Spezialist für Automatisierte Softwaretests Parasoft auf der embedded world

Parasoft zeigt leistungsstarke Funktionalitäten seiner Software-Testautomatisierung

Monrovia (USA)/Berlin – Juni 2022 – Parasoft, führender Anbieter von automatisierten Softwaretests, zeigt auf der embedded world (Stand 4-378) die leistungsstarken Funktionalitäten seiner Software-Testautomatisierung. Sie beinhalten die Konformität mit Standards, Codesicherheit, Cybersecurity und den Einsatz von KI und maschinellem Lernen bei der Priorisierung von Ergebnissen der statischen Analyse. Die Softwaretestfunktionen der Entwicklungstestlösung Parasoft C/C++test wurden für moderne Agile- und DevOps-Umgebungen entwickelt. Sie lässt sich nahtlos in bestehende C/C++ Entwicklungsumgebungen, C//CD-Pipelines und containerisierte Entwicklungen integrieren. Dadurch können Fehler schon früher im Softwareentwicklungszyklus erkannt werden, zudem wird die Einhaltung von Industriestandards wie ISO 26262, DO-178C, IEC 62304, IEC 61508 und EN 50128 automatisch durchgesetzt. Embedded Entwickler in allen Märkten, u.a. Automotive, Industrial, Medical, profitieren von Effizienzsteigerungen bei ihren Abläufen.

Neben der umfassenden Abdeckung der Industriestandards für MISRA, AUTOSAR C++ 14, CERT C/C++, CWE, JSF, UL 2900 und anderen können sich Besucher von Parasofts innovativem Konzept für Compliance-Reporting und Risikobewertung überzeugen: Es spart Entwicklungszeit und unterstützt bei der Definition eines nachhaltigen Konformitätsprozesses mit dynamischen, branchenspezifischen Compliance-Dashboards und Reporting-Widgets, die die Konformitätsdokumentation für die Code-Audits automatisch generieren.

Parasoft referiert auf dem Embedded World Kongress in folgenden Sessions: „Use AI to Prioritize Static Analysis Results & Lighten the Load of MISRA Compliance“ (Session 6.9: DevSecOps; Mittwoch) und „IoT Security and Risk Management in the SDLC“ (Session 6.14: SW Quality / Static Analysis; Donnerstag).

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

Firmenkontakt

Parasoft Corp.

Erika Delgado

E. Huntington Drive 101

91016 Monrovia, CA

001 (626) 256-3680

parasoft@lorenzoni.de

http://www.parasoft.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Beate Lorenzoni

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 559 17-0

beate@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

