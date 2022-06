Fivetran ist „Snowflake Data Integration Partner of the Year“ und stellt zusätzlich neue Produktfeatures vor, um das anhaltende Wachstum auszubauen

Über 2.000 Enterprise-Kunden, darunter JetBlue, DocuSign, WeWork, Lufthansa und DOUGLAS nutzen Fivetran und Snowflake für ihren Modern Data Stack

München, 14. Juni 2022 – Fivetran, führender Anbieter für moderne Datenintegration, ist „Data Integration Partner of the Year 2022“ von Snowflake und unterstreicht damit seine tiefgehende Partnerschaft mit dem Anbieter der Cloud-Datenplattform. Darüber hinaus stellt Fivetran neue Produktfunktionalitäten seiner Datenintegrationslösungen vor. So können Anwender mit dem Oracle Connector nun auch sehr große Datenmengen in der Snowflake Data Cloud bringen und dort verarbeiten. Snowflake-Kunden erhalten zudem über die Metadata API von Fivetran Zugriff auf Metadaten – für höhere Transparenz und Demokratisierung der Daten.

Fivetran als innovationsstarker Partner für die Datenintegration

Fivetran ist „Elite Partner“ von Snowflake. Mit der Auszeichnung zum „Data Integration Partner of the Year 2022“ beweist der Experte für Modern Data Stack seine Innovationskraft im Bereich Datenintegration. Besonders hervorgehoben wurde dabei die branchenspezifische Expertise von Fivetran innerhalb des diversen Ökosystems von Snowflake: Insgesamt erhielt Fivetran jeweils in zehn Kategorien bzw. Branchen die „Snowflake Partner Network (SPN) Industry Competency Badge“. Dazu zählen Retail & CPG, Financial Services, Manufacturing, Technology, Healthcare & Life Sciences, Media, Construction & Real Estate, Travel & Hospitality, Consulting & Professional Services sowie Education.

Unabhängig von der Branche können Unternehmen nur dann valide Erkenntnisse und Mehrwert aus ihren Daten gewinnen, wenn diese aus verschiedenen Quellen an einem zentralen Ort gespeichert werden. Fivetran ermöglicht es, Daten aus SaaS- und On-Premise-Datenquellen schnell zu zentralisieren und in hochleistungsfähige Systeme in die Cloud zu migrieren. Das erhöht die betriebliche Effizienz und beschleunigt die Datenanalyse.

„Unsere Partnerschaft mit Fivetran macht es den Kunden leicht, Daten aus Hunderten von Quellen nahtlos in die Snowflake Data Cloud zu integrieren“, erklärt Colleen Kapase, SVP of WW Partner and Alliances bei Snowflake. „Dadurch bieten wir Unternehmen einen optimierten Datenzugriff, mit dem sie bessere und schnellere Entscheidungen treffen, neue Erkenntnisse gewinnen sowie neue Wachstumsbereiche erschließen können. Wir freuen uns darauf, neue und bestehende Kunden in verschiedenen Branchen zu unterstützen und unsere Partnerschaft weiter auszubauen.“

Die wachsende Partnerschaft zwischen Fivetran und Snowflake spiegelt sich auch in Zahlen wider: Mehr als 60 Prozent der gemeinsamen Kunden synchronisieren ihre Datenbanken, wobei Fivetran jeden Tag durchschnittlich 31 TB an Daten mit Snowflake synchronisiert. Dies entspricht einer Steigerung von über 80 Prozent im Vergleich zu 2021. Gemeinsam unterstützen Snowflake und Fivetran über 2.000 gemeinsame Enterprise-Kunden, darunter führende Unternehmen wie JetBlue, WeWork, DocuSign, Square, Autodesk, Lufthansa und DOUGLAS.

