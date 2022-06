Anbieter von automatisierten Softwaretests Parasoft auf der embedded world

Parasoft zeigt innovative Testlösungen für Software-Konfirmitätstests: H4/378

Monrovia (USA)/ Berlin – Juni 2022 – Parasoft, seit über 30 Jahren weltweit führend im Bereich automatisierter Softwaretests, präsentiert auf der Embedded World 2022 seinen innovativen Ansatz für Compliance-Reporting und Risikobewertung und seine leistungsstarken Funktionen zur Automatisierung von Softwaretests. Diese umfassen die Konformität mit Prozessstandards, Codesicherheit und Cybersicherheit. Besucher können sich im Rahmen von Live-Demos am Stand informieren über:

-die Beschleunigung der Softwarebereitstellung mithilfe von kontinuierlichen Tests,

-die Integration von Qualität, Konformität und Sicherheit zu einem Bestandteil der CI/CD-Toolchain,

-das Automatisieren der Konformität (einschl. Dokumentation) mit Industriestandards,

-die Steigerung der Codequalität und Verringerung der Kosten für Fehler und

-das intelligentere Testen mithilfe von KI und ML.

Mit einem innovativen Ansatz zur Abdeckung von Industriestandards wie u.a. AUTOSAR C++ 14, CERT C/C++, CWE, DO-178C, ISO 26262, IEC 62304, IED 61508, EN 50128 und MISRA verringern die automatisierten Testlösungen von Parasoft die Entwicklungszeit. Sie unterstützen Unternehmen bei der Einführung eines nachhaltigen Konformitätsprozesses mit dynamischen, branchenspezifischen Konformitäts-Dashboards und Berichts-Widgets, die automatisch die erforderliche Dokumentation erstellen.

Führende Unternehmen aus Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und der Verteidigungsindustrie setzen auf die Entwicklungstestlösung Parasoft C/C++test, um die Produktivität der Entwickler zu steigern, die Gesamtkosten für die Einhaltung von Standards zu senken und Konformitätsziele zu erreichen. Die innovative, patentierte Testlösung lässt sich eng in die C- und C++-IDE von Embedded-Entwicklungsteams, die CI/CD-Pipeline und containerisierte Bereitstellungen integrieren, um Fehler früher zu erkennen und automatisch die Einhaltung von Industriestandards wie ISO 26262, DO-178C, IEC 62304, IEC 61508 und EN 50128 durchzusetzen.

Parasoft stellt seine Expertise in der Welt der embedded sicherheitskritischen Anwendungen den folgenden Sessions auf dem Embedded World Kongress vor:

– KI zur Priorisierung von statischen Analyseergebnissen und zur Vereinfachung der Konformität mit MISRA

– IoT-Sicherheit und Risikomanagement im SDLC

„Unsere leistungsstarken Lösungen zur Testautomatisierung können nahtlos in Git-basierte CI/CD-Plattformen integrieret werden. Unternehmen in allen Branchen, die embedded Echtzeit-Anwendungen entwickeln, erhalten damit Support, um ihren Kunden Mehrwert innerhalb kürzerer Zeit zu bieten“, erläutert Igor Kirilenko, Chief Product Officer bei Parasoft. „Durch die Integration von automatisierter statischer Analyse, Unit-Tests und struktureller Codeabdeckung in ihren DevOps-Workflow können Embedded-Entwicklungsteams schneller sichere und zuverlässige Software liefern.“

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

Firmenkontakt

Parasoft Corp.

Erika Delgado

E. Huntington Drive 101

91016 Monrovia, CA

001 (626) 256-3680

parasoft@lorenzoni.de

http://www.parasoft.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Beate Lorenzoni

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 559 17-0

beate@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.