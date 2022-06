Entsorgung von Bauschutt – Containerdienst in Köln

Die Entsorgung von Bauschutt muss lange vor dem Eintreffen der Materialien auf der Baustelle berücksichtigt werden

Ob Sie Straßen pflastern, Wolkenkratzer bauen oder eine bestehende Struktur renovieren, Abfall ist ein unvermeidlicher Bestandteil jedes Bauprojekts. Bautätigkeiten erzeugen nicht nur riesige Mengen an Abfall, viele dieser Trümmer werden auf Deponien entsorgt. Aufgrund der hohen Kosten von Bauschutt für die Umwelt sowie für Bauunternehmen und ihre Kunden muss eine sichere und effiziente Entsorgung von Bauschutt für jeden Bauunternehmer und Bauleiter von der Planung bis zur Fertigstellung des Projekts eine Schlüsselüberlegung sein.

Bauschutt ist jedes Material oder jede Materie, die als Ergebnis jeglicher Bauarbeiten anfällt und entsorgt wird.

Dieser Abfall kann eine Mischung aus überschüssigen Materialien sein, die sich ergeben aus:

– Konstruktion

– Abriss

– Ausgrabung

– Renovierung

– Renovierung

– Straßenarbeiten

– Standortfreigabe

Bauabfälle umfassen eine enorme Vielfalt an Materialien, von denen einige recycelt, wiederverwendet oder wiederverwendet werden können, und einige, die dies nicht können. Zusätzlich dazu gibt es einige Abfallmaterialien, die von Natur aus gefährlich sind.

Die Health and Safety Executive ( HSE ) stellt fest, dass „Abfälle gefährlich sind, wenn sie Stoffe enthalten, die für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt schädlich sind, obwohl sie keine unmittelbare Wirkung haben müssen“.

Einige Beispiele für gefährliche Abfälle sind unter anderem:

– Asbest

– Batterien

– Chemikalien wie Bremsflüssigkeit oder Drucktoner

– Geräte, die ozonabbauende Substanzen enthalten, wie z. B. Kühlschränke

– Behälter für gefährliche Abfälle

– Öle, außer essbare, wie z. B. Fahrzeugöl

– Pestizide

– Lösungsmittel

Wie wird Bauschutt entsorgt?

Wenn die meisten Menschen an die Entsorgung von Bauschutt denken, stellen sie sich einen Abfallcontainer voller Baumaterialien vor, der bereit ist, auf die Deponie zu gelangen. In Wirklichkeit hängt der Prozess weitgehend von der Art des Abfalls sowie dem Umfang ab, in dem diese Materialien wiederverwendet oder recycelt werden können.

Baustoffabfälle können oft durch eine Wiederverwendung vor Ort einer Entsorgung entgehen. Die Wiederverwendung oder das Recycling von Baumaterialien ist nicht nur gut für die Umwelt, da weniger Abfall auf Deponien entsorgt wird, sondern kann auch zu erheblichen Kosteneinsparungen führen.

Unbenutzte Materialien in gutem Zustand können möglicherweise für zukünftige Aufgaben verwendet werden, anstatt weitere Produkte wie Farbe, Holz und Nägel zu kaufen. Einige Materialien wie Beton können für die spätere Verwendung zerkleinert werden, während Stahl und andere Metalle eingeschmolzen und umgeformt werden können.

Alle Baumaterialabfälle, die vor Ort nicht wiederverwendet werden können, können in einem Container zur Abholung durch ein Entsorgungsunternehmen oder zu einer Deponie oder Recyclinganlage transportiert werden.

