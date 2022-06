Sichler Haushaltsgeräte Profi-WLAN-Fensterputzroboter PR-300 mit Dual-Sprüher

Fenster und mehr schnell per Fernbedienung und App zum Glänzen bringen

– Zweiseitige Reinigungsmittel-Sprühfunktion für bis zu 50 m²

– Auch für rahmenlose Fenster, Kacheln u.v.m.

– Berechnet automatisch und intelligent Putzwege

– Reinigt pro Minute 0,41 m² Fläche

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Jetzt wird das Fensterputzen leichter: der intelligente WLAN-Fensterputzroboter von Sichler Haushaltsgeräte verleiht Fenstern, Scheiben und sogar großen Glasfassaden bequem neuen Glanz. Einfach aufsetzen, einschalten und entspannt zurücklehnen. Den Rest übernimmt der Helfer selbstständig.

Doppelt effektiv gegen Fingerabdrücke, Staub & Co.: dank zweier Reinigungsmittel-Tanks mit Sprühfunktion für bis zu 50 m²! So beseitigt der Putz-Roboter spielend einfach Verschmutzungen*. Mit 0,41 m² pro Minute sind selbst große Flächen ruckzuck sauber.

Ideal sogar für rahmenlose und schräge Fenster: Gleich vier Laser-Sensoren erkennen Hindernisse und sehen, wenn es nicht mehr weitergeht. Die intelligente Technologie des Helfers berechnet automatisch den optimalen Putzweg und registriert Kanten.

Zusätzlich gegen Abstürze gesichert: Die unterbrechungsfreie Stromversorgung schützt den Roboter bei Stromausfällen. Sollten dennoch einmal alle Sicherheitssysteme versagen, bewahrt ihn das Sicherheits-Seil vor einem schädigenden Absturz!

Per App „ELESION“ behält man die volle Kontrollen indem man das Putzverhalten festlegt und den Fortschritt bequem auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts sieht.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Reinigt selbstständig alle glatten Flächen, z.B. Fenster (auch in Dachschrägen), große Glasflächen und Kacheln

– Reinigungsgeschwindigkeit: 0,41 m²/Minute, bewegt sich 12 cm/Sekunde

– Intelligente Reinigung: berechnet automatisch Putzwege

– 2 Tanks mit Sprühfunktion für Reinigungsmittel: je einmal 35 und 18 ml, für bis zu 50 m²

– Auto-Finish: stoppt automatisch nach getaner Arbeit

– Hält durch Unterdruck und gleicht Unebenheiten per Druck-Anpassung aus

– 4 Sensoren erkennen Kanten und Hindernisse: ideal auch für rahmenlose Fenster

– Sicherheits-Seil mit 5 m Länge und Karabiner: hält 150 kg

– Notstrom-Li-Ion-Akku mit 14,8 Volt hält Roboter bei Stromausfall bis zu 30 Minuten an der Scheibe

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Steuern per Smartphone und Tablet-PC

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– LED-beleuchtete Start-Taste: signalisiert Betriebsmodus und leerlaufenden Notstrom-Akku (z.B. bei Stromausfall)

– Handgriff für bequemes Platzieren auf Oberflächen und für Transport

– 4 Mikrofaser-Pads zum Reinigen und Polieren: 50 % Seide, 50 % Polyester

– Betriebs-Lautstärke: 60 dB

– Leistungsaufnahme: 75 Watt

– Stromversorgung: 230-V-Netzteil mit 4 m Kabellänge (Eurostecker, auch zum Laden des Notstrom-Akkus)

– Maße: 24,5 x 7,5 x 24,5 cm, Gewicht: 1,3 kg

– Fensterputz-Roboter PR-300 inklusive 4 Reinigungs- und Polier-Pads, Netzteil, Sicherungsseil, Fernbedienung und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107399913

*Der Putzroboter ist nur bedingt für hartnäckige Verschmutzungen geeignet. Für bessere Putzergebnisse bitte diese Verschmutzungen einweichen und ggf. betroffene Stellen vorreinigen.

Preis: 269,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7174-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7174-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/QD9FKLeQsos8bKk

