Eröffnung der Installation von Clemens Behr auf dem Areal des ehemaligen Busbahnhofs Olympiazentrum

Am 24.6.22 von 10:00 – 12:00 ist es soweit und die Installation von Clemens Behr auf dem Areal des ehemaligen Busbahnhofs Olympiazentrum wird eröffnet!

Der Berliner Installationskünstler Clemens Behr arbeitet virtuos mit Baumaterialien, die er zu collagenartigen Installationen verarbeitet.

Seine großformatigen Installationen beeindrucken durch die Mischung an Materialien und ihre architektonische Verschmelzung mit der Umgebung. Gerade diese Bezugnahme zur direkten Umgebung ist es, die ihn als Künstler auszeichnet, und sich auch in der Installation auf dem Gelände des ehemaligen Busbahnhofs im Olympiapark wiederfindet, die Clemens Behr zusammen mit dem Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) auf dem Areal zeigt. Träger des Projektes sind die Stadtwerke München GmbH.

Als Inspiration für Clemens Behrs Konzept dient zunächst die Architektur des Busbahnhofs. Große Paneele der Dachkonstruktionen stellen zusammen mit den gräulichen Stützen eine fragmentierte Version dieser dar. Auf den ersten Blick ist es nicht klar, ob sich diese Objekte gerade im Auf- oder im Abbau befinden. Die Installation bezieht sich somit auf eine Übergangsphase und greift das helle Band der Attika auf.

Die einzelnen Formen fügen sich beim Begehen des Areals visuell ineinander, sodass jeder Blickwinkel eine neue Perspektive auf die Installation und auf den sich im Wandel befindenden Busbahnhof ermöglicht. Das Fügen und Lösen einzelner Elemente zeigt hierbei nochmal deutlich den Umbruch auf. Farblich bedient sich der Künstler einer begrenzten Palette, die sich an den Farben der Umgebung orientiert.

Als visuelles Statement wird die Installation BesucherInnen im Olympiapark empfangen und Ihnen eine neue Perspektive, auf das vor 50 Jahren errichtete Areal vermitteln.

Am 24.6. laden wir Sie herzlich zur Eröffnung der Installation ein. An diesem Tag wird das Areal zum ersten Mal zugänglich sein.

Für Essen und Getränke ist gesorgt, der Künstler wird anwesend sein & wir freuen uns Sie vor Ort anzutreffen!

Für weitere kostenlose Führungen können Sie unter https://www.muca.eu/indoor/vorschau/installation-olympia-busbahnhof/ mehr erfahren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MUCA München – Museum of Urban and Contemporary Art

Frau Stephanie Utz

Hotterstraße 12

80331 München

Deutschland

fon ..: +49 (0)89 2155 243 10

fax ..: +49 (0)89 2155 243 19

web ..: https://www.muca.eu/

email : info@muca.eu

Das MUCA Museum in München als Begegnungsstätte für Urban und Contemporary Art besticht durch eine hochkarätige Ausstellungsprogrammatik. Auf mehreren Kunsterlebnisebenen werden im MUCA nicht nur die Werke renommierter, international gefeierter Künstler gezeigt, uns ist es ebenfalls ein Anliegen experimentellen Formaten und interessanten Positionen eine Plattform zu bieten.

Das MUCA versteht sich nicht nur darin Urban Art in den zeitgenössischen Kunstdiskurs einzufügen und eine junge Kunstform zu musealisieren. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Kunstvermittlung. Die Ausstellungen werden durch ein umfangreiches Programm mit Künstler- und Expertengesprächen, Lesungen und Führungen begleitet.

Das im Dezember 2016 gegründete MUCA ist Deutschlands erstes Museum für Urban Art.

