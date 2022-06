Weissenhäuser Strand: Mit authentischen Bildern die passenden Fachkräfte finden

15. Juni 2022 – „Mit den richtigen Bildern wollen wir die Fachkräfte, die zu uns passen, ansprechen. Dafür haben wir ein Karriere-Shooting gemacht, bei dem es uns darauf ankam, den jeweiligen Arbeitsplatz und die dazugehörigen Tätigkeiten erlebbar zu machen. Natürlich wollen wir auch den Spaß transportieren, den unsere tollen Beschäftigten bei uns im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand haben“, sagt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Geshootet wurden die Berufe Tierpflegende und Ranger im Abenteuer Dschungelland, Servicekräfte in der italienischen Osteria und im American Diner, aber auch für alle Outlets geltend. Außerdem können Interessierte auch hinter die Kulissen schauen: es wurde in die Küchen geguckt und der schöne Beruf des Kochs abgebildet. Der Arbeitsbereich Technischer Unterhalt stellt sich mit den Berufen Maler, Elektriker, Gärtner und Tischler vor, die Hausdamen lassen sich im Strandhotel und auch im Ferienpark bei der Arbeit begleiten. Auch die beiden Rezeptionen sind bei der Vorstellung der Arbeitsplätze dabei und Beschäftige in den Abteilungen Buchhaltung und Marketing lassen sich über die Schulter blicken. Durch die Auswahl der ganz unterschiedlichen Personen zeigt die Kampagne, dass alle willkommen sind und der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand bei seiner Belegschaft auf Diversity und Individualität Wert legt.

Die neuen Bilder werden für alle Kommunikationskanäle online und offline genutzt – online werden die Kanäle Facebook Karriere, Instagram Karriere, Step Stone und Ebay bespielt. „Wir sprechen die zukünftigen Talente da an, wo sie sich gerne aufhalten – das sind bei den meisten nicht spezielle Businessportale, sondern Netzwerke im privaten Kontext. Da holen wir sie ab und zeigen ihnen, wie schön es ist, bei uns an der Ostsee zu arbeiten“, so Depenau weiter. Interessierte Leserinnen und Leser sowie alle, die sich vorstellen können, zukünftig zu arbeiten, wo andere Urlaub machen, erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de/karriere

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Firmenkontakt

Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

Sabrina Ollmann

Seestrasse 1

23758 Weissenhäuser Strand

04361 55 27 16

04361 55 27 30

marketing@weissenhaeuserstrand.de

http://www.weissenhaeuserstrand.de

Pressekontakt

[know:bodies] gesellschaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbh

Prof. Dr. Astrid Nelke

Sophie-Charlotten-Str. 103

14059 Berlin

01777037412

0307032668

nelke@knowbodies.de

http://www.knowbodies.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand