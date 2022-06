Toni Kroos versteigert seine Sieger-Schuhe vom Champions League-Finale! / Mit der Auktion bei United Charity unterstützt die Toni Kroos Stiftung schwerstkranke Kinder

Baden-Baden (ots) –

Toni Kroos hat wieder einmal Fußballgeschichte geschrieben: Am Wochenende hat der Weltstar zum fünften Mal die Champions League gewonnen – so oft wie kein Deutscher je zuvor. Und direkt nach dem einmaligen Erfolg zeigt der Real Madrid-Star nun sein großes Herz für Kinder: Er versteigert seine getragenen Schuhe aus dem Finale gegen Liverpool bei www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal. Der Erlös geht ohne Abzug an die eigene Stiftung des Rekordspielers, mit der er insbesondere schwerstkranken Kindern hilft.

Mit den Schuhen können sich Fans ein Stück Fußballgeschichte sichern: Toni Kroos hat sich vor dem wichtigsten Spiel der Saison dazu entschieden, in seinen kultigen adidas 11pro-Schuhen aufzulaufen, die er bereits in zahlreichen anderen Partien getragen hatte. Statt den eigens für das Finale angefertigten Schuhen trug der Real-Star also seine treuen Glücksbringer, die während des Endspiels fast auseinanderfielen – und diese Entscheidung hat er nicht bereut! Wer sich die einmaligen Erinnerungsstücke an Toni Kroos‘ fünften Champions League-Titel sichern möchte, kann hier mitbieten: https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Kroos-Schuhe-CL-Finale

Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen und hat seitdem über 12 Millionen Euro für verschiedene Hilfsorganisationen gesammelt. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

