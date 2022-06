30 Jahre KAOS in Wangen?

30 Jahre als Werbeagentur erfolgreich am Markt – KAOS aus dem Allgäu ist beständig!

KAOS – Das klingt turbulent und sieht irgendwie nach Schreibfehler aus.

Dabei meint dies lediglich, dass auf die gleichnamige Werbeagentur aus Wangen Verlass ist. Während die einen kommen und gehen, bleibt KAOS und feiert nun sein 30-jähriges Bestehen.

Woran das liegt, fragen Sie sich? Nun, die ganz eigene Chaos-Theorie der KAOTEN besagt, dass kaotische Kundenbeziehungen länger halten. Vielleicht weil KAOS immer für seine Kunden da ist? Dafür bürgt Geschäftsführer Kurt Schauer sozusagen mit seinem Namen, denn KAOS steht für: Kurt arbeitet oft sonntags (oder immer dann, wenn seine Kunden ihn brauchen).

Montag bis Sonntag also diente dem jungen Kurt anfangs die Mansarde unterm elterlichen Dach als Start-Up-Büro. Heute bietet das stilvolle Gebäude der ehemaligen Volksbank in der Poststraße ausreichend Platz für das mittlerweile auf über 20 Mitarbeiter gewachsene Unternehmen. Der Einsatz von Kurt hat sich gelohnt und bewährt: aus einer kleinen Satzschmiede heraus hat sich über die Jahrzehnte eine Kommunikationsagentur entwickelt, die weit übers Allgäu hinaus für die Marktführer des Mittelstandes tätig ist und selbstverständlich auch für alle, die dies werden wollen.

Eines hat sich über die Jahre nicht verändert: die Prinzipien der Firma. So wird die Kommunikationsagentur heute noch wie damals von Kunden als menschlich, sympathisch, bodenständig und vertrauensvoll beschrieben.

Besonders das Attribut ,vertrauensvoll‘ hat dazu beigetragen, fortwährend herauszustellen: Auf KAOS ist Verlass, denn KAOS ist immer für Sie da – seit 30 Jahren!

KAOS – Die Werbeagentur für Marktführer im Mittelstand bietet neben einer großen Portion an Kreativität und Kundenfokussierung einen Full-Service sowohl im Print- als auch Web-Bereich an. Egal ob Konzeption, Design, Webentwicklung oder Markenberatung – KAOS trumpft mit technischen Know-how und professioneller Umsetzung. Aktuell ist das Thema Employer Branding bzw. Mitarbeitergewinnung im Focus. KAOS findet für Unternehmen die passenden Mitarbeiter in den Sozialen Medien – und das rein auf Erfolgsbasis. 100% Erfolgsorientiert bei Null Risiko für den Arbeitgeber.

https://kaos.de/employer-branding/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KAOS Werbeagentur

Herr Kurt Schauer

Poststr. 11

88239 Wangen

Deutschland

fon ..: 07522-7950-40

web ..: http://www.kaos.de

email : schauer@kaos.de

Als Kreativagentur bieten wir unseren Kunden eine vollumfängliche Beratung und Strategieentwicklung an und überzeugen mit zahlreichen Referenzen im Bereich Performance, Online Marketing und Kreation. Menschlich. Sympathisch. Bodenständig.

