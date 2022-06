MiR stellt neue Software für autonome mobile Roboter vor

Die neue Software von Mobile Industrial Robots bildet die technologische Grundlage für die schnellere und effizientere Ausführung von Transportaufgaben, optimierte Integration mit anderen Systemen und verbesserte Cybersicherheit

ODENSE, Dänemark, 17. Juni 2022 – Mobile Industrial Robots (MiR), der Weltmarktführer im Bereich autonomer mobiler Roboter (AMR) stellt seine neue Software-Plattform vor. Diese ermöglicht schnellere und effizientere Einsätze der Systeme, eine optimierte Integration mit anderen Systemen und eine verbesserte Cybersicherheit. Des Weiteren intensiviert sie die Systemeffektivität und die Skalierbarkeit der AMR von MiR.

Die erste Version der neuen Software ist ab sofort sowohl für einzelne Roboter als auch für ganze Flottensysteme verfügbar und überzeugt durch die noch einfachere und intuitivere Benutzeroberfläche. Dadurch können beispielsweise folgende Funktionen schneller ausgeführt werden:

– Planung und Neuplanung der Navigation um Hindernisse herum, inklusive der optimierten Reaktion auf alles, was sich in der Nähe bewegt, wie etwa andere Roboter, Gabelstapler oder Personen.

– Effizientere Navigation innerhalb großer Gebäude und reibungsloser Wechsel der Mapping-Daten zwischen verschiedenen Stockwerken oder Produktionshallen.

Die Fähigkeit, effizient zu navigieren und dabei Engstellen zu umfahren, ist für den erfolgreichen Einsatz von AMR von entscheidender Bedeutung – und die neuen Funktionen der Software sorgen für die optimale Ausbringung der Leistungsfähigkeit der MiR-Roboter.

„Aus unserer langjährigen Erfahrung mit zahlreichen Kunden hat sich nicht nur herauskristallisiert, dass die Software der Schlüssel zur Automatisierung ist, sondern auch, welche neuen Funktionen den größten Mehrwert bieten“, so Søren E. Nielsen, Präsident von MiR. „Dieses neue Softwarestack bildet eine leistungsstarke Grundlage für die optimale Nutzung unserer AMRs – sowohl jetzt als auch in der Zukunft, wenn wir uns an dynamische Umgebungen und weitere technologische Fortschritte anpassen müssen. Von der schnelleren und reibungsloseren Planung der Robotereinsätze bis hin zur Gewährleistung eines noch höheren Maßes an Cybersicherheit und der Integration in die zahlreichen Systeme einer Produktionsstätte werden wir die Leistungsfähigkeit unserer Roboter weiter verbessern. Damit unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Produktivität aufrecht zu erhalten und zu steigern.

Markt- und Kundenbedürfnisse im Blick: Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Cybersicherheit

Um die Nutzerfreundlichkeit auf ein neues Level zu heben, ist die Benutzeroberfläche der neuen MiR-Software neugestaltet worden. Sie verfügt über verschiedene Benutzerebenen und kann über einen Desktop-Computer, ein Smartphone und Tablet eingerichtet werden. Die Anwender können dabei auf verschiedene Dashboards zugreifen oder die Roboter mit einem einzigen Klick herbeirufen.

„Wir wollen Unternehmen einen einfachen Einstieg in die Automatisierung ermöglichen“, so Nielsen. „In weniger als einer Stunde lassen sich über unsere neue Schnittstelle einfache Aufgaben für den Roboter erstellen. Bei komplexeren Aufträgen, die möglicherweise erweiterte Funktionen und Einstellungen erfordern, ermöglicht die Benutzeroberfläche dem User dennoch eine einfache und intuitive Bedienung der Roboter. In Kombination mit der Effizienzsteigerung durch die Roboter werden die Anwender schnell feststellen, dass die Gesamtbetriebskosten für unsere AMRs niedrig sind.“

Darüber hinaus zeigt sich in dieser neuen Software der verstärkte Fokus von MiR auf die Cybersicherheit mit neuen Optimierungen gemäß dem IEC 62443, der internationalen Normenreihe für Cybersecurity in der Industrieautomatisierung, einschließlich:

– Software Code Signing

– Erweiterte Roboterauthentifizierung

– Aktualisierung des Roboterbetriebsystems

Mobile Industrial Robots (MiR) entwickelt und vertreibt die fortschrittlichste Produktlinie kollaborierender und sicherer autonomer mobiler Roboter (AMR). Schnell, einfach und kosteneffizient automatisieren die MiR-Roboter interne Logistik-Prozesse. Damit entlasten sie Mitarbeiter zugunsten stärker wertschöpfender Aktivitäten. Hunderte von mittelgroßen bis großen Herstellern und Logistikzentren auf der ganzen Welt nutzen die Roboter bereits. Auch Krankenhäuser zählen zu den Anwendern. MiR ist weltweiter Marktführer mit einem Vertriebsnetz in über 60 Ländern sowie Niederlassungen in New York, San Diego, Singapur, Frankfurt, Barcelona, Tokyo und Shanghai. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 verzeichnet MiR ein starkes Wachstum: Der Umsatz stieg allein zwischen 2015 und 2020 um 1246%. Gegründet und geführt von erfahrenen Köpfen der dänischen Robotik-Industrie, hat MiR seinen Hauptsitz in Odense, Dänemark. 2018 wurde das Unternehmen von Teradyne, dem führenden Anbieter automatischer Testsysteme, übernommen. Weitere Informationen finden sich unter www.mobile-industrial-robots.com/de/ .

Firmenkontakt

Mobile Industrial Robots

Katrine Kjeldsgaard

Emil Neckelmanns Vej 15F

DK-5220 Odense SØ

+45 27 83 54 43

kae@mir-robots.com

https://www.mobile-industrial-robots.com/de/

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Lisa Wegmann

Claudius-Keller-Str. 3c

81669 München

+49 89-41 95 99 -50

mir@maisberger.com

https://www.maisberger.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.