Ashley Van Name, General Manager of Data Engineering bei JetBlue: „Fluggesellschaften führen einige der komplexesten Datenoperationen überhaupt durch. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass unsere gesamten Unternehmensdaten nicht in Silos liegen. Stattdessen müssen sie für eine optimale Analyse an einem Ort zentral verfügbar sein. Fivetran hat uns geholfen, bestehende Silos aufzubrechen und so bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Die Analysten bei JetBlue haben Zugriff auf viel mehr Informationen als noch vor zwei Jahren, da jetzt Datensätze aus über 100 Quellsystemen für Abfragen in unserem Data Warehouse zur Verfügung stehen. Der Data Stack von JetBlue gehört zu den modernsten in der kommerziellen Luftfahrt und das verdanken wir zu einem großen Teil Snowflake und Fivetran.“

Neue Produktfeatures: Oracle Connector & Fivetran Metadata API

Mit der Einführung des Oracle Connectors von Fivetran, ein High Volume Agent, können Unternehmen Informationen für geschäftskritische Datenbanken einfach und sicher in die Snowflake Data Cloud verschieben. Der neue High Volume Agent Connector nutzt Change Data Capture (CDC) unter Verwendung von Transaktionsprotokollen für inkrementelle Datenbankänderungen ohne Datenverlust und mit minimalen Auswirkungen auf die Oracle-Quellumgebung. Ähnlich wie bei den bestehenden Fivetran-Konnektoren dauert die Implementierung nur wenige Tage statt Monate und verläuft vollständig verwaltet und selbstkorrigierend. Häufige Pipeline-Probleme wie Schemaabweichungen entfallen, da Änderungen automatisch in das Snowflake-Zielschema übertragen werden.

Darüber hinaus können Kunden von Snowflake über die Fivetran Metadata API Informationen über Data-in-Motion im internen Data Catalog von Snowflake einsehen. In Kürze soll es zudem möglich sein, die Metadaten mit weiteren, externen Technologiepartnern zu teilen, einschließlich Alation, Atlan, Collibra und data.world. Durch die höhere Transparenz der Metadaten erhalten die Datenverantwortlichen noch während der Datenintegration einen Überblick über Umfang, Inhalt und Herkunft der Daten (Data Lineage).

„Die wachsende Zahl der gemeinsamen Kunden von Fivetran und Snowflake ist ein Beweis dafür, wie gut unsere Plattformen zusammenarbeiten“, sagt Logan Welley, VP of Alliances bei Fivetran. „Mit der Akquisition von HVR haben wir neue Funktionen für die Datenbankreplikation gewonnen und Snowflake als Support Destination priorisiert. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Snowflake-Team, um Unternehmen aller Branchen einen schnelleren Datenzugriff zu ermöglichen und datengestützte Entscheidungsprozesse zu beschleunigen.“

Für weitere Informationen:

Mehr über die Zusammenarbeit von JetBlue mit Snowflake und Fivetran auf dem Snowflake Summit am 15. Juni 2022.

Weitere Informationen zur Partnerschaft von Fivetran und Snowflake unter https://www.fivetran.com/partners-snowflake.

Bei Interesse am High Volume Agent Oracle Connector von Fivetran geht es hier zum richtigen Ansprechpartner: https://www.fivetran.com/contact#talk-to-expert.

Bildmaterial: Fivetran Secure Cloud für Datenintegration

Über Fivetran

Fivetran ist der weltweit führende Anbieter für moderne Datenintegration. Unsere Mission: den Zugriff auf Daten so einfach und zuverlässig zu machen wie Strom aus der Steckdose. Fivetran wurde für die Cloud entwickelt und ermöglicht es, Daten aus Hunderten von SaaS- und On-Premise-Datenquellen in Cloud-Destinationen zu zentralisieren und transformieren. Unternehmen weltweit – vom Global Player bis zum Start-up – nutzen Fivetran für moderne Analysen und mehr betriebliche Effizienz und können so datengestütztes Unternehmenswachstum vorantreiben. Fivetran hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Weitere Informationen finden Sie unter fivetran.com.

