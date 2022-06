Wer denn sonst-der neue Austroschlager von Hannes Lanz

Schlager aus Austria

Mit „Wer denn sonst“ geht Hannes Lanz vierte Single bei Fiesta Records an den Start. Mit seinem neuen Song möchte er an die Erfolge seiner letzten Veröffentlichungen anknüpfen.

Wer kennt nicht dieses Gefühl? Irgendetwas ist grad total schief gelaufen…

Vielleicht ein Streit? Vielleicht ein falsches Wort zur falschen Zeit? Vielleicht auch nicht die Aufmerksamkeit, die die/der Gegenüber verdient. Schnell verletzt man jemanden, ohne es zu bemerken.

Und dann kommt der Moment, in dem einem bewusst wird, was geschehen ist und was/wer einem dann wirklich wichtig ist… vielleicht am eigenen „Gänsehaut-Ort“?!

Der erste und auch beste Weg zurück führt immer über sich selbst! Wie in einem Spiegelbild.

Wenn man dann spürt, es ist dieser eine Mensch, der einem ALLES bedeutet und von dem man weiß, er/sie versteht, akzeptiert und liebt mich bedingungslos.

Das ist der Augenblick, der das Leben und die Liebe auf ein völlig neues Fundament stellt. Am Ende klingt es fast schon selbstverständlich logisch: „Wer denn sonst“.

Für Komposition und Produktion ist Hubert Molander verantwortlich. Der Songtext stammt von Thorsten Schmidt.

Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas Rosmiarek, LC 00002000).

Der Song ist ab 03.06.2022 auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich.

Mehr Infos zum Künstler gibt es auf www.hanneslanz.at und bei ihm in den sozialen Medien

Quelle: Büro Hannes Lanz

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de