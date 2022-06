VisorTech 3er-Set drahtlos vernetzbare Funk-Rauchwarnmelder RWM-470

Mehr Sicherheit für sich und die Familie – einer meldet, alle schlagen Alarm!

– Drahtlos vernetzbar (bis zu 48 Stück), Reichweite bis zu 100 Meter

– Warnt mit lauten 85 dB bei 3 Metern Abstand

– Kann eine Fläche von bis zu 40 m² überwachen

– Löst Alarm per Sound und per LED aus

– 5 Jahre Batterielaufzeit

– EN14604 zertifiziert

Jede Sekunde zählt! Viel gefährlicher als das Feuer bei einem Haus- oder Wohnungs-Brand ist die Rauchentwicklung. Schon nach wenigen Minuten verliert man im dichten Qualm die Orientierung und die starke Rauchentwicklung kann schnell zu Ohnmacht und Vergiftung führen. Das Fatale: Der Geruchssinn des Menschen wird beim Schlafen ausgeschaltet. So kann er die drohende Gefahr nicht selbst wahrnehmen.

So weit muss es gar nicht kommen, denn der Funk-Rauchmelder von VisorTech warnt mit extrem lauten 85 dB! Der kleine Lebensretter alarmiert einen bei einem Brand sofort und dank schrillem Pfeifton unüberhörbar. So bringt man sich und seine Familie rechtzeitig in Sicherheit.

Für flächendeckende Sicherheit lassen sich bis zu 48 Melder vernetzen. Erkennt eines der Geräte Gefahr, schlagen alle anderen auch Alarm! Ob Kinderzimmer, Flur oder Kellergeschoss: Dank 100 m Reichweite dringt die Warnung in jeden Winkel des Zuhauses.

– Drahtlos vernetzbare Rauchwarnmelder RWM-470 im 3er-Set

– Zuverlässige, fotoelektrische Raucherkennung

– Bis zu 48 Rauchwarnmelder per Funk vernetzbar: für Warnton bei allen Rauchmeldern gleichzeitig

– Alarm per Sound und LED: laute 85 dB bei 3 Metern Abstand

– Funkreichweite: bis zu 100 m (freies Feld)

– Kann eine Fläche von bis zu 40 qm überwachen

– Optische Funktionsanzeige, mit Testknopf für Funktionsprüfung

– Warnung bei niedrigem Batteriestand

– Geprüft nach DIN EN 14604

– Bis zu 10 Jahre Nutzungsdauer

– Anti-UV-Beschichtung: schützt Gehäuse vor Verfärbung durch Sonneneinstrahlung

– Funk-Frequenz: 868 MHz

– Maximale Sendeleistung: 25 mW

– Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C

– Betriebsfeuchtigkeit: bis zu 93 % RH

– Stromversorgung: je 2 Batterien Typ AA / Mignon für bis zu 5 Jahre Laufzeit

– Maße (Ø x H): 12 x 3,5 cm, Gewicht: 107 g

– 3er-Set Rauchwarnmelder RWM-470 inklusive je 2 Batterien, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107393775

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3154-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3154-3111.shtml

Auch als Sets erhältlich:

VisorTech 5er-Set drahtlos vernetzbare Funk-Rauchwarnmelder RWM-470, 85 dB

Preis: 64,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3155-625

VisorTech 10er-Set drahtlos vernetzbare Funk-Rauchwarnmelder RWM-470, 85 dB

Preis: 139,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3156-625

