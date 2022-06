Rollrasen Celle – Die Ratsziegelei hat einen neuen Webauftritt

Aktuell ist für Cecil Leiffer und seine Mitarbeiter Hochsaison. Das Geschäft mit dem Rollrasen blüht nämlich auch im Internet. Immer mehr Menschen entscheiden sich für fertigen Rasen für ihr Eigenheim und bestellen bei den Rasenprofis. Aber auch Vereine und Gemeinden zählen zu den Kunden der Leiffers.

Die Familie Leiffer betreibt in sechster Generation die Ratsziegelei in Garßen im niedersächsischen Celle. Seit 1870 diente der Hof dem Anbau von Raps und der klassischen Landwirtschaft. Heute beherbergt die Ratsziegelei neben einer Pferdepension ein modernes und innovatives Unternehmen, dessen Fokus seit 2018 auf dem Anbau und Verkauf von Rollrasen der Spitzenqualität liegt. Zudem bietet der Hof auch weitere Rasenpflege- und Gartenprodukte an. Mit der neuen Website der Ratsziegelei ist das online Shoppen für Kunden nun besonders einfach und bequem gestaltet. Der Rollrasen wird bereits ab einem Quadratmeter verkauft und eine persönliche Beratung gibt es kostenlos dazu.

Die Felder, auf denen das saftige Grün angebaut wird, liegen im niedersächsischen Landkreis Celle. Hier lassen beste Böden und gute Pflege die Halme sprießen und ermöglichen es Kunden, einen hervorragenden Rasen für den heimischen Garten zu bekommen. Der kleine Familienbetrieb steckt viel Herzblut in die Produktion des Rollrasens und steht für eine Top Qualität. So ist der Sport- und Spielrasen besonders strapazierfähig, ideal für aktive Familien geeignet und dabei auch noch besonders pflegeleicht. Aber vor allem besticht er ganzjährig mit seinem feinen und grünen Erscheinungsbild.

Laut den Rasenprofis habe man mit einem Rollrasen deutlich weniger Arbeit als mit herkömmlicher Rasenansaat und bei guter Pflege auch viele Jahre Freude daran. Dies liege unter anderem daran, dass es Unkraut deutlich schwerer habe, sich in den vorhandenen Wurzelstrukturen einzunisten. „Ein großer Vorteil gegenüber der konventionellen Streusaat ist, dass der Rollrasen zum einen schneller verlegt ist und so karge Flächen im Handumdrehen in ein grünes Paradies verwandelt werden können“ so Inhaber Cecil Leiffer. „Zum anderen besticht Rollrasen von Anfang an durch seine saftige und unkrautfreie Grasnarbe. Das Grün ist sofort nach dem Verlegen betretbar und bereits nach zwei Wochen voll belastbar!“ Bei der Streusaat hingegen dauere dies mehrere Monate. Zudem spare man sich bei Rollrasen das aufwändige und zeitintensive Unkrautjäten und Wässern, das in der Jugendentwicklung des Rasens nötig ist.

Da die Rasenbahnen täglich frisch geerntet werden, erhalten die Kunden ihren Rasen spätestens um 10:00 am Folgetag der Bestellung und können diesen sofort verlegen. Tipps zum Verlegen und zur Pflege des Rasens geben die Profis bei Lieferung oder Abholung gratis an die Hand. Auch auf der neuen Website sind viele Informationen rund ums Thema Rollrasen verlegen zu finden. Tipps zur Pflege des Rasens und zur Vorbeugung von Unkrautwuchs geben die Profis einem bei der Lieferung und auf ihrer Website gratis an die Hand.

Durch die tägliche Pflege in Form von Mähen und Düngen wachsen die Halme kräftig grün heran und besitzen eine hervorragende Wurzelstruktur, sodass die Rasenbahnen (Soden) besonders reißfest sind und keine Lücken aufweisen.

Die Ratsziegelei bietet neben dem Rollrasen auch verschiedene Blühmischungen an. Diese sind nicht nur wunderschön anzusehen, sondern auch besonders bienen- und insektenfreundlich.

In dem niedersächsischen Betrieb findet Nachhaltigkeit in allen Bereichen statt. Die Qualität der Böden wird durch einen Fruchtwechsel von Rasen und Getreide erzeugt. Um die Flora und Fauna zu schützen, werden so gut wie keine Spritz- und Pflanzenschutzmittel verwendet. Beim Anbau des Rollrasens wird sich zudem strikt an gesetzliche Vorgaben und die Umweltverträglichkeit gehalten. Nach Möglichkeit verzichtet das Unternehmen auch auf das Einnetzen der Rollrasenpaletten, um unnötigen Müll zu vermeiden.

Solang die Temperaturen über 8°C liegen, sind die Landwirte von März bis November damit beschäftigt, das Naturprodukt anzubauen und an die Kunden auszuliefern. Und auch wer sich erst im Herbst dazu entscheidet, spontan eine Grünfläche anzulegen, trifft mit dem niedersächsischen Rollrasen der Ratsziegelei aus Celle wahrscheinlich die beste Wahl.

Hier gehts zur Webseite: https://rollrasen-ratsziegelei.de/

Und hier direkt zum Shop: https://rollrasen-ratsziegelei.de/shop/

Aus einem typisch bäuerlichen Hof hat sich in den letzten 25 Jahren ein modernes und innovatives Unternehmen entwickelt.

Bei und dreht sich alles um das Thema Rasen: Unser Herzblut steckt heute in der Produktion und dem Verkauf von hochwertigem Rollrasen.

Kontakt

ROLLRASEN RATSZIEGELEI

Cecil Leiffer

Ratsziegelei 1a

29229 Celle/Garßen

0172 511 93 91

rolle@rollrasen-ratsziegelei.de

https://rollrasen-ratsziegelei.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.