von federkontaktbasierten Verbindungen liegen in der mechanischen Langlebigkeit und der Übertragbarkeit hoher Ströme. Die kundenspezifischen Federkontaktleisten der uwe electronic bieten einen individuellen Aufbau eines federkontaktbasierten Interface.

Das Sortiment umfasst Federkontaktleisten, sowie Gegenstücke von zweipolig bis sechspolig mit einem Kontaktabstand von 3 mm und 7 mm. Das Gehäuse besteht aus Polyamid. Anwendungen im Bereich bis zu 20 A / Kontakt sowie der Einsatz bei Temperaturen von -40 °C bis +120 °C sind möglich. Die Zusammengesteckte Höhe des Interface beträgt im Gehäuse ca. 10 mm und eine Installation kann durch einfache Schraubmontage durchgeführt werden.

Der Anschluss kann durch THT (Through Hole Technology) Verlötung in eine Leiterplatte oder durch Kabel, welche am Lötkelch des Kontakts verlötet werden, erfolgen. Das Portfolio wird durch Batteriekontaktbaugruppen mit gefederten Hochstromkontakten ergänzt. Auch hier gibt es zweipolig bis sechspolige Baugruppen.

Unsere lagerhaltigen Federkontaktleisten sind unsere Empfehlung, für alle Maschinenbau und Automotive Anwendungen. Zudem werden Kontaktleisten häufig in mobilen Geräten oder als Batterieladeschnittstelle für die Signalübertragung verwendet. Insbesondere für Prototypen oder Anwendungen mit geringem Volumen bieten die Standardsteckverbinder eine schnelle und wirtschaftliche Lösung, da kein kundenspezifisches Gehäuse erforderlich ist. In der Medizintechnik stellen unsere Federkontaktleisten eine einfache und Leistungsstarke Lösung für die elektrische Verbindung dar.

Der große Vorteil der Kontaktleiste ist, dass sie als Standardteil in der Regel ab Lager verfügbar sind.

Detaillierte Produktinformationen finden Sie unter: https://www.uweelectronic.de/de/prueftechnologie-kontakttechnologie/federkontaktleisten.html

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

