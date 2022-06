embedded world 2022: NewTec präsentiert Safety Software Library und NTSafeFlex STM32

Neue Soft- und Hardwarelösungen von NewTec für die effiziente Entwicklung sicherheitskritischer Anwendungen

Pfaffenhofen a. d. Roth, 09. Juni 2022. Die NewTec GmbH, Spezialist für sicherheitsrelevante elektronische Systeme, präsentiert auf der führenden Fachmesse für Embedded-Systeme die neuesten Soft- und Hardware-Lösungen für die Entwicklung sicherheitsgerichteter Anwendungen. Mit der Safety Software Library und dem Eval Board NTSafeFlex STM32 können Hersteller bis zu einem Drittel der Entwicklungszeiten für neue Produkte einsparen.

Nach dem virtuellen Messejahr 2021 können sich Messebesucher in diesem Jahr wieder persönlich auf der embedded world vom 21. bis 23. Juni über Neuheiten und das Angebot von NewTec informieren. In Halle 4, Stand 348, stehen diesmal neue Soft- und Hardwarelösungen im Mittelpunkt, die den Entwicklungsaufwand und die Designrisiken sicherheitsrelevanter Anwendungen deutlich reduzieren.

Mit der Safety Software Library bietet NewTec eine umfassende Lösung für STM32-Microcontroller, die gezielt für Industrieanwendungen mit hohen Safety-Anforderungen bis SIL 3 entwickelt wurde. Die modulare Bibliothek baut auf den Self-Test Libraries für die Microcontroller von STMicroelectronics auf und erweitert diese um zahlreiche Funktionalitäten.

Die Safety Software Library enthält nach Safety-Standards entwickelte, gebrauchsfertige Software für die Hardware Abstractions der gebräuchlichsten Peripherien sowie Templates für weitere Safety-Maßnahmen und unterstützende Software-Komponenten. Für die gebrauchsfertigen Software-Teile sind darüber hinaus Requirements, Design- und Unit-Tests verfügbar. Die Bibliothek entspricht allen Anforderungen des STM32-Safety-Manuals und der Normen DIN EN 61508 (Funktionale Sicherheit von Steuersystemen) und EN ISO 13849 (Sicherheit von Maschinensteuerungen).

Neben der neuen Safety Software Library präsentiert NewTec in diesem Jahr auch das neueste Mitglied der SafeFlex-Familie: das Eval Board NTSafeFlex STM32 für STM32-Microcontroller. Es ermöglicht eine beschleunigte Entwicklung funktionaler Prototypen für sicherheitskritische Umgebungen – beispielsweise zur Überwachung von schnellen Maschinenbewegungen in der Robotik. NTSafeFlex STM32 bietet eine zweikanalige Architektur mit zwei STM32G070-Mikrocontrollern, mit STM Nucleo und Arduino kompatible Anschlussleisten sowie sehr flexible Verbindungsmöglichkeiten. Das Design ist kompatibel mit allen STM32G0xx-Microcontrollern und mit geringen Modifikationen auch mit STM32G4- und STM32F3-Controllern.

Außer auf dem NewTec-Stand wird das NTSafeFlex STM32 mit Safety Software Library auch auf dem Stand von STMicroelectronics (Halle 4a, Stand 148) zu sehen sein. Interessenten, die die embedded world 2022 nicht persönlich besuchen, können NewTec an den Messetagen auch über die digitale Messe-Plattform talque kontaktieren. Mehr Infos dazu finden Sie hier.

NewTec ist ein führender Spezialist für die Entwicklung von Hardware- und Softwaresystemen mit besonderem Fokus auf funktionaler Sicherheit (Safety) und Informationssicherheit (Embedded Security). In den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, Avionik und Railway bietet das Unternehmen umfassende Leistungen vom Konzept über Elektronik- und Softwareentwicklung sowie Testing bis zur Unterstützung bei Zulassung und Betrieb. Verschiedene sofort einsatzfähige Plattformen von NewTec ermöglichen zudem Herstellern und Entwicklern einen schnelleren Produktlaunch sicherer Systeme.

Darüber hinaus unterstützt NewTec seine Kunden mit Technologie- und Strategieberatung und Trainings und begleitet Unternehmen in allen Aspekten der digitalen Transformation. An fünf Standorten in Pfaffenhofen a.d. Roth, Bremen, Freiburg, Mannheim und Friedrichshafen beschäftigt der Safety- und Security-Spezialist 200 Mitarbeiter.

