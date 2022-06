Neue Auszeichnungen für WH SelfInvest

Der renommierte Finanzdienstleister WH SelfInvest darf sich auch in diesem Jahr „Bester CFD-Broker“ nennen. Sowohl im Test von Euro am Sonntag als auch von Fuchsbriefe schnitt der Broker erneut hervorragend ab und konnte sich an der Spitze des Rankings vor der Konkurrenz platzieren. Darüber hinaus erreichte WH SelfInvest den ersten Platz der „Ewigen Bestenliste“ im Test von Fuchsbriefe.

Nach dem ersten Platz in der alljährlichen Kundenumfrage zu den beliebtesten CFD-Brokern des Deutschen Kundeninstitut (DKI) im Februar geht es für den internationalen Finanzdienstleister WH SelfInvest auch im Frühsommer erfolgreich weiter. So konnte der Broker sich im Test der Fuchsbriefe mit 98 von 100 möglichen Punkten an die Spitze der CFD-Broker setzen. Das Fazit der Tester ist voll des Lobes: „WH SelfInvest ist der mit Abstand beste Broker, den wir in diesem Jahr finden konnten. Das Haus hat sich den ersten Platz in diesem Jahr mit einem nicht zu überbietenden Neukunden-Service zurückerobert. Das ohnehin riesige Handelsangebot wurde durch die Kooperation mit Swissquote nochmals erweitert. Die Trading-Plattform NanoTrader lässt keine Wünsche offen. Trader, die hier nicht glücklich werden, dürften es woanders schwer haben.“

Wie konstant WH SelfInvest diese Leistung in den vergangenen Jahren hält zeigt auch die „Ewige Bestenliste“ der Fuchsbriefe-Tester. Mit durchschnittlich 96 Punkten in den letzten fünf Jahren liegt der Finanzdienstleister auch hier auf dem ersten Platz. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Angebot und unserem Service überzeugen konnten. Unser Anspruch ist es, immer das Beste für unsere Kunden zu geben und dazu gehört es, sich konstant weiterzuentwickeln und zu verbessern. Die Ergebnisse der Tester beweisen, dass wir dem gerecht geworden sind“, freut sich Dominic Schorle, Leiter der deutschen Niederlassung von WH SelfInvest in Frankfurt.

Doch nicht nur im Test der Fuchsbriefe konnte der Broker sich die Pole Position sichern. Auch beim CFD-Broker-Test von Euro am Sonntag unterzog sich WH SelfInvest einer gründlichen Inspektion und konnte sich dabei ebenfalls den Titel als Bester CFD-Broker sichern. Dafür musste der Finanzdienstleister insgesamt rund 870 Angaben zu 72 Fragenkomplexen in vier Kategorien machen. Die Redaktion von Euro am Sonntag schreibt dazu: „Auch in diesem Jahr konnte WH SelfInvest die Gesamtwertung im CFD-Test für sich entscheiden [..]: bester CFD-Broker 2022. Der sechste Gesamtsieg in Folge. Das muss man erst mal schaffen.“

Weitere Informationen zum preisgekrönten Angebot von WH SelfInvest stehen auf der Webseite unter https://www.whselfinvest.de/de-de/ zur Verfügung.

Über WH SelfInvest:

Der unabhängige Finanzdienstleister WH SelfInvest S.A. wurde 1998 in Luxemburg als Broker für US-Aktien gegründet. Im Jahr 2002 kam der Handel mit Futures hinzu. Drei Jahre später wurde das Angebot erneut ausgeweitet und um den Forex-Handel ergänzt. Seit 2006 stehen den Kunden des Brokers darüber hinaus auch CFDs zur Verfügung.

Damit bietet WH SelfInvest seit 15 Jahren die volle Produktpalette aus Forex-, CFD- und Futures-Handel für aktive Investoren und Trader auf höchstem Niveau. Insbesondere Premium- und Heavy-Trader schätzen den vielfach ausgezeichneten Service des Brokers. Mit dem NanoTrader verfügt das Unternehmen über eine eigene Handelsplattform, die keine Wünsche offenlässt und mit einem breiten Informationsangebot inklusive Tick-by-Tick-Daten und Highspeed-Orderausführung die optimalen Voraussetzungen für das erfolgreiche Trading bietet.

Derzeit ist WH SelfInvest in Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Österreich aktiv.

