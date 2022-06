Lescars Kfz-Saugnapf-Smartphone-Halterung für Frontscheibe & Armaturenbrett

Hält das Smartphone sicher im Auto und bietet besten Blick aufs Display

– Für Smartphones & iPhones bis 82 mm Breite: z.B. iPhone 13 Pro Max

– Starker Saugnapf für sicheren Halt

– 60° drehbar für vertikale und horizontale Nutzung

– Kugelkopf und Kippgelenk für optimale Ausrichtung

– Gummierte Flächen und Klemmbacken

– Bequeme Einhandbefestigung des Smartphones

Smartphone & Co. sicher befestigen: Dank starker Saugnapf-Halterung bringt man das Smartphone im Nu an Armaturenbrett, Windschutzscheibe oder anderen glatten Oberflächen an – ganz ohne Werkzeug. Es wird im Auto öfter ruckelig? Dann befestigt man die Smartphone-Halterung von Lescars extra-fest am Armaturenbrett mit der zusätzlichen Montageplatte!

Beste Sicht aufs Display: Per Kippgelenk und stabilem Kugelkopf richtet man das Smartphone optimal aus. Und je nachdem, ob man das Display horizontal oder vertikal nutzen möchten, dreht man die Halterung einfach um 360° in die ideale Position. Perfekt, wenn man beispielsweise das Smartphone als Navi verwendet.

Alles im Griff: Die gummierten Klemmbacken umfassen das Smartphone fest und sicher – da rutscht und wackelt nichts! Dank praktischem Einrast-Mechanismus setzt man das Smartphone bequem mit einer Hand ein und entnimmt es wieder.

– Kfz-Halterung für Smartphones & Co. von 58 bis 82 mm Breite

– Passend z.B. für iPhone 12/13 Pro Max, Samsung Galaxy S21+, Google Pixel 6 u.v.m.

– Starker Saugnapf für sicheren Halt: Ø 60 mm

– Einfaches Befestigen an Windschutzscheibe, Armaturenbrett und anderen glatten Oberflächen

– Klemmhalterung drehbar um 360° für vertikale und horizontale Nutzung

– Kugelkopf und Kippgelenk für optimale Ausrichtung

– Praktische Einhandbedienung zum Einsetzen und Entnehmen des Smartphones

– Gummierte Flächen und Klemmbacken

– Zusätzliche Montageplatte für noch bessere Haftwirkung (nicht für Frontscheiben-Montage)

– Material: ABS

– Kompakte Maße: 84 x 81 x 60 mm, Gewicht: 80 g

– Smartphone-Halterung mit Saugnapf inklusive Montageplatte und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107399258

Preis: 7,99 EUR

Bestell-Nr. HZ-2790-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-HZ2790-1051.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/7iyRNNr9oSadbAZ

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.