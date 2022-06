Tipp für den Betriebsausflug: Weinprobe in der Pfalz

Auf Entdeckungstour durch Keller und Weinstuben bei einer Weinprobe in der Pfalz

PFALZ. Eine Weinprobe in der Pfalz mit Tasty Wine Tours verbindet Naturerlebnis und Genuss auf besondere Weise. „Hier können Sie nicht nur unvergleichliche Pfälzer Weine genießen, Ihr Weinwissen erweitern und sich zugleich an dem zauberhaften Flair der Region erfreuen. Unsere Weinwanderungen richten sich nicht nur an Soloreisende, Paare oder Gruppen. Sie eignen sich zum Beispiel als kommunikationsfördernder Event im Rahmen von Team Building Aktivitäten“, beschreibt Bernd Hasenmaier von Tasty Wine Tours. Das Unternehmen hat sich auf geführte Weinwanderungen in der Pfalz spezialisiert.

Unterwegs im Land von Riesling und Dornfelder bei einer Weinprobe in der Pfalz

Das zweitgrößte deutsche Weinbaugebiet erstreckt sich auf mehr als 228 Quadratkilometern Anbaufläche in den beiden Teilgebieten Südliche Weinstraße und Mittelhaardt- Deutsche Weinstraße. 3600 Weingüter sorgen für einen schier unerschöpflichen Reichtum an Weinen. Der unbestrittene Star unter den zugelassenen Weißweinsorten des Weinbaugebiets ist seit langem der Riesling. „Sie werden bei einer Weinprobe aber auch Silvaner, Chardonnay oder Grauburgunder genießen können“, verspricht Bernd Hasenmaier von Tasty Wine Tours.

Auch die Pfälzer Rotweine können durchaus im internationalen Vergleich mithalten: „Entdecken Sie bei einer geführten Weinprobe die feinen Unterschiede zwischen den Rebsorten Spätburgunder, Dornfelder oder Saint Laurent“, lautet die Einladung von Hasenmeier.

Die besonderen Orte in der Pfalz bei einer Weinprobe entdecken und erleben

Das Weinanbaugebiet Pfalz ist eingebettet in eine der schönsten Naturlandschaften Deutschlands. „Bei der Weinprobe besuchen wir die pittoresken Weinorte in der Pfalz, wo die besten Winzer der Region ansässig sind und einzigartige Einblicke in ihre Keller geben“, schildert Bernd Hasenmaier von Tasty Wine Tours.

