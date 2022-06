eprimo zum sechsten Mal in Folge „Preis-Champion“

Nummer eins der „Ökostrom-“ und „Ökogasanbieter“

– Auszeichnung für attraktive Konditionen als Anbieter von grüner Energie

– Eine Million Kundenurteile zu 3.309 Unternehmen aus 270 Branchen ausgewertet

Neu-Isenburg, 15. Juni 2022. Die Tageszeitung „DIE WELT“ und die Ratingagentur ServiceValue haben auch in diesem Jahr für 270 Branchen die „Preis-Champions“ ermittelt. Zum sechsten Mal in Folge gewinnt der grüne Energiediscounter eprimo als Branchenbester gleich zwei Champions-Titel: als Ökostrom- und als Ökogasanbieter. eprimo bleibt damit auch 2022 die Nummer eins der bundesweiten Ökoenergieanbieter (DIE WELT, 22.4.2022).

„Die erneute Auszeichnung belegt, dass wir unseren Kunden auch in herausfordernden Zeiten attraktive Konditionen für Ökostrom- und Ökogas-Produkte bieten können“, freut sich Jens Michael Peters, CEO von eprimo: „Wir glauben an eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle und setzen jetzt erst recht alles daran, die persönliche Energiewende für jeden möglich zu machen.“

Die Preise für viele Waren und Dienstleistungen kennen aktuell nur einen Trend: nach oben. Mangelnde Preisstabilität oder ungünstige Preis-Leistungs-Verhältnisse, die zu Lasten der Verbraucher gehen, führen laut den Machern der Studie zu Irritation und Unmut. Welchen Anbietern es vor diesem Hintergrund dennoch gelingt, ihre Kundinnen und Kunden zu begeistern, untersuchen die Wirtschaftspsychologen von ServiceValue. Ihr Ranking beruht auf einer Online-Kundenbefragung und erfolgt ohne Mitwirkung der zu bewertenden Anbieter. Die Aufforderung an die Teilnehmer der Umfrage lautet: „Bitte geben Sie an, ob Unternehmen XY Sie persönlich über die Gestaltung der Preise begeistert!“ Es gibt nur drei Antwortmöglichkeiten: „Ja“, „Nein“ und „Ich kann die Gestaltung der Preise hier nicht beurteilen bzw. kenne das Unternehmen nicht“. Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche den höchsten Kundenbegeisterungswert für ihre Preisgestaltung aufweisen, werden von „DIE WELT“ mit einem Siegel als „Branchengewinner“ ausgezeichnet. Der grüne Energiediscounter eprimo erhält die Auszeichnung als Ökostrom- und Ökogasanbieter.

Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands grüner Energiediscounter sind wir kundenstärkster Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen mit dem Sonnencent sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: individuell, einfach und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich.

Kontakt

eprimo GmbH

Roman Zurhold

Flughafenstraße 20

63263 Neu-Isenburg

0 69 / 69 76 70-353

0 69 / 69 76 70-49-150

Roman.Zurhold@eprimo.de

https://www.eprimo.de/

Bildquelle: eprimo GmbH