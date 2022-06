Exeon Analytics ernennt Michael Tullius zum Sales Director Germany

Der Schweizer NDR-Hersteller Exeon Analytics verstärkt sein Engagement auf dem deutschen Markt und hat mit Michael Tullius als Sales Director Germany einen erfahrenen Security-Experten an Bord geholt.

Michael Tullius verfügt über umfassende Erfahrung im Security-Markt, darunter 11 Jahre in unterschiedlichen Führungspositionen bei Arbor, als Security Sales Director von Akamai und bei Radware, wo er seit 2018 als Managing Director DACH für das Geschäft im deutschsprachigen Raum verantwortlich war. Er hat sich zum Ziel gesetzt, Exeon als europäischen Player mit führender Technologie in Deutschland und darüber hinaus international nachhaltig als führendes Unternehmen im Cybersecurity-Markt zu etablieren.

„Ich freue mich sehr über die Verstärkung und die zusätzliche Expertise im deutschen Markt“, so Exeon-CCO Gregor Erismann. „Die langjährige Erfahrung von Michael Tullius, sein Kontaktnetzwerk und seine Branchenkenntnisse werden uns in der weiteren Etablierung von Exeon in Deutschland massgeblich voranbringen. Die gestiegene Nachfrage von Kunden und Partnern aus Deutschland und die aktuelle geopolitische Situation zeigen, dass der Bedarf nach einer NDR-Lösung wie jener von Exeon auch in Deutschland sehr hoch ist.“

Exeon Analytics ist ein Schweizer Cybertech-Unternehmen, das sich auf den Schutz von IT- und OT-Infrastrukturen durch KI-gesteuerte Sicherheitsanalysen spezialisiert hat. Die Network Detection and Response (NDR)-Plattform ExeonTrace bietet Unternehmen die Möglichkeit, Netzwerke zu überwachen, Cyber-Bedrohungen sofort zu erkennen und somit die IT-Landschaft des eigenen Unternehmens effektiv zu schützen – schnell, zuverlässig und komplett Software-basiert.

