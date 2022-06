two sense group – Veranstaltungen, Medienproduktion, Licht- & Bühnentechnik aus einer Hand

Der Full-Service Gedanke vereint die Bereiche Veranstaltungstechnik, Medienproduktion, Musikproduktion und Lichtplanung.

Die two sense group aus Hattersheim bei Frankfurt am Main, bietet einen deutschlandweiten 360° Mediaservice aus einer Hand. Besonderheit: Sie bietet innerhalb abgegrenzter Dienstleistungsparten Service, in den Bereichen Veranstaltungstechnik, Medienproduktionen, Musikproduktionen und Beleuchtungs-Projekten:

Bei der TS-EVENTTECHNIK haben Kunden einen kompetenten Partner für nahezu alle Bereiche der Veranstaltungstechnik. Ohne moderne Veranstaltungstechnik können heutzutage Veranstaltungen, Events, Verlobungsfeiern, Hochzeitsfeiern, Festivals und Messen kaum mehr einen professionellen und bleibenden Eindruck hinterlassen. Teilnehmer und Besucher von Events und Veranstaltungen haben immer höher steigende Ansprüche an eine Veranstaltung. Let me entertain you: Dies setzt eine professionelle Planung, ebenso aber auch die perfekte Umsetzung von Licht-, Ton- und Bühnengestaltung voraus. Der Erfolg einer Veranstaltung hängt somit immer von der professionellen Umsetzung eines erfahrenen Partners ab. Egal ob Firmenfeier, Geburtstag, Messe, Konzert oder Hochzeit der Arbeitsaufwand des Veranstalters ist immer immens. Die Veranstaltungssparte der two sense group ist Ihre zuverlässige Agentur und bietet ein Rundum-Angebotspaket zur technischen Umsetzung der Veranstaltung. Dieses umfasst Licht-, Bild- und Tontechnik nach neusten technischen Maßgaben und langjährigen Erfahrungswerten.

Die TS-MEDIENPRODUKTION der two sense group hilft in der Produktion professioneller Medienproduktionen. Imagefilme, Produktfilme, Live Streaming, Social Media Content, Werbung, Eventfilme, TV Dokus, HD TV, 2K und 4K Filme, Business TV, Sound-Collagen, Vertonung, Jingle oder Musikproduktion. Die TS-Medienproduktion der two sense group besteht aus einem professionellen Team aus erfahrenen Mediengestaltern, Regisseuren und Textern, die diese Formate adäquat und mit modernstem Equipment umsetzen können. Vom Dreh bis zum Schnitt und der Vertonung bietet die two sense group ein Komplettpaket aus einer Hand. Zusätzliche Dienstleistung: Restauration von altem Bild- & Tonmaterial: Sollte altes Film- oder Bandmaterial benötigt werden, digitalisieren wir es, wandeln zum Beispiel alte VHS-Kassetten in qualitativ hochwertige AVI-Dateien, DVDs oder andere moderne Abspielformate um. Weitere Informationen sind auf der Website der TS Medienproduktion zu finden.

Die TS-MUSICPRODUCTION ist ein junges Tonstudio, welches sich auf die Produktion von elektronischer Musik und Schlager spezialisiert hat. Die besondere Stärke liegt auf die Produktion von modernem Pop, Ambient/Electronica, House und Techno. Durch die Einbindung von selektiertem Equipment, welches genau auf die Produktion von elektronischer Musik zurechtgeschnitten ist und eine einzigartige Mischung zwischen analoger und digitaler Instrumente darstellt, können problemlos Emotionen beim Zuhörer geweckt werden, welche einen kleinen Nischen- bis zum großen Massenmarkt erreichen. Durch die Kooperation mit namhaften Produzenten, Songwritern, Künstlern und anderen Tonstudios kann die TS Musicproduction nahtlos in den Schritt der Musikproduktion eingebunden werden. Ergänzend durch ein großes Netzwerk an Businesspartnern, kann die TS Musicproduction gleichzeitig den Produktionsablauf von Podcasts, Livestreams und kundenfokussierter, elektronischer Musik jederzeit als starker Partner unterstützen.

Die LIGHT BUILDING SOLUTIONS der two sense group – die richtigen Lösungen für Beleuchtungs-Projekte. Sie suchen einen Full-Service-Anbieter für Ihr Beleuchtungsprojekt? Als Ihr professioneller Beleuchtungspartner finden Kunden aus ein umfassendes Angebot an anwendungsspezifischen Produkten. Light Building Solutions hilft Ihnen, die Kosten für Ihre Beleuchtungsanlagen zu senken und gleichzeitig die Lichtqualität zu verbessern. Die Basis dafür ist unser professionelles Netzwerk, in dem wir das Know-how und die Erfahrung in zahlreichen Branchen und für eine Vielzahl von Großkunden bündeln. Wir sind ein unabhängiges, multidisziplinäres Designteam. Wir arbeiten zusammen, um inspirierende Beleuchtungskonzepte und Beleuchtungssteuerungen für gehobene Wohnhäuser, Gaststätten, denkmalgeschützte Gebäude und Kunstsammlungen zu entwerfen und umzusetzen. Wir haben eine Leidenschaft dafür, wunderbare Räume mit Licht zu verschönern und zu verwandeln.

Die Experten von Light Building Solutions unterstützen Sie bei Ihren Beleuchtungsprojekten mit bedarfsgerechter Beratung, einer maßgeschneiderten Produktauswahl und exzellentem Service. Alles aus einer Hand.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

twosense gmbh

Herr Reinhard Gerbig

Schulstraße 29 – 31

65795 Hattersheim

Deutschland

fon ..: 0 61 90 – 88 76 988

web ..: https://twosense.group

email : info@twosense.de

