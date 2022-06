Die Top 3 Krypto-Projekte für Staking/Lending: Gorilix (SILVA), Hydra & Algorand (ALGO)

Wenn es um passives Einkommen geht, ziehen die meisten Menschen das Staking von Kryptowährung nicht in Betracht, aber hier ist der Grund, warum Sie es tun sollten. Staking ist eine einfache Möglichkeit, Zinsen auf Ihre Kryptowährung zu verdienen, ohne dass Sie in Ausrüstung investieren oder Stunden Ihrer Zeit opfern müssen. Besuchen Sie einfach Plattformen wie Gorilix, Hydra oder Algorand, staken Sie Ihre Token und kassieren Sie Ihre Belohnung dafür.

Wie können Sie mit dem Staking beginnen?

Die erste Regel beim Staking: Stellen Sie sicher, dass die Kryptowährung, die Sie halten, das Proof-of-Stake-Modell verwendet. Beim Staking von Kryptowährungen setzen Sie Ihre Krypto-Token ein, um Kryptowährungen oder Blockchain-Netzwerke wie Gorilix, Hydra oder Algorand bei der Bestätigung von Transaktionen zu unterstützen. Auf diese Weise werden neue Transaktionen zur Blockchain hinzugefügt. Sie beginnen damit, dass Sie Ihre Token an das Kryptowährungsprotokoll verpfänden, und von dort aus wählt das Protokoll Validierer aus, die Transaktionsblöcke bestätigen.

Um wettbewerbsfähig zu sein, werden Sie ermutigt, mehr Token zu verpfänden, damit Sie eine größere Chance haben, als Prüfer ausgewählt zu werden. Aber keine Sorge, Ihre Token sind immer noch in Ihrem Besitz, wenn Sie sie staken. Wenn ein Block zur Blockchain hinzugefügt wird, werden neue Kryptowährungstoken geprägt und als Staking-Belohnung an die Validierer des jeweiligen Blocks verteilt. Anstatt Ihre Token ungenutzt in Ihrer Wallet in der Blockchain liegen zu lassen, können Sie sie für sich arbeiten lassen. Sie können Ihre Token später wieder zurücknehmen und mit ihnen handeln, wenn Sie möchten.

Warum sollte ich meine Token bei diesen Plattformen staken?

Die Plattformen Gorilix, Hydra und Algorand machen es Ihnen leicht, noch heute mit dem Staking Ihrer Kryptowährung zu beginnen. Sehen Sie sich diese Plattformen einmal näher an.

(3) Algorand (ALGO)

Algorand ist eine leistungsstarke Plattform, die durch Validator-Knoten und sofortige Transaktionen eine effektive Skalierbarkeit bietet. ALGO ist eine weitere gute Münze für das Staking, denn die Einstiegsvoraussetzungen sind niedrig: Algorand-Staker müssen nur eine einzige ALGO-Münze besitzen, um Validator zu werden. Der Nachteil dabei ist, dass es viele ALGO-Staker im Ökosystem gibt. Da es jedoch in der Regel mehr Validierer gibt als in den meisten anderen Netzwerken, ist es wahrscheinlich, dass einige Validierer mit einem geringen Stake nicht so viel teilnehmen, wie sie sollten.

Bei ALGO können Sie den Staking-Prozess mit einer Ledger Wallet oder einer Algorand Wallet beginnen. Die jährlichen Gesamterträge, die Sie erhalten, hängen zum Teil von der Plattform ab, die Sie zum Staking verwenden, und von der Menge der gestaketen Münzen. Im Allgemeinen können Sie mit einer jährlichen Rendite von 5-10% Ihrer Gesamtinvestition rechnen.

(2) Hydra (HYDRA)

Das Staking-Angebot von Hydra ist eines der einzigartigeren, da es deflationäre und inflationäre Mechanismen kombiniert. Mit seiner Methodik ist Hydra in der Lage, fast 100% seiner Transaktionsgebühren zu verbrauchen und gleichzeitig inflationäre Block-Belohnungen zu erhalten. Das Ergebnis ist, dass Sie vor einem Preisverfall geschützt sind, was für Token-Inhaber von Vorteil ist.

Wenn Sie mit HYDRA staken, ist es wichtig zu wissen, dass Sie ein Knotenpunkt im Hydra-Ökosystem werden können. Um mit dem Staking zu beginnen, benötigen Sie mindestens 10 HYDRA-Münzen in Ihrer Wallet. Hydra hat sich zu einer der besten PoS-Münzen entwickelt, weil alle frühen Staker großzügige Renditen erhalten. Die Belohnungen, die Sie für das Staking erhalten, stammen aus den Transaktionsgebühren, und alle neuen HYDRA-Münzen werden direkt von der Blockchain ausgegeben.

(1) Gorilix (SILVA)

Gorilix ($SILVA) ist ein auf Ethereum basierender ERC-20 Token, der die Community Governance des Gorilix DEFI-Protokolls ermöglicht. Der native Token von Gorilix ist SILVA. Die Inhaber des SILVA-Tokens und ihre Delegierten können auch über Änderungen des Protokolls debattieren, diese vorschlagen und darüber abstimmen. Gorilix ermöglicht es Ihnen, Ihre Token in das Ökosystem zu staken und höhere Renditen für Ihre Investition zu erzielen. Als Plattform, die den Nutzern verschiedene Dienstleistungen anbietet, werden Sie ermutigt, Ihre SILVA zu staken, um mehr Belohnungen und exklusiven Zugang zu verschiedenen Programmen zu erhalten.

Zusätzlich zu den Einnahmen aus dem Staking bietet Gorilix Ihnen die Möglichkeit, Zinsen zu verdienen, indem Sie Ihre ERC20-Token an die Plattform zurück verleihen, um Zinsen zu erhalten. Die Zinsen werden in SILVA-Tokens ausgezahlt und können bis zu 26% pro Jahr betragen.

SILVA-Token sind jetzt exklusiv über den Gorilix (SILVA) Vorverkauf auf Gorilix.io erhältlich. Allen, die bei Gorilix staken möchten, empfehlen wir, sich frühzeitig am Presale zu beteiligen, um die SILVA-Token zum günstigsten Preis zu erhalten. So können Sie mehr Token erhalten und während des Presales von dem Wachstum profitieren.

Die Vorteile des Stakings von Kryptowährungen sind enorm. Sie können mit dem Staking Ihrer Token hohe Zinsen verdienen und mit sehr wenig Aufwand tragen Sie auch zur Wartung, Sicherheit und Effizienz der Blockchain bei, in die Sie investiert sind. Dies ist eine gute Option für alle, die mehrere Einkommensquellen suchen. Warum warten? Lassen Sie Ihre Kryptowährung noch heute für sich arbeiten und staken Sie Ihre Token bei Gorilix über die Website https://gorilix.io

Gorilix-Vorverkaufsregistrierung: https://cabinet.gorilix.io/sign-up

Weitere Informationen über das Gorilix-Projekt finden Sie unter: https://gorilix.io

Um der Community und den Social Media-Kanälen beizutreten, besuchen Sie: linktr.ee/gorilix

