Rosenstein & Söhne Sicherheits-Dosenöffner mit Akku

Dosen und Konserven sicher und wiederverschließbar öffnen

– Vollelektrischer Dosenöffner – einfach auflegen und Knopf drücken

– Sicherheit durch abgerundete Kanten an Deckel und Dose

– Geöffnete Dose lässt sich wieder mit dem Deckel verschließen

– Integrierter Magnet zum einfachen Abheben des Deckels

– Integrierter Akku für 100 Öffnungen mit nur einer Ladung

Dosenöffnen leichtgemacht: Einfach den elektrischen Dosenöffner von Rosenstein & Söhne aufsetzen und den Knopf drücken. Im Nu ist die Dose geöffnet. Nach getaner Arbeit stoppt der Dosenöffner von alleine. Vollautomatisch! Und beim Abnehmen des Dosenöffners nimmt man dank integriertem Magneten auch gleich den abgetrennten Deckel mit ab!

Sicherheit durch abgerundete Kanten: Sowohl die Kanten am Deckel als auch an der Dose werden beim Öffnen abgerundet und entschärft. So besteht keinerlei Verletzungsgefahr!

Der besondere Clou: Die geöffnete Dose ist wiederverschließbar! Man verwendet dazu einfach den abgetrennten Deckel. Perfekt, wenn der Doseninhalt für den nächsten Tag noch einmal in den Kühlschrank soll.

Einfachste Reinigung: Nach Gebrauch wischt man den Dosenöffner einfach mit einem feuchten Tuch ab.

– Sicherheits-Dosenöffner in modernem Design

– 1-Knopf-Bedienung mit automatischer Stop-Funktion

– Kabellos dank Akkubetrieb

– Öffnet mit abgerundeten Kanten an Deckel und Dose

– Deckel zum Wiederverschließen der Dose verwendbar

– Besonders hygienisch: Öffner berührt den Inhalt der Dose nicht

– Integrierter Magnet zum Abheben des Deckels

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 100 Öffnungen mit einer Ladung, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 120 x 70 x 45 mm, Gewicht: 257 g

– Elektrischer Dosenöffner inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107396264

Preis: 22,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7132-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7132-3010.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

Rosenstein & Söhne 2er-Set Sicherheits-Dosenöffner mit Akku, wiederverschließbares Öffnen

Preis: 42,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-1271-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/mSxyCmy7gN859g3

