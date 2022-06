Snowdragon: Deutscher Cosplayer diesen Sommer zu Gast auf der Dokomi, Animemesse Babelsberg & Harucon

SnowDragon (Max Wellner), ein deutscher Cosplayer aus Nürnberg beginnt diesen Sommer mit der Teilnahme an mehreren Cosplay Conventions im In- und Ausland, wo er als Cosplay Gast eingeladen wurde.

SnowDragon, der mit bürgerlichem Namen Max Wellner heißt und für seine authentischen und realistischen Cosplays bekannt ist, ist bereit, den Sommer 2022 mit der Teilnahme an mehreren Cosplay-Conventions als Gast zu beginnen. Berichten zufolge wird er bei zwei wichtigen Cosplay-Wettbewerben als Juror auftreten, nämlich beim Harucon Klagenfurt und bei der Anime Messe Babelsberg.

Der Harucon Klagenfurt ist eine Convention, die mit Bühnenwettbewerben, Workshops und Gaming-Wettbewerben vollgepackt sein wird. SnowDragon wird als Teil der Jury an der Veranstaltung teilnehmen. Außerdem findet in diesem Sommer die Anime Messe Babelsberg 2022 statt, bei der SnowDragon sowohl als Gast als auch als Juror für den Cosplay-Wettbewerb teilnehmen wird.

Bei der Erfahrung, die SnowDragon im Laufe seiner Karriere als professioneller Cosplayer gesammelt hat, ist es nicht verwunderlich, dass er mit seinem Cosplayer-Tisch auf der Dokomi-Convention vertreten ist, die eines der renommiertesten Anime-Cosplay-Festivals in Europa ist. Berichten zufolge kommen jedes Jahr über 55.000 Besucherinnen und Besucher zu der größten Convention für Anime und Cosplay in Deutschland.

Über SnowDragon:

Seit dem Beginn seiner Cosplay-Karriere hat SnowDragon enorme Fortschritte im Cosplay gemacht. Für seine Cosplay-Kostüme hat er zahlreiche Auszeichnungen und Preise erhalten. SnowDragon ist ein Meister seines Fachs und steckt viel Herzblut in jedes seiner Kostüme, die er manchmal monatelang perfektioniert, bevor er sie in die Welt setzt.

Er wurde in vielen renommierten Cosplay-Websites und -Magazinen als einer der besten professionellen männlichen Cosplayer vorgestellt. Da seine Leidenschaft für Cosplay schon in jungen Jahren begann, ist sein Antrieb phänomenal, und das sieht auch sein Publikum, wenn er in seinen exquisiten Kostümen auf die Bühne geht.

Für SnowDragon ist kein Aufwand zu gering, denn jedes Detail seines Kostüms ist so makellos, dass es wie eine Replik des Originals aussieht. Er ist bekannt für seine Cosplay-Kostüme, die beliebte Anime-Shows, -Serien und -Spiele wie Genshin Impact und Attack On Titan darstellen.

SnowDragon kreiert seine Kostüme meist selbst, wenn er cosplayt. Jeder erfahrene Cosplayer weiß, dass der Schlüssel zum perfekten Outfit die Liebe zum Detail und die Übereinstimmung der Kunden mit den echten Personen ist.

Was seine Kostüme so lebensecht und realistisch macht, ist seine Hingabe zur Kunst und die Leidenschaft, die er daraus zieht. Heralds sind sich sicher, dass sie nur hochwertige Rohstoffe wie Worbla verwenden, die bei Cosplayern immer beliebter werden. SnowDragon hat ein Händchen dafür, seine Requisiten von Grund auf selbst herzustellen, darunter Schwerter, Flügel und Hörner für seine Charaktere. Schau dir seine unglaublichen Leistungen in der Cosplay-Welt auf seiner Website an.

Max Wellner ist nicht nur als Cosplayer, sondern auch als Unternehmer bekannt, der mehrere globale Websites besitzt. Einige stehen im Zusammenhang mit seiner Cosplay-Karriere, wie CosplayHero, eine Website, die Kostüme für Cosplayer verkauft, und Mode-Websites wie Harayuku und Yllusion für die neuesten Kawaii- und Cyberpunk-Trends.

