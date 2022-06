Dynatrace ist Leader im Gartner Magic Quadrant für APM und Observability

Beste Platzierung in der Kategorie „Vollständigkeit der Vision“ unter 19 Anbietern

München, 15. Juni 2022 – Dynatrace, die „Software Intelligence Company“, wurde von Gartner als Leader im Magic Quadrant 2022 für Application Performance Monitoring (APM) und Observability eingestuft. Das Unternehmen erhielt die beste Position im Leaders-Quadranten für die Vollständigkeit der Vision. Diese Kategorie umfasst Kriterien wie Innovation, Marktverständnis und die Fähigkeit, Kundenanforderungen zu erfüllen. Der Magic Quadrant ergänzt den 2022 Gartner Critical Capabilities for Application Performance Monitoring and Observability Report. Hier erhielt Dynatrace in 4 von 6 Anwendungsfällen die höchste Punktzahl. Kostenlose Exemplare des 2022 Gartner Magic Quadrant for APM and Observability und der Studie 2022 Gartner Critical Capabilities for APM and Observability sind auf der Dynatrace Website verfügbar.

„Es ehrt uns, dass wir von Gartner anerkannt wurden“, sagt Steve Tack, SVP of Product Management bei Dynatrace. „Gartner hat diesen Magic Quadrant bereits zwölf Mal veröffentlicht, und Dynatrace ist der einzige Anbieter, der jedes Mal Leader war. Ich glaube, dies ist ein Beweis für unsere dauerhafte Innovation, unsere Fähigkeit zum Antizipieren des Marktes und dass wir in einer Flut von Veränderungen kontinuierlich Mehrwert für Kunden liefern. Mit dem Übergang zu modernen Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen sind die Daten und die Komplexität, die durch diese Clouds erzeugt werden, exponentiell gewachsen. Unser Fokus auf die Bereitstellung präziser Antworten und intelligenter Automatisierung auf Basis von Daten hat es unseren Kunden ermöglicht, ihre Clouds richtig zu nutzen, die Cloud-Komplexität zu minimieren, die Einführung von Cloud-nativen Technologien zu beschleunigen und die digitale Transformation schneller umzusetzen.“

Observability durch die Dynatrace-Plattform geht über Metriken, Logs und Traces hinaus. Sie umfasst auch Daten zur User Experience, Runtime-Sicherheit und Informationen aus den neuesten Open-Source-Standards wie OpenTelemetry. Davis, die AIOps-Engine im Kern der Plattform, verarbeitet diese Daten in Echtzeit und überwacht den gesamten Stack auf Systemverschlechterungen, Performance-Anomalien und Sicherheitslücken. Sie liefert auch präzise Antworten, die nach geschäftlichen Auswirkungen priorisiert sind. Darüber hinaus automatisiert die Plattform fehleranfällige, manuelle Aufgaben, einschließlich kontinuierlicher Erkennung, proaktiver Entdeckung von Anomalien und Optimierung über den gesamten Software-Lebenszyklus. Dies reduziert manuelle Routineaufgaben deutlich und versetzt DevSecOps-Teams in die Lage, fehlerfreie und sichere digitale Interaktionen zu gewährleisten.

In der aktuellen Studie „Gartner Peer Insights Voice of the Customer: Application Performance Monitoring“ wurde Dynatrace als Customers‘ Choice ausgezeichnet. Einige Kundenstimmen zu Dynatrace:

– “ Eine Plattform, die Cloud-Komplexität vereinfacht und die digitale Transformation fördert. (Dynatrace) liefert die präzisesten Antworten in sehr kurzer Zeit und hat so zur Verbesserung der Unternehmensleistung beigetragen.“

– “ Alles ist automatisiert. Dynatrace hat die Innovation beschleunigt und das Wachstum unseres Unternehmens vorangetrieben. Es hilft unserem Team bei der Entwicklung von Software mit hochqualitativer Innovation und Geschwindigkeit.“

– “ Dynatrace bietet nicht nur außergewöhnliche Monitoring-Funktionen für unsere Anwendung, sondern bringt uns auch auf den Weg zur Selbstreparatur und automatischen Fehlerbehebung.“

– “ In einer riesigen Infrastruktur die Nadel im Heuhaufen zu finden, ist mit Dynatrace einfacher geworden.“

Gartner Disclaimer

Gartner, Magic Quadrant for Application Performance Monitoring and Observability, Padraig Byrne, Gregg Siegfried, Mrudula Bangera, 7. Juni 2022

Gartner, Critical Capabilities for Application Performance Monitoring and Observability, Gregg Siegfried, Mrudula Bangera, Padraig Byrne, 8. Juni 2022

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungs-Publikationen dargestellt sind, und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Forschungs-Publikationen von Gartner bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Dynatrace (NYSE: DT) sorgt dafür, dass Software weltweit perfekt funktioniert.Unsere einheitliche Software-Intelligence-Plattform kombiniert breite und tiefe Observability und kontinuierliche Run-Time Application-Security mit den fortschrittlichsten AIOps, um Antworten und intelligente Automatisierung aus Daten in bemerkenswertem Umfang zu liefern. Dies ermöglicht es Unternehmen, den Cloud-Betrieb zu modernisieren und zu automatisieren, Software schneller und sicherer bereitzustellen und makellose digitale Erlebnisse zu gewährleisten. Aus diesem Grund vertrauen die größten Unternehmen der Welt Dynatrace®, um die digitale Transformation zu beschleunigen.

