RSM berät Hyzon Motors bei der Übernahme der ORTEN Betriebs GmbH und der ORTEN Electric Trucks GmbH

Düsseldorf, 22.06.2022 – Die RSM GmbH, eine der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, begleitet Hyzon Motors Inc. beim Erwerb der Orten Betriebs GmbH und deren Tochtergesellschaften sowie der Orten Electric Trucks GmbH.

Hyzon Motors Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der Brennstoffzellen-Elektromobilität mit ausschließlichem Fokus auf den Nutzfahrzeugmarkt, hat seinen Hauptsitz in Rochester, USA, und verfügt über Niederlassungen in den Niederlanden, Singapur, Australien, Deutschland und China. Durch den Einsatz seiner bewährten und proprietären Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie will Hyzon Kunden in Nordamerika und Europa mit emissionsfreien Schwerlast-Lkw und Bussen beliefern.

Die ORTEN-Gruppe ist einer der Pioniere für die Elektrifizierung von neuen und gebrauchten Diesel-Nutzfahrzeugen in der Truck- und Trailer-Branche. Die Mitarbeiter von ORTEN sind erfahren in den Bereichen Elektrifizierung, Nachrüstung und Karosseriebau. Durch die Übernahme von drei voll funktionierenden Betriebsstätten und einem Team von über 80 Mitarbeitern will Hyzon seine operative Präsenz und den Kundenzugang im attraktiven deutschen Markt für emissionsfreie Lkw ausbauen.

Verantwortlich für das Gesamtmandat und die durchgeführte Tax Due Diligence sowie den steuerlichen Teil des SPA Reviews war StB Dr. Karsten Ley, RSM-Partner und Head of International Tax Services; unterstützt wurde er durch Tuna Tarhan (Senior Consultant), beide vom RSM-Standort Düsseldorf. Geleitet wurden die durchgeführte Financial Due Diligence und der Finance Teil des SPA Reviews von WP Volkmar Berner, RSM-Partner und Head of Transaction Advisory Services (TAS) aus München mit der Unterstützung von Vladimir Bataltschtikov (Manager) und Andreas Gessner (Senior Consultant).

Über RSM

Die RSM GmbH gehört zu den zehn größten mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, unabhängig und partnergeführt. Die mehr als 800 Mitarbeiter, darunter rund 250 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, betreuen von 19 Büros aus vor allem mittelständische Firmen in Fragen der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions-, Unternehmens- und Rechtsberatung. Die RSM GmbH berät ihre Kunden auch weltweit im RSM-Netzwerk mit mehr als 51.000 Mitarbeitern in über 860 Niederlassungen in rund 120 Ländern.

Kontakt

RSM GmbH

Nicole Weller

Georg-Glock-Straße 4

40474 Düsseldorf

0211 60055 400

presse@rsm.de

https://www.rsm.de/

Bildquelle: @RSM