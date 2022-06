Dr. Reuter Investor Relations zu Talkpool: Innovation bei der Radonkontrolle: drei Anwendungsfälle

Radongas ist ein großes Problem in Gebäuden. Es ist ein radioaktives Gas, das man weder sehen noch riechen kann, und das in zu hohen Werten zu schweren Gesundheitsschäden wie Lungenkrebs führen kann. Herkömmlicherweise wird Radongas manuell gemessen, wobei die Ergebnisse lediglich auf Tagesdurchschnittswerten beruhen. Neue Geräte, wie der OY1500 LoRaWAN-Radongassensor von Talkpool, melden die Daten dagegen exakt und in Echtzeit an das Internet.

Moderne Radongasmesser wie der Sensor von Talkpool ermöglichen es auf Basis innovativer Funk- und Sensortechnik, Radongaswerte alle 10 Minuten genau messen und diese Daten in Echtzeit an das Internet zu übermitteln. Auf diese Weise trägt die Technologie mit dazu dabei, Immobilien in intelligente, gesundheitsförderliche und nachhaltige Gebäude zu verwandeln, wie die drei folgenden Anwendungsbeispiele zeigen.

Der erste Anwendungsfall, der durch die Randonmessung in Echtzeit ermöglicht wird, ist die Optimierung der HLK-Anlage (Heizung, Lüftung, Klima). Dabei können nicht nur Radonsgaswerte, sondern auch Daten zur Luftqualität (zum Beispiel Kohlendioxidgehalt) sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit ermittelt und von einer KI verarbeitet werden, die wiederum das HLK-System des Gebäudes steuert und optimiert. Auf diese Weise lässt sich sicherstellen, die Luftqualität immer auf einem akzeptablen Niveau zu halten – etwa indem die Belüftung erhöht wird, wenn viele Menschen einen Raum betreten oder der Radongehalt kritische Werte erreicht. Wenn das Gebäude jedoch leer ist, wie zum Beispiel in einem Schulgebäude während der Nacht wird die Belüftung automatisch heruntergefahren und rechtzeitig vor Tagesbeginn wieder erhöht. Auf diese Weise lässt sich der Energieverbrauch um 10 bis 25 Prozent reduzieren, was nicht nur zum Klimaschutz, sondern auch zu signifikanten Kosteneinsparungen beiträgt. Entsprechend kurz ist die Amortisationsdauer von Investition in moderne Sensoren. Häufig sind die Kosten dafür schon nach ein bis zwei Jahren wieder eingespielt.

Der zweite Anwendungsfall betrifft die Erfassung der Radonwerte, um nationalen Vorschriften und Regulationen hinsichtlich des Strahlenschutzes gerecht zu werden. In Norwegen zum Beispiel sind Radonmessungen in Schulen und Mietwohnungen gesetzlich vorgeschrieben. In Schweden wiederum sind die Arbeitgeber dafür verantwortlich, die Radonexposition der Arbeitnehmer während der Arbeitszeit zu begrenzen. Der große Vorteil von Radonmessgeräten, die mit dem Internet verbunden sind, besteht darin, dass diese Messungen automatisch online gemeldet werden. Wenn ein Gebäude zielgerichtet während der Arbeits- oder Schulzeiten gelüftet wird, kann ein Gerät, das alle 10 Minuten automatisch Radonmessungen durchführt, dazu verwendet werden, einen Radonstatusbericht während der Arbeitszeiten zu erstellen. Ein herkömmlicher Sensor hingegen zeigt nur einen Tagesdurchschnitt an, der stark von der Tatsache verzerrt wird, dass die Radonwerte nachts, wenn die Lüftung ausgeschaltet ist, ansteigen.

Der dritte und letzte neue Anwendungsfall basiert auf Langzeitmessungen, über die sich wichtige Erkenntnisse der strukturellen Schwachstellen eines Gebäudes gewinnen lassen. Durch das Sammeln von Messdaten über einen längeren Zeitraum durch die Platzierung von statischen Radongassensoren, die Daten über das Internet übertragen, wird eine große Menge an Daten angesammelt. Durch die Auswertung dieser Daten wird es möglich, Mängel in einem Gebäude zu erkennen, etwa wo das Lüftungssystem nicht ausreicht und bauliche Verbesserungen vorgenommen werden müssen.

