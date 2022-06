Gorilix (SILVA) legte um 14 % zu, während Bitcoin (BTC) und Cardano (ADA) Verluste erlitten.

In einer Woche, in der mehr als 90 % der Top-100-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gefallen sind, gab es einen Hoffnungsschimmer durch den Newcomer Gorilix (SILVA), der Anfang Juni 2022 mit dem Vorverkauf begann und auf positive Kritiken und eine starke Reaktion der Öffentlichkeit stieß, die den Preis um 14.3% ansteigen ließ. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum fiel die Kryptowährung Bitcoin um -30,29 % und Cardano, einer der beliebtesten Coins der letzten Zeit, verlor ebenfalls -27,87 %.

Angesichts der weit verbreiteten Verluste haben viele Krypto-Enthusiasten und Analysten beschlossen, ihr Geld von diesen Coins abzuziehen und es auf kleinere Coins mit hohem Potenzial und stable Coins aufzuteilen, um ihr Portfolio auszugleichen und von den Gewinnen zu profitieren. SILVA hat sich aus mehreren Gründen als beliebt erwiesen. Einer davon ist der Anwendungsfall der Gorilix Defi-Plattform, die SILVA als nativen Token verwendet. Gorilix Defi gibt seinen Kunden die Möglichkeit, ihre eigene Kryptobank zu sein, indem sie über die dezentrale Plattform Kryptowährungen sparen, verleihen und ausleihen. Nach der Markteinführung kannst du in Ethereum-basierte Token investieren, einschließlich benutzerdefinierter ERC20-Tokens, indem du sie über die Plattform an andere Kunden ausleihst. Das ist eine faszinierende Aussicht für Kunden, da sie damit alle Aspekte ihres Krypto-Portfolios nutzen können, einschließlich Token, die sie für unter- oder überbewertet halten, und dabei Zinsen verdienen. Die Zinserträge werden über die Gorilix Defi-Plattform in SILVA-Token ausgezahlt. Die Rendite der Token kann bis zu 20% betragen.

Während es für SILVA vielversprechend und stabil aussieht, ist die Achterbahnfahrt von Cardano (ADA) noch immer in vollem Gange: Nach einem Rückgang von -23,2 % in den 24 Stunden zuvor ist der Kurs um 9,4 % gestiegen. Die turbulente Kursentwicklung von Cardano hat einige dazu veranlasst, den Token gegen SILVA zu tauschen. Wir gehen davon aus, dass der Kurs während des Vorverkaufs weiter ansteigen wird, während die Nachfrage nach dem Token zunimmt.

Der SILVA-Token ist derzeit im Vorverkauf exklusiv bei Gorilix.io erhältlich.

Die Roadmap von Gorilix sieht spannend aus. Nach dem Start des IDO-Tokens auf UniSwap wird der Gorilix NFT-Marktplatz zusammen mit seiner Flaggschiff-NFT-Kollektion SILVA Kong gestartet, die aus 1950 verschiedenen NFTs besteht, die in vier Kategorien aufgeteilt sind. Innerhalb der Kollektionen werden 1250 NFTs exklusiv über die Gorilix NFT-Plattform mit einem Mindestpreis von 0,1 ETH (ca. 122 US-Dollar) angeboten.

Diese aufregenden Aussichten haben dazu geführt, dass das Gorilix (SILVA) Projekt so gut aufgenommen wurde. Auch wenn Bitcoin und Cardano in letzter Zeit zu kämpfen hatten, kann eine Diversifizierung deines Krypto-Portfolios durch wachstumsstarke Token wie SILVA dazu beitragen, den Gesamtwert deines Portfolios in dieser Zeit auszugleichen oder sogar zu steigern.

Um deine SILVA-Token zu kaufen, besuche https://Gorilix.io

Um dich für den Vorverkauf zu registrieren: https://cabinet.gorilix.io/sign-up

Um Telegram, Twitter und Instagram beizutreten: https://linktr.ee/Gorilix

