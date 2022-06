Smart-Repair Profis in Ihrer Nähe – Beulen-Doktoren.de

www.beulen-doktoren.de hat jetzt über 400 Smart-Repair Partnerbetriebe

Beulen-doktoren.de ist Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner für die Smart-Repair Dienstleistersuche in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unsere qualifizierten Partnerbetriebe stehen Ihnen zuverlässig zur Seite, wenn Ihr Fahrzeug einen kleinen oder größeren Schaden hat.

Welche Dienstleistungen werden von unseren Smart-Repair Partnerbetrieben angeboten?

Der Beulendoktor in Ihrer Nähe hat sich auf die Dellen-Reparatur oder auf das Thema Hagelschaden-Reparatur spezialisiert. Aber unser Smart-Repair Partnerbetriebe bieten noch viel mehr an. Selbst ein Caravan Smart-Repair (Strukturblech- & Glattblech-Reparatur ) wird häufiger angefragt. Unser Lackdoktoren decken den gesamten Bereich der Lackschaden-Reparatur ab. Selbst eine umfangreiche Unfallinstandsetzung und Felgen-Reparatur sind im Angebot.

Was ist Smart-Repair?

Die Smart-Repair Methode beschäftigt sich mit der Instandsetzung von kleineren Beschädigungen am Fahrzeug wie zum Beispiel Beulen, Dellen, Kratzer im Lack, Steinschlag, Bordsteinschäden an der Felge, Risse in Kunststoffteilen wie einer Stoßstange oder Mikrokratzer durch die Waschanlagenbenutzung. Bei der konventionellen Reparatur werden für die Beseitigung dieser Schäden die kompletten Teile ausgetauscht. Ist zum Beispiel eine Delle in einem Kotflügel vorhanden, wird dieser gegen ein Neuteil getauscht und neu lackiert. Enorme Kosten entstehen. Und darum geht es beim Smart-Repair. Eine Kostenersparnis bis zu 60 % ist durch den Einsatz von Smart-Repair möglich.

Welche Smart-Repair Reparaturverfahren gibt es?

Bei der Beseitigung von Beulen und Dellen wird eine Technik angewendet, die unter dem Namen Dellendrücken (Beulendoktor) bekannt ist. Dabei handelt es sich um eine lackschadenfreie Ausbeultechnik. Das bedeutet, dass eine anschließende Lackierung bei diesem Verfahren nicht notwendig ist. Ein umfangreiches Werkzeugsortiment, mit dem der Techniker an unzugängliche Karosseriestellen kommt, ist für dieses Verfahren Pflicht. Neben dem Werkzeug benötigt der Beulendoktor eine umfangreiche Ausbildung auf diesem Gebiet. Die Meisterschaft in dieser Kunst erwirbt der Handwerker erst nach einer jahrelangen Praxis. Die richtige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Dellen-Reparatur. Mit speziellen Lampen und Spiegelsets werden die Dellen so ausgeleuchtet, dass auch noch die kleinste Unebenheit auf dem Blech sichtbar wird.

Bei dem Dellenliftingsystem handelt es sich, um eine weitere Möglichkeit gegen eine Delle vorzugehen. Dabei werden kleine Zugbolzen mit einem Spezialkleber in die Mitte der Delle geklebt. Mit einem Zughammer wird dann das Blech nach außen gezogen, bis die Delle nicht mehr sichtbar ist.

Spot-Repair ist eine punktuelle Ausbesserung (englisch Punkt = Spot) des Schadens. Die Methode ist für die Beseitigung kleiner Lackschäden direkt am Fahrzeug geeignet. Dabei werden umfangreichen Demontagen vermieden. Da der Lack nur punktuell aufgetragen wird, wo normalerweise ganze Karosserieteile lackiert werden, ist das Einsparpotential enorm. Mithilfe von speziellen Mischsystemen werden kleinste Mengen von Autolack farbtongenau angemischt. Ist der Lack ausgetrocknet, wird die Stelle anschließend so lange poliert, bis kein Unterschied mehr zum Originallack sichtbar ist.

earlyconsult steht für “ …rechtzeitig neue Wege gehen! „. Hierbei sehen wir uns weniger als klassische Unternehmensberatung, sondern vielmehr als Sparringspartner und Umsetzungsunterstützer vor Ort. Unsere Kernkompetenz liegt zweifelsohne in der Automobilbranche (Automotive Consulting). Seit 2009 arbeiten wir nachweislich sehr erfolgreich mit namenhaften Automobilherstellern, großen Handelsgruppen, sowie familiengeführter Autohäuser und Werkstätten im deutschsprachigen Raum (D-A-CH). Unsere Lösungen/ Dienstleistungen lassen sich in drei Geschäftsbereiche gliedern: consulting, we call (Telefonie) und online marketing.

Kontakt

earlyconsult GmbH & Co KG

Adrian Ley

Friedrichsplatz 10

34117 Kassel

056199792021

adrian.ley@earlyconsult.de

https://earlyconsult.de/

