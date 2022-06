Seriös in der Kryptowelt: Alex Reinhardt weiß wie es geht

Der Krypto-Unternehmer Alex Reinhardt bietet einen zuverlässigen und seriösen Service an

Immer wieder hört man negatives über Krypto und die neuen Formen der digitalen Währungen. Daher hat es sich der findige und seriöse Alex Reinhardt – ein absoluter Fachmann der Szene – auf seine Fahnen geschrieben, seriös und zuverlässig zu arbeiten.

Wir haben die Chance genutzt und mit dem PLC-Gründer Alex Reinhardt gesprochen.



„Heute lassen sich die meisten Menschen von diesen Grundsätzen leiten, und viele bevorzugen es, Einkäufe und Transaktionen online im Internet zu tätigen. Wir sind das Smartphone und die Cloud-Technologien gewohnt, und wir sind es gewohnt, dass uns jede Operation leicht und einfach von der Hand geht. Dem modernen Menschen fällt es immer schwerer, Verzögerungen und Probleme beim Erwerb von Dienstleistungen hinzunehmen. In der Finanzbranche führt das zu einer aktiven Konkurrenz zwischen traditionellen Finanzgesellschaften und Start-ups, die effektivere und schnellere Zahlungen anbieten.

Der Hauptvorteil der traditionellen Finanzinstitute bei diesem Kampf – das Geld. Die Banken kaufen aussichtsreiche Start-ups einfach auf oder gehen eine Partnerschaft mit ihnen ein. Die Leiter der traditionellen Finanzinstitute verstehen natürlich, dass in den Finanztechnologien heute eine neue Ära begonnen hat, sodass niemand mehr abseits bleiben kann, der erfolgreich in diesem Sektor sein möchte. Es kommt darauf an, zu neuen Zahlungsinstrumenten überzugehen und in erster Linie die Zahlung mit Kryptowährungen einzuführen.

Noch bevor mit Bitcoin überhaupt etwas gekauft wurde, wusste ich, dass die Blockchain-Technologie die Welt verändern wird. Das Zahlungssystem Visa führt schon Transaktionen in Kryptowährungen durch. Auch MasterCard beabsichtigt, mit Krypto zu arbeiten. Ein Geschäft besteht so lange, bis es Gewinn einbringt, deshalb ist es dazu verurteilt, auf alle Neuerungen im Finanz- und Hightech-Sektor sofort zu reagieren, um rechtzeitig Methoden zur Gewinnerhöhung zu finden.

Derzeit ändern sich nicht nur die Business-Trends, sondern auch das Herangehen an Investitionen in FinTech selbst. Die Unternehmen, die konkurrenzfähig bleiben und im Idealfall zu den Marktführern werden wollen, sollten darüber nachdenken, wie FinTech in möglichst schnell in ihre Arbeitsprozesse implementiert werden kann. Ich empfehle ihnen, vor allem die fünf nachfolgenden Trends genauer unter die Lupe zu nehmen.

Die Einführung von FinTech lässt uns die Möglichkeiten des Unternehmens erweitern, sein Verwaltungssystem modernisieren und sogar den Aktionsraum optimieren. Kein Wunder, dass FinTech heute so gefragt ist. Die Zukunft gehört den Unternehmen, die FinTech schneller als alle anderen übernehmen werden!

Heute müssen die Unternehmer als Venture-Kapitalisten handeln, das heißt, in interne Fintech-Projekte des Unternehmens investieren und sofort neue Technologien entwickeln, die imstande sind, Probleme des Unternehmens oder der Kunden zu lösen. Solche Technologie-Lösungen lassen sich schwer im Alleingang umsetzen, deshalb wäre es am besten, eine Vereinigung aufzubauen, die kooperativ an Finanztechnologien arbeitet und sie weiterentwickelt. Das spart viel Zeit.

Ich persönlich bemühe mich, das Potenzial der Blockchain möglichst voll auszunutzen. Trotzdem werden ihre Möglichkeiten von vielen Menschen einfach missachtet. Dabei bieten sich von Jahr zu Jahr immer mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel: Mit der Blockchain-Technologie lassen sich die Ein-Rang-Transaktionen ohne Vermittler abwickeln. Dabei muss es nicht nur um Währungen gehen, sondern um alle anderen Vermögensgegenstände, zum Beispiel, um wertvolle Waren, das heißt, Häuser, Yachten und Autos. Durch die Blockchain kann der Verkauf, beziehungsweise der Eigentumswechsel, viel schneller und zuverlässiger vonstattengehen. Für einen länderübergreifenden Geldtransfer benötigt die Blockchain wenige Minuten, während die Banküberweisung in ein anderes Land mehrere Tage dauern kann.

Heute legen die Regierungen vieler Länder großes Interesse an FinTech an den Tag. In den USA ist vor kurzem die erste föderale Krypto-Bank Anchorage entstanden, und in El Salvador ist Bitcoin schon zum offiziellen Zahlungsmittel geworden. Die Aufmerksamkeit der Regierung dafür bedeutet, dass die Unternehmen, die bereit sind, sich mit FinTech zu beschäftigen, Zuwendungen und Privilegien bekommen werden. Auch Sie können das in Anspruch nehmen!

FinTech löst die Probleme des alten Zahlungssystems und führt unweigerlich neue Probleme herbei. Die Unternehmen, die sich über die Lösung dieser Probleme im Voraus Gedanken gemacht haben, werden ihrer Konkurrenz deutlich überlegen sein. Jeder Fachmann, ganz besonders der Finanzdirektor, sollte über die Risiken und die Vorteile konkreter Finanztechnologien nachgedacht haben, bevor er sie in seinem Unternehmen einführt.

Finanztechnologien können dem Unternehmen immense Gewinne einbringen – allerdings unter einer Bedingung: Der Unternehmer muss sich auf einen Marathon einstellen. Ich erinnere mich an das lustige Meme: Der Gräber wirft seine Hacke hin und geht. Als uns aber der Schachtquerschnitt gezeigt wird, sehen wir, dass sich zwischen ihm und dem Goldschatz nur wenig Erde befindet. Auch für FinTech ist diese Situation ganz typisch. Wer zu früh aufgibt, hat verloren. Gerade deshalb sollte man nicht gleich verzagen, wenn FinTech kein sofortiges Ergebnis zeigt. Manchmal brauchen neue Technologien Zeit, um die bestehenden Verfahren abzulösen und in Schwung zu kommen. Hauptsache, man ist auf langfristige Arbeit eingestellt und geduldig genug, um vom Einsatz neuer Verfahren Dividenden zu bekommen.

FinTech im Business hat Risiken, die in erster Linie vom Regulator ausgehen können, weil er für innovative Finanzinstrumente jederzeit neue Regeln einführen kann. Ich bin aber der Meinung, dass es sich lohnt, denn FinTech macht es möglich, die Nutzererfahrungen zu verbessern und den Kunden Vorteile zu ermöglichen, die sie von anderen Technologien einfach nicht erwarten können. Das bedeutet, dass solche Innovationen die Gewinne des Unternehmens um ein Vielfaches erhöhen können.“

