Die Metropolregion Nürnberg – eine starke Gemeinschaft

Im Herzen von Franken bietet das Städtedreieck Nürnberg, Fürth und Erlangen hohe Lebensqualität

Die Region Nürnberg ist Kern der europäischen Metropolregion, die seit 2005 Städte und Landkreise miteinander vernetzt. Ziel ist es, den Zusammenhalt zwischen den Gebieten zu stärken und Zukunftspläne gemeinsam umzusetzen.

Daten und Fakten

Die Metropolregion Nürnberg verbindet rund 3,5 Millionen Menschen auf 21.800 Quadratkilometern Fläche und setzt sich aus 11 kreisfreien Städten und 23 Landkreisen zusammen:

Kreisfreie Städte

Ansbach

Amberg

Bamberg

Bayreuth

Coburg

Erlangen

Erlangen-Höchstadt

Fürth

Hof

Nürnberg

Schwabach

Landkreise

Amberg-Sulzbach

Ansbach

Bayreuth

Coburg

Erlangen-Höchstadt

Forchheim

Fürth

Haßberge

Hof

Kitzingen

Kronach

Kulmbach

Lichtenfels

Neumarkt in der Oberpfalz

Neustadt an der Aisch

Bad Windsheim

Neustadt an der Waldnaab

Nürnberger Land

Roth

Sonneberg

Tirschenreuth

Weißenburg-Gunzenhausen

Wunsiedel im Fichtelgebirge

Franken hat sich in den vergangenen Jahren zu einem leistungsfähigen Wirtschaftsstandort entwickelt und bietet seinen Bürgern eine überdurchschnittliche Lebensqualität. Eine wichtige Rolle übernimmt dabei das Städtedreieck Nürnberg-Fürth-Erlangen. Der industriell geprägte Ballungsraum, zu dem auch Schwabach gehört, steuert einen erheblichen Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum bei und bietet viele attraktive Arbeitsplätze.

Wirtschaftliche Lage

Bürgermeister und Landräte arbeiten eng zusammen, um die Vorzüge der Region zu vermarkten und das Bruttoinlandsprodukt von aktuell 134 Milliarden weiter zu steigern. Die Standortpolitik trägt dazu bei, dass regionale Betriebe unterstützt werden und die heimischen Produkte an Mehrwert gewinnen. Die Export-Marke liegt bei knapp 50%, somit sind hiesige Lebensmittel und Erzeugnisse ebenso auf europäischer und internationaler Ebene präsent. Großer Wert wird auf die Weiterentwicklung der schon ausgeprägten Innovationskraft gelegt, die in der Metropolregion Nürnberg bereits doppelt so hoch ist, wie der gesamtdeutsche Durchschnitt. Weitere Zukunftsthemen sind Klimaschutz, Nachhaltigkeit sowie Mobilität, für deren Umsetzung sich 160.000 Unternehmen gemeinsam einsetzen. Nicht zu vernachlässigen sind die weitreichenden Kompetenzen in Sachen Forschung und Technologie, die den Standort zusätzlich aufwerten.

Leben in der Metropolregion

Die hohe Lebensqualität in Franken zeichnet sich durch viele Merkmale aus. Einwohner schätzen die Nähe zu Familie, zu Freunden und zum Arbeitsplatz. Das ausgeprägte System der VGN, dem zweitgrößten Verkehrsverbund Deutschlands, vernetzt die Region optimal. Nachbarstädte und angrenzende Vororte sind auch mit dem Auto in wenigen Minuten erreichbar. Ein ideales Preis- / Leistungsverhältnis, sowie ein überdurchschnittlich hohes Angebot an kulturellen Aktivitäten, tragen zum Wohlfühlfaktor bei. Während Nürnberg mit der Kaiserburg und dem Christkindlesmarkt trumpft, lädt die Stadt Fürth Sportbegeisterte zum jährlichen Metropolmarathon ein. Im historischen Stadttheater finden ganzjährig Aufführungen statt. Die Universitätsstadt Erlangen bietet mit der Friedrich-Alexander-Universität Platz für 39.000 Studenten und ist bekannt für den umfangreichen Ausbau der Radwege. Ein weiterer Pluspunkt für das Leben in der Region Nürnberg ist die breit gefächerte Auswahl an Freizeitangeboten, wie zum Beispiel Klettern in der Fränkischen Schweiz, Mountainbiken im Reichswald oder einem Besuch im Freilandmuseum Bad Windsheim.

Wohnen und Immobilien

Die Mietpreise sind in den vergangenen Jahren, aufgrund der Beliebtheit der Region, gestiegen. Ebenso die Preise beim Verkauf eines Hauses oder einer Wohnung. Trotzdem gestaltet sich das Wohnen in Franken, im Vergleich zu anderen Ballungsräumen Deutschlands, verhältnismäßig kostengünstig. Ob mit der Großfamilie im Grünen oder als Student im Stadtzentrum – die Metropolregion Nürnberg bietet Wohnraum für verschiedenste Lebensmodelle. Außerhalb des Zentrums sind die Mieten günstiger als in der Innenstadt. Dennoch bleibt man aufgrund der hervorragenden Infrastruktur flexibel, auch wenn man sich für einen der grünen Vororte entscheidet. Der Nürnberger Immobilienmakler Christian Reinhart informiert Sie gerne zu aktuellen Marktpreisen und Möglichkeiten des Nürnberger Haus und Wohnungsmarktes.

Arbeiten in der Metropolregion

Die Metropolregion Nürnberg ist einer der wirtschaftsstärksten Standorte Deutschlands und bietet 1,9 Millionen Erwerbstätigen einen Arbeitsplatz. Allein im Sektor Verkehr und Logistik sind über 140.000 Menschen beschäftigt. Beim Thema Marktforschung ist die Region ganz vorne dabei. Die Balance zwischen Fachkräften und den Anforderungen auf dem Nürnberger Arbeitsmarkt ist weitestgehend ausgeglichen. Für eine langfristige Absicherung und um einem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, bietet die Stadt Fördermöglichkeiten an. Die fränkischen Unternehmen sind offen für begabte und zielstrebige Mitarbeiter aus aller Welt.

Urlaub in der Frankenmetropole

Der Tourismus in der familienfreundlichen Region spielt eine große Rolle und bildet eine weitere wichtige Säule der Metropolregion. Nicht nur Einheimische wissen sich in Ihrer Freizeit zu beschäftigen, auch Urlauber zieht die Frankenmetropole durch ausgeprägte Naturlandschaften und einer vielfältigen Auswahl an Freizeitaktivitäten an. Die Fränkische Schweiz lädt zu Wander- und Kletterausflügen ein. Wasserfreunde finden ihren Spaß beim Segeln, Surfen oder Baden im fränkischen Seenland. Kunst- und Kulturbegeisterte treffen auf historische Denkmäler, rund um den Nürnberger Hauptmarkt. Eine Vielzahl an Thermen sorgt für den entspannten Ausgleich zum Alltag und lädt auch zu Tages- oder Wochenendausflügen nach Franken ein.