Außerdem ist er Inhaber von Social Media Marketing Agenturen wie adfluencer.de und Nekodanshi. SnowDragon steht für Kollaborationen, Fotoshootings und Buchungen für Shows und Wettbewerbe zur Verfügung.

Die bescheidenen Anfänge von SnowDragon gehen auf das Jahr 2019 zurück, als er auf der Gamescom erstmals die Aufmerksamkeit vieler Cosplay-Enthusiasten auf sich zog. Seitdem hat er eine riesige Fangemeinde um sich geschart und seinen Erfolg auf der Überholspur vervielfacht. Heute sieht man SnowDragon alias Max Wellner auf Cosplay-Events und Conventions als Gast oder als Juror, der entscheidet, wer das beste Kostüm hat.

Adfluencer ist eine seiner beliebtesten Marketingagenturen, die er 2017 ins Leben gerufen hat. Die Website startete, als Social Media in den nächsten Jahren in aller Munde war, und hat mit mehreren großen Marken wie Fandom, Huawei und Wikia zusammengearbeitet.

Alle seine Websites sind in Deutschland angesiedelt und helfen deutschen Kunden, sich schnell und einfach einen Platz in der Social-Media-Branche zu sichern. Außerdem hat er mehrere E-Commerce-Projekte wie Harajuku, EpicGadgets, CosplayHero und Kiguki.com gestartet.

SnowDragons Unternehmen ist ein riesiger Erfolg, und es werden immer mehr. Durch den Betrieb von Marketing- und E-Commerce-Websites auf der ganzen Welt wächst auch der Kundenkreis erheblich.

Kiguki.com

Er hat ein Bekleidungsunternehmen namens Kiguki, in dem ausschließlich Onesies verkauft werden. Auf dieser Plattform ist es einfach, einen Onesie für jeden Anlass zu finden.

CosplayHero

Premium Cosplay Store mit Sitz in Nürnberg, Deutschland. Der Schwerpunkt liegt auf hochwertigen Cosplay-Kostümen und Zubehör.

Harayuku

Harayuku ist der Name eines realen Ortes in Tokio, Japan, und da die Popularität von Cosplay in diesem Land ihren Ursprung hat, ist der Name keine Überraschung. Neben Cosplay-Kostümen werden hier auch Artikel aus dem Bereich Kpop und andere Kawaii-Produkte verkauft.

Der Harajuku-Bahnhof in Tokio ist ein spektakulärer Anblick mit jungen Menschen in bunten Kostümen, die Fotos machen und abhängen. Dieses Bild versucht Harayuku in seinen Online-Store zu übertragen und bietet die neueste J-Mode, Anime-Mode und alles, was gerade angesagt ist.

Mehr als 10.000 Kunden weltweit sind mit mindestens einem von Max‘ Unternehmungen in der Online-Welt verbunden. Sein Unternehmen bietet alles von Webentwicklung, Branding, Social Media Influencer Marketing bis hin zu IT-Entwicklung, E-Commerce und Unterhaltung.

„Cosplay ist mehr als nur ein Hobby, man versucht, sich in seine Helden aus Film und Videospielen hineinzuversetzen“

(Max Wellner, alias SnowDragon)

Sein großer Erfolg hat dazu geführt, dass er zu Cosplay-Conventions wie der Harucon und der AnimeMesse Babelsberg eingeladen wird, wo er als Juror für die Cosplay-Wettbewerbe fungiert.

Max hat sich auch einen Cosplay-Tisch auf der Dokomi-Convention verdient, die zu den besten und begehrtesten Veranstaltungen für Cosplayer weltweit gehört.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

XENOconcept UG

Frau Anna Seifert

Haimendorfer Str 23

90571 Schwaig

Deutschland

fon ..: 01512347826433

web ..: https://snowdragon.tv

email : info@snowdragon.tv